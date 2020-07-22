Після появи вакцини проти COVID-19 Україна має однією з перших її отримати, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я працює над тим, щоб Україна однією з перших отримала вакцину проти COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, ми відстежуємо всі без винятку розробки вакцин у світі. В тому числі і вакцини, яка розробляється науковцями Оксфордського університету. Ми намагаємося зробити все, щоб після появи вакцини на ринку Україна однією з перших отримала її", - сказав він.
За словами міністра, в Україні тривають клінічні випробування чотирьох препаратів для лікування COVID-19.
"Клінічні випробування проводяться за чотирма лікзасобами. Вони зареєстровані в країні, використовуються для лікування інших захворювань. В тому числі, на думку експертів, вони можуть бути корисні у лікуванні COVID-19. З цією метою зареєстровані клінічні випробування. Нині у світі немає жодних ліків з показаннями до лікування COVID-19. Вся терапія симптоматична", - сказав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1980 в Україні працювали 24 великі фармацевтичні зав. та 30 допоміжного профілю. Асортимент продуктів Х.-Ф. п. охоплював на поч. 1970-х pp. бл. 900 назв, у тому ч. низка вітамінних препаратів. Частина готових, масово випродукованих ліків у рецептурі аптек України становила 1974 бл. 65 % (в США 95 %); 35 % ліків виготовлають аптеки. У 1970-х pp. Х.-ф. п. покривала бл. 80 % потреби в ліках установ та пацієнтів.
2. По РФ спорить не буду. Тоже отношусь скептически. Просто эта инфа была на днях во всех, в т.ч. мировых СМИ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_SV40 Анализ, представленный на Vaccine Cell Substrate Conference в 2004 году[15], показал, что вакцины, применяемые в странах бывшего Советского блока, в Китае, Японии и Африке, могли быть заражены SV40 до 1980 года, это означает, что сотни миллионов людей могли быть заражены вирусом.
И насчет вакцины с SV40. Если на тот момент не было проверенной вакцины без SV40, то ждать и выбирать нет никакого смысла.
2. Насчет " Если на тот момент не было проверенной вакцины без SV40". В конце 50-х-начале 60-х годов, когда создавались те вакцины, тестов на основе ПЦР еще не было. Просто выращивали мартышек и культивировали их ткани и периодически проверяли доступными тогда методами (анализ ультафильтрата на контагиозносить и электронной микроскопией). У Запада это получалось существенно лучше, чем у СССР. Но совку экономия валюты и дутый престиж дороже здоровья собственных граждан. И надо же, и сейчас есть люди, оправдывающие такой подход.
Вот западные земли ФРГ
Nordrhein-Westfalen, Germany
Case-Fatality Ratio: 3,70%
Baden-Wurttemberg, Germany
Case-Fatality Ratio: 5,03%
Rheinland-Pfalz, Germany
Case-Fatality Ratio: 3,23%
Вот области Украины
Kharkiv Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 3,79%
Chernivtsi Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 3,85%
Cherkasy Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 4,22%
Ternopil Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 1,40%
Вот Беларусь
Belarus
Case-Fatality Ratio: 0,77%
Пришел, выписали таблетки, полечился, умер, но потребность в лекарствах была перекрыта. Так понятнее?
А чтобы развивать любую наукоемкую отрасль, надо вкладывать деньги в образование и науку.
Где я принижаю украинцев? Вы зря то языком не чешите.
Мне неприятно ваше совковое очковтирательство про надои и передовое все. Чем закончилась это все - известно.
Что было в магазинах, аптеках, больницах это не секрет, поэтому к чему врать то? Вам хочется верить, что у нас было все передовое?))
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
1. Там запрет на любое упоминание о ковиде.
2. Туркменистан создал супер-вакцину и вакцинировал все население.
3. Ученые Туркменистана создали силовое поле, останавливающее вирус ковида на границе.
4. Предложите свой вариант.
Мне представляется самой вероятной причина №1. А Вам?
2. Страна имеет обширную сеть общественных больниц и частных медучреждений. В сельских районах развернута разветвленная сеть медпунктов и мобильных клиник.
3 и 4 - это сфера Ваших интересов.
Потому что все это в США и Германии есть и на ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ковидом медицинские учреждения амбулаторного и госпитального профиля не влияют НИКАК.
Как отмечалось, с первых дней распространения информации о появлении новой коронавирусной инфекции в мире, Правительство Туркменистана моментально отреагировало на грозящую опасность и начало предпринимать действенные практические шаги по защите территории нашей страны от проникновения данной инфекции.
В начале января этого года были введены поэтапные ограничительные меры при пересечении государственной границы. Здесь усилен санитарно-карантинный надзор, используются тепловизоры для измерения температуры, проводится строгий контроль за въезжающими и выезжающими гражданами.
Согласно решению Чрезвычайной противоэпидемической комиссии, в состав которой входят представители соответствующих министерств и ведомств, при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности был создан Центр по предупреждению и усилению мер профилактики от завоза возбудителя острой атипичной пневмонии с неизвестной этиологией.
Аналогичные штабы, работающие в режиме «24/7», созданы на региональных уровнях. Было разработано временное руководство по мерам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, которое было утверждено научным медицинским советом.
Вся работа в стране ведётся в строгом соответствии с национальным законодательством, в рамках Государственной программы «Здоровье» и Санитарного кодекса Туркменистана.
Усовершенствованы и методические документы по профилактике и эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями, по государственному санитарному контролю за деятельностью различных хозяйственных объектов, а также методы лабораторных исследований окружающей среды, в том числе воды, пищевых продуктов, воздуха, почвы и т.д.
В рамках противодействия завозу и распространению инфекции, с марта нынешнего года временно прекращено движение воздушных судов из зарубежных стран, а также введены ограничения на въезд и выезд граждан и различных видов наземного, речного, морского транспорта.
Службами Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, в первую очередь Государственной санитарно-эпидемиологической службой, внутри страны проводятся комплексные профилактические мероприятия и рутинный контроль за сезонными заболеваниями.
Весенние каникулы школьников были продлены для тщательной обработки и дезинфекции помещений и территорий школ. Всё это время повсеместно проводится обеззараживание общественных мест и городского транспорта. Осуществляется постоянный мониторинг за внутренней миграцией. Установлены посты осмотра и скрининга граждан на границе между велаятами, проверяются наличие справок о состоянии здоровья.
В настоящее время в Ашхабаде и во всех регионах в инфекционных больницах и отделениях подготовлены специальные стационары для приёма больных на случай выявления коронавирусной инфекции в стране. На базе действующих медучреждений перепрофилируются отделения для изоляции, лечения и обеспечения карантинно-режимных мероприятий.
В лечебно-профилактических учреждениях и пунктах въезда проводятся регулярные практические занятия со специалистами по правильному использованию средств индивидуальной защиты и соблюдению противоэпидемических мер.
Создан резерв противовирусных, антибактериальных и других лекарственных средств, а также необходимых дезинфектантов, средств индивидуальной защиты и других материалов. В режиме повышенной готовности работают отдельные медицинские учреждения.
В достаточном количестве закуплены тест-системы для диагностики COVID-19, запасы которых периодически пополняются. Диагностические исследования проводятся в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и питания, получившей статус Национального центра гриппа, и в 5 велаятских аттестованных лабораториях. Все специалисты предварительно прошли специальную подготовку.
В настоящее время во всех пунктах въезда лица, занимающиеся перевозками грузов, товаров на автомобильном и железнодорожном транспорте при пересечении государственной границы тестируются на COVID-19 и берутся на обязательный карантин на 14 дней.
Также возведены и введены в эксплуатацию дезинфекционные терминалы. На автомобильном и железнодорожном транспорте перед въездом на территорию страны проводится дезинфекция и фумигационная обработка продуктов растительного происхождения.
С целью предотвращения вредного воздействия экзогенных факторов на приграничных территориях проводится распыление дезинфектантов с использованием самолетов с обеспечением требований по безопасному использованию обеззараживающих средств как для здоровья человека, так и для окружающей среды.
Совместно с ВОЗ и другими структурными подразделениями ООН разработан План обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на случай коронавирусной инфекции COVID-19. Все запланированные в нём мероприятия активно внедряются при поддержке Странового офиса ВОЗ и различных агентств ООН, министерств и ведомств страны.
В рамках данного плана осуществляется закупка необходимого оборудования, средств и материалов. "
Руководством к нему станут документы, подготовленные Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA), а также практическая работа, ведущаяся Туркменистаном совместно с непосредственными соседями по региону.
"Мудрые предки туркменского народа при переезде в новый дом, на свадьбах или при инфекционных заболеваниях возжигали гармалу. Когда во всем мире сложилась неоднозначная ситуация с китайским вирусом, важно окуривать помещения могильником"
Гурбангулы Бердымухамедов
О ценных свойствах могильника