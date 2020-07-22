Після появи вакцини проти COVID-19 Україна має однією з перших її отримати, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я працює над тим, щоб Україна однією з перших отримала вакцину проти COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми відстежуємо всі без винятку розробки вакцин у світі. В тому числі і вакцини, яка розробляється науковцями Оксфордського університету. Ми намагаємося зробити все, щоб після появи вакцини на ринку Україна однією з перших отримала її", - сказав він.

За словами міністра, в Україні тривають клінічні випробування чотирьох препаратів для лікування COVID-19.

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"Клінічні випробування проводяться за чотирма лікзасобами. Вони зареєстровані в країні, використовуються для лікування інших захворювань. В тому числі, на думку експертів, вони можуть бути корисні у лікуванні COVID-19. З цією метою зареєстровані клінічні випробування. Нині у світі немає жодних ліків з показаннями до лікування COVID-19. Вся терапія симптоматична", - сказав Степанов.