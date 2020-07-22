Влада до кінця липня вирішить, який формат навчання буде з 1 вересня, - Степанов

Влада до кінця липня виробить чіткі правила і рекомендації для навчальних закладів, залежно від розвитку ситуації з COVID-19 в Україні.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми розуміємо, що в цій реальності під назвою "коронавірус" будемо жити ще дуже довго. Звичайно, ситуацію не можна порівняти з тим, що було наприкінці березня. Зараз ми маємо доволі хороші протоколи надання медичної допомоги, кваліфіковане лікування, розуміємо, як з цим боротися і що необхідно робити. І, звичайно, ми розуміємо, що маємо обрати для себе такі правила, які б реально вписувалися в наше повсякденне життя. Зокрема, це стосується наших дітей, яким потрібно вчитися, ходити в школу. Свого часу ми визначилися з тим, в якому форматі їм складати ЗНО. Довго шукали доступні варіанти, прописували ці правила, думали про те, як здійснити це максимально безпечно", - пояснив Степанов.

"Коли ми прописуємо правила, я чудово розумію, що є певний запит суспільства на подальші дії влади. Так от, зараз ми думаємо, як все врахувати і поєднати: щоб 1 вересня діти пішли в школу, щоб формат навчання був безпечний і щоб кожен навчальний заклад зміг його забезпечити. Нещодавно з виконувачем обов'язки міністра освіти ми дискутували на цю тему. Гадаю, що до кінця липня виробимо чіткі правила і рекомендації, залежно від розвитку ситуації", - повідомив глава МОЗ.

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"Подивіться, що зараз відбувається, наприклад, у Казахстані. Вони отримують по 1,5-2 тис. хворих щодня. Це - страшне навантаження на медичну систему. При цьому, держава зобов'язана мати можливість надавати медичну допомогу всім людям, які її потребують. Тому наші правила і рекомендації ми будемо прописувати чітко. За яких показників переходимо на чисте дистанційне навчання; за яких - на змішане - і стаціонарне, і дистанційне. Я розумію, ви хочете почути цифру: скільки хворих має фіксуватися щодня, щоб ми перейшли на онлайн-навчання. Це, знову ж таки, питання дискусійне. Тому що, з одного боку, ми щодня маємо по 150-200 хворих у Львівській області. І - 0 випадків - у Херсонській. У кожному регіоні ситуація різна. Тому в одних регіонах діти в якийсь момент можуть перейти на дистанційне навчання на певний період, в інших - можуть не переходити, і це відповідає нашій концепції адаптивного карантину", - резюмував Степанов.

Читайте повний текст інтерв'ю з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим "Усі розуміли, що нам потрібна реформа. А над нами вирішили поекспериментувати".