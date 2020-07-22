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Україна з 1 серпня запроваджує "безвіз" для громадян Австралії, Нової Зеландії і ще 4 країн

Україна з 1 серпня запроваджує

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ указ №289/2020,  датований 21 липня, оприлюднено на сайті глави держави.

Він набуває чинності з дня його опублікування.

"Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів. Кабінету Міністрів України вжити заходів, що випливають із цього Указу", - йдеться в тексті документа.

Читайте: Україна продовжує відповідати критеріям безвізового режиму з ЄС, - доповідь Єврокомісії

Автор: 

Австралія (436) Бахрейн (15) Зеленський Володимир (24222) Кувейт (51) Нова Зеландія (107) Саудівська Аравія (578) безвізовий режим (1341) Оман (83)


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Топ коментарі
+6
а австралия с новой зеландией сделали безвиз для украинских граждан?
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22.07.2020 11:27
+6
А это у нас отозвался сытый уборщик или целый плиточник из заморской страны?
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22.07.2020 11:35
+5
Куда же без Омана. Вовке понравилось
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22.07.2020 11:41
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а австралия с новой зеландией сделали безвиз для украинских граждан?
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22.07.2020 11:27 Відповісти
А хоть бы и сделали? Кто туда доедет с нашей зарплатой?
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22.07.2020 11:31 Відповісти
ты хотел сказать, с твоей зарплатой...
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22.07.2020 11:33 Відповісти
А это у нас отозвался сытый уборщик или целый плиточник из заморской страны?
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22.07.2020 11:35 Відповісти
Лоукостери ловити , можно не за дорого злітати
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22.07.2020 12:15 Відповісти
летал через Стамбул на Бангкок, а потом на Брисбен...ой, скажу вам... стыковки, ожидания, 36 часов, ну его в жопу то удовольствие походить по той Down under... я шо, Пол Хоган какой-то...
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22.07.2020 16:13 Відповісти
Згоден , 36 годин це перебор , але ж бо .. )
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22.07.2020 17:09 Відповісти
Ні, віза потрібна і отримати її нелегко.
Кулеба для всіх робить безвіз. Йому як винця налили в будинку Черчилля, так він до сих відійти не може.
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22.07.2020 11:38 Відповісти
Сразу дадут безвиз - после США. То есть может лет через 20. Если повезёт конечно.
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22.07.2020 14:55 Відповісти
"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия"
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22.07.2020 11:30 Відповісти
потом, зеленожопые запишут это себе в достижение: мол, сделали безвиз для бла-бла-бла... все услышат "безвиз", а дальше уже все по барабану
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22.07.2020 11:51 Відповісти
Насколько известно для Австралии США Канады ЕС Японии,Англии в Украину действует итак безвиз,а нам нужна к ним виза
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22.07.2020 11:30 Відповісти
Смотри не перепутай Кутузов!
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22.07.2020 11:33 Відповісти
Куда же без Омана. Вовке понравилось
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22.07.2020 11:41 Відповісти
О,безвиз для Омана. А Вы говорили,зря летал
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22.07.2020 11:42 Відповісти
"Кабинету министров Украины принять меры, истекающие из настоящего указа" - такие "истекающие" формулировки это перевод или оригинал? Оман - это ожидаемо, а где ОАЕ и Катар? а Австралия что ему плохого сделала?
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22.07.2020 11:50 Відповісти
Это огромнейшая работа наших дипломатов! Они несколько месяцев уговаривали эти страны согласиться ездить в Украину без виз. Но больше всего времени у наших дипломатов заняло формулировка ответа на простой вопрос этих стран: " А зачем нам это надо?". А т.к. они не могли по-честному ответить: "Для создания видимости нашей работы", они придумали гениальный ответ: "Шоб було".
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22.07.2020 11:56 Відповісти
Хотелось бы ВИЗ наконец то получить с Уйлостаном! 7й год войны идет!
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22.07.2020 16:23 Відповісти
 
 