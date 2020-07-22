Україна з 1 серпня запроваджує "безвіз" для громадян Австралії, Нової Зеландії і ще 4 країн
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ указ №289/2020, датований 21 липня, оприлюднено на сайті глави держави.
Він набуває чинності з дня його опублікування.
"Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів. Кабінету Міністрів України вжити заходів, що випливають із цього Указу", - йдеться в тексті документа.
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Кулеба для всіх робить безвіз. Йому як винця налили в будинку Черчилля, так він до сих відійти не може.