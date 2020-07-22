На початку карантину в країні з 26 лабораторій реально працювали 3. У кращому випадку робили 200 тестів на день на всю Україну, - Степанов

Станом на липень 2020 року в Україні роблять 13-14 тисяч тестів на коронавірус на день.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас була практично знищена вся система лабораторій, яка могла б робити елементарне тестування. В країні було 26 лабораторій, в яких стояло застаріле обладнання. З цих 26 лабораторій реально працювали 3; вони робили, в кращому випадку, 200 тестів на день. І це на всю країну! Сьогодні ж - це 13-14 тисяч тестів. Це те, що ми зробили за 3 місяці", - заявив Степанов.

"У нас не було в достатній кількості епідеміологів. Дефіцит кадрів становив мінімум 50%. А епідеміологи - це фахівці, які здатні розслідувати той чи інший випадок, визначити коло контактних людей і локалізувати спалах, як це робить весь світ. Минуле керівництво вирішило, що нам вони в принципі не потрібні. І останні 5 років медичні університети не випускали епідеміологів. Тому що люди, які очолювали Міністерство охорони здоров'я в останні роки, від самої медицини були дуже далекі", - переконаний нинішній глава МОЗ.

На запитання чому не тестують всіх громадян України, Степанов підкреслив, що "жодна країна світу собі цього не може дозволити, та й немає особливої ​​необхідності".

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"При цьому, ми щотижня збільшуємо кількість тестувань, сьогодні їх роблять 82 лабораторії по всій країні. Ми також постійно розширюємо їхні можливості, докуповуємо обладнання, реагенти, тест-системи. Але ж необхідно не тільки обладнання. Потрібен висококваліфікований персонал, який був просто ліквідований. І ось зараз ми залучаємо фахівців суміжних спеціальностей тих чи інших лікарів, перенавчаємо їх, навчаємо. У нас є бригади вірусологів, які працюють в інститутах, вони вчать, налаштовують системи. До середини вересня у нас в планах збільшити кількість тестів удвічі від сьогоднішньої цифри", - резюмував Степанов.