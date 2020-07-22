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Новини Коронавірус і карантин
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На початку карантину в країні з 26 лабораторій реально працювали 3. У кращому випадку робили 200 тестів на день на всю Україну, - Степанов

На початку карантину в країні з 26 лабораторій реально працювали 3. У кращому випадку робили 200 тестів на день на всю Україну, - Степанов

Станом на липень 2020 року в Україні роблять 13-14 тисяч тестів на коронавірус на день.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас була практично знищена вся система лабораторій, яка могла б робити елементарне тестування. В країні було 26 лабораторій, в яких стояло застаріле обладнання. З цих 26 лабораторій реально працювали 3; вони робили, в кращому випадку, 200 тестів на день. І це на всю країну! Сьогодні ж - це 13-14 тисяч тестів. Це те, що ми зробили за 3 місяці", - заявив Степанов.

"У нас не було в достатній кількості епідеміологів. Дефіцит кадрів становив мінімум 50%. А епідеміологи - це фахівці, які здатні розслідувати той чи інший випадок, визначити коло контактних людей і локалізувати спалах, як це робить весь світ. Минуле керівництво вирішило, що нам вони в принципі не потрібні. І останні 5 років медичні університети не випускали епідеміологів. Тому що люди, які очолювали Міністерство охорони здоров'я в останні роки, від самої медицини були дуже далекі", - переконаний нинішній глава МОЗ.

На запитання чому не тестують всіх громадян України, Степанов підкреслив, що "жодна країна світу собі цього не може дозволити, та й немає особливої ​​необхідності".

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"При цьому, ми щотижня збільшуємо кількість тестувань, сьогодні їх роблять 82 лабораторії по всій країні. Ми також постійно розширюємо їхні можливості, докуповуємо обладнання, реагенти, тест-системи. Але ж необхідно не тільки обладнання. Потрібен висококваліфікований персонал, який був просто ліквідований. І ось зараз ми залучаємо фахівців суміжних спеціальностей тих чи інших лікарів, перенавчаємо їх, навчаємо. У нас є бригади вірусологів, які працюють в інститутах, вони вчать, налаштовують системи. До середини вересня у нас в планах збільшити кількість тестів удвічі від сьогоднішньої цифри", - резюмував Степанов.

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Степанов Максим (2197) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А Зеля ещё в феврале пи22ел, что мы всем запакованы по самую макушку..
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22.07.2020 11:46 Відповісти
Загроза ковід19 в січні, карантин з середини березня. Що, зебобіки, знов Порох винуватий, що не підготувались? Маски встигли продати, а лабараторії підготувати ніт.
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22.07.2020 11:59 Відповісти
ну так и подобных эпидемий за 50 лет не было.
давайте настроим лабораторий, наймем кучу людей, которые будут простаивать, а министра посадим за неэффективное расходование средств?
для кого он это вообще говорит?
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22.07.2020 12:16 Відповісти
 
 