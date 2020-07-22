"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра

За фактом вчорашніх подій у Луцьку поліція і Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст.147 (Захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального Кодексу України.



Сьогодні зловмиснику оголосять про підозру, а завтра суд обиратиме йому запобіжний захід.

Наразі він поміщений в ізолятор тимчасового тримання.



Нагадаємо, 22 липня о 12:00 заплановано брифінг за участю начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрія Крошка та начальника Управління СБУ у Волинській області Павло Данюкова. Брифінг відбудеться біля входу до ГУНП (м. Луцьк вул. Винниченка, 11).

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

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