"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра
За фактом вчорашніх подій у Луцьку поліція і Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст.147 (Захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального Кодексу України.
Сьогодні зловмиснику оголосять про підозру, а завтра суд обиратиме йому запобіжний захід.
Наразі він поміщений в ізолятор тимчасового тримання.
Нагадаємо, 22 липня о 12:00 заплановано брифінг за участю начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрія Крошка та начальника Управління СБУ у Волинській області Павло Данюкова. Брифінг відбудеться біля входу до ГУНП (м. Луцьк вул. Винниченка, 11).
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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От і все.
Питання - хто забезпечив його зброєю.
Не бачу там жодного дуполизання.
Патом , лет через 5-7, излечат и отпустят..
Если вообще посадят,а не на больничку на пару месяцев отправят. Здоровье поправить.
все комменты под копирку.