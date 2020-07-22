УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11852 відвідувача онлайн
Новини Захоплення заручників у Луцьку
5 023 70

"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра

За фактом вчорашніх подій у Луцьку поліція і Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст.147 (Захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального Кодексу України.

Сьогодні зловмиснику оголосять про підозру, а завтра суд обиратиме йому запобіжний захід.

Наразі він поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

Нагадаємо, 22 липня о 12:00 заплановано брифінг за участю начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрія Крошка та начальника Управління СБУ у Волинській області Павло Данюкова. Брифінг відбудеться біля входу до ГУНП (м. Луцьк вул. Винниченка, 11).

Дивіться також: Геращенко пояснив, чому спецпризначенці на БТР почали штурм після того, як луцький терорист Кривош здався: У нього під одягом могла бути інша зброя. ВIДЕО

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко

Луцького терориста Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра 01

Автор: 

Луцьк (419) СБУ (12915) тероризм (2868) кримінальна справа (519) Максим Кривош (38)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
"Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения ему изберут завтра - Цензор.НЕТ 8305
показати весь коментар
22.07.2020 11:49
+12
Судить терориста надо за халатное отношение к своей роли повлекшие тяжелые последствия! Даже ЗЕбилы не верят в этот цирк! Но не будем строго судить Зеленского это первый боевик в его карьере!
показати весь коментар
22.07.2020 11:52
+9
Всем бы таких террористов,как Кривош. Вышел из автобуса,а менты опаздывают на задержание.И без требований,без самолета,без миллионов долларов.Все чинно и благородно.
показати весь коментар
22.07.2020 11:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто возьмет на поруки? зе или аваков?
показати весь коментар
22.07.2020 11:48 Відповісти
Самое главное обвинение за то, что раньше вышел с автобуса чем подъехал БТР
показати весь коментар
22.07.2020 11:51 Відповісти
Ну тут он не виноват. Ему отмашку дали он вышел!
показати весь коментар
22.07.2020 11:53 Відповісти
Да они просто забыли сверить часы - поэтому "террорист" и стоял как дурак посреди площади, выйдя на минуту раньше чем по сценарию!
показати весь коментар
22.07.2020 12:10 Відповісти
бэтэр не завёлся. толкали всей кавалерией.
показати весь коментар
22.07.2020 12:17 Відповісти
Похоже на то! Потому и выпхался "с опозданием"!
показати весь коментар
22.07.2020 12:45 Відповісти
это такая новая супертехнология, еще никто в мире про неё не слышал, изобретение вечного супер-министра авакова: "сделай террористу скучно"
показати весь коментар
22.07.2020 11:54 Відповісти
Тут техническая ошибка произошла - часы перед операцией с СБУшниками забыли сверить...
показати весь коментар
22.07.2020 12:03 Відповісти
Головна стаття по якій треба звинувачувати терориста - це що він не захотів вбивати заручників і помирати сам, а тому не дав приводу для порохоботів галасувати про "особисту відповідальність Зеленського", відставки Авакова, Баканова і т.д.
показати весь коментар
22.07.2020 11:49 Відповісти
Ну поки що голосиш лише ти.
показати весь коментар
22.07.2020 11:51 Відповісти
Судить терориста надо за халатное отношение к своей роли повлекшие тяжелые последствия! Даже ЗЕбилы не верят в этот цирк! Но не будем строго судить Зеленского это первый боевик в его карьере!
показати весь коментар
22.07.2020 11:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WeifNjfCQl0&feature=youtu.be
показати весь коментар
22.07.2020 11:55 Відповісти
И без дублей и дублеров.
показати весь коментар
22.07.2020 11:57 Відповісти
потому и налажали так.
показати весь коментар
22.07.2020 12:22 Відповісти
Не надоело зебилов отмазывать? Хватит позориться
показати весь коментар
22.07.2020 11:52 Відповісти
"Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения ему изберут завтра - Цензор.НЕТ 8305
показати весь коментар
22.07.2020 11:49 Відповісти
Именно эта фраза на языке
показати весь коментар
22.07.2020 11:55 Відповісти
"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 1503
показати весь коментар
22.07.2020 12:14 Відповісти
Из недавних событий в связи с автобусом в Луцке, все адекватные пришли к выводу что не нужно было на *террориста* обращать никакого внимания и он сам пару часов посидев в автобусе, и захотев в туалет и увидев что никому не интересен ушел бы домой.
показати весь коментар
22.07.2020 11:50 Відповісти
Всем бы таких террористов,как Кривош. Вышел из автобуса,а менты опаздывают на задержание.И без требований,без самолета,без миллионов долларов.Все чинно и благородно.
показати весь коментар
22.07.2020 11:50 Відповісти
Почему без требований? А видосик-гундосик запилить с Осликом!!
показати весь коментар
22.07.2020 11:54 Відповісти
А "Землян" посмотреть? Это разве не требование? Террорист, оказывается, киноман...
показати весь коментар
22.07.2020 12:08 Відповісти
Ну прикинь какая жизнь пошла. Даже террористов нормальных уже несмогли найти. Не так как раньше самолеты захватывали и мешки денег требовали. Не удивлюсь как завтра очередной *террорист* трамвай захватит и потребует от водителя отвести его в Америку
показати весь коментар
22.07.2020 11:56 Відповісти
С другой стороны даже етот несчастный террорист заставил президента Украины спеть и сплясать под его дудку. Что будет когда террорист КаДыров что то потребует от Зеленского даже представлять не хочу.
показати весь коментар
22.07.2020 11:59 Відповісти
вот это самое печальное. у нас целый налугандон террористов. зря бедосик пилил видосик. ой зря...
показати весь коментар
22.07.2020 12:24 Відповісти
На дачу к найвеличнишому потерпелому.
показати весь коментар
22.07.2020 12:01 Відповісти
Только видосик с главзебилом покЕзать. Уже подготовленный!
показати весь коментар
22.07.2020 12:00 Відповісти
И все так чинно, благородно, по старому
показати весь коментар
22.07.2020 12:38 Відповісти
"Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения ему изберут завтра - Цензор.НЕТ 4931
показати весь коментар
22.07.2020 11:51 Відповісти
Реально в Луцкой области творится беспредел. Предыдущая власть оставила после себя бардак, а Презеденту теперь разгребать
показати весь коментар
22.07.2020 11:51 Відповісти
как помои ? вкусно ? может еще добавки ? у нас есть для вас ™
показати весь коментар
22.07.2020 11:54 Відповісти
он смеется - Луцкая обл))))
показати весь коментар
22.07.2020 11:57 Відповісти
Не ешь помои! Они неблаготворно влияют на твое чувство юмора.)))
показати весь коментар
22.07.2020 12:00 Відповісти
срочно новый мозг этому мусье
показати весь коментар
22.07.2020 11:55 Відповісти
Вам сколько, кило? Два?)))
показати весь коментар
22.07.2020 12:01 Відповісти
"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 8887
показати весь коментар
22.07.2020 11:57 Відповісти
Надто тонко
показати весь коментар
22.07.2020 12:21 Відповісти
Однодневный всплеск "терроризма" по всей стране с дурацкими требованиями президенту что то озвучить (почему не сплясать, или повторить коронный номер с роялем ?) - это классический вариант имитации обострения с отслеживанием реакции Зеленского на это. Результат получен - Зеленский трусливо согласится на что угодно, (...) Кстати это важно. Если "завтра война", то Зеленский намеревается ее проиграть под предлогом "защиты жизней мирного населения ? (с)
показати весь коментар
22.07.2020 11:51 Відповісти
За нарушение масочного режима ещё штраф впаять не забудьте.
показати весь коментар
22.07.2020 11:51 Відповісти
Він втратив психічне здоров'я після трагічної загибелі матері.
От і все.
Питання - хто забезпечив його зброєю.
показати весь коментар
22.07.2020 11:52 Відповісти
хто-хто... главный режиссер Арсен Борисыч.
показати весь коментар
22.07.2020 12:30 Відповісти
Как правильно "лизать"...Юра тут конечно вне конкуренции ...вроде и говна накинул , но абзацем ниже все слизал и попросил добавки ®"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 7826
показати весь коментар
22.07.2020 11:52 Відповісти
Самый человечный человек (с)
показати весь коментар
22.07.2020 11:55 Відповісти
Хамелеони курять бамбук від заздрощів..))
показати весь коментар
22.07.2020 11:55 Відповісти
Це тонкий натяк на фіглярство Зеленського.
Не бачу там жодного дуполизання.
показати весь коментар
22.07.2020 12:34 Відповісти
Судя по фотографии в етой статье, как спецназовец одной рукой держит такого *опасного* террориста а другой чешет себе яйца, а оба других вообще отвернулись то вывод напрашивается сам собой, что не такой уже ето и террорист
показати весь коментар
22.07.2020 11:53 Відповісти
Ага-он за хлебом ходил.Что ты мелешь вообще?Какое "чешет яйца"?Где там "два отвернулось"?Ты знаешь значение слова "отвернуться"?Нет?Это отвернуть голову.Где ты там увидел кого-то в этой позе?Крайний справа занял именно ту позицию,которую требует ситуация,спецназовец ты хренов.А второй смотрит именно на него.Так,где "два отвернулось"?Если Зеля совсем не тот президент,который нужен Украине,это не значит,что нужно нести бредятину.А то,что тебе ставят лайки,которые тебя без сомнения радуют,"напрашивается вывод сам собой"(твоими словами):как ни странно,есть люди,которые даже глядя на фотографию,могут утверждать,что там есть то,чего там и близко нет.Что еще более странно:есть люди,которые поддержат этого фантазера,возомнившего из себя разоблачителя вселенского заговора.И еще:что бы ни было там на самом деле(Аваков этого мудака нанял,Зеля,кацапы или Ани Лорак ,или его просто переклинило)-это террорист,поставивший под угрозу жизни людей.А "не такой уже Ето террорист"-так я посмотрел бы,если бы твои родственники были в том автобусе.И,да...Ты это-следи за клавиатурой,а то видно,что пишешь на разных языках и то ли не успеваешь переключать,то ли забываешь.Не пались)
показати весь коментар
22.07.2020 13:04 Відповісти
В психушку..
Патом , лет через 5-7, излечат и отпустят..
показати весь коментар
22.07.2020 11:54 Відповісти
да это актёр или мусор, бороду сбреет, фуражку оденет и завтра получит награду из рук вечного министра
показати весь коментар
22.07.2020 11:57 Відповісти
Можливо...))
показати весь коментар
22.07.2020 12:01 Відповісти
Даже Цензор уже открыто в кавычки поставил этого актера)))
показати весь коментар
22.07.2020 11:58 Відповісти
Та ладно!.. Признают невменяемым, поваляется месяц в психушке для виду - и домой с чистой совестью, гонорар за работу получать! Всё как в сценарии написано...
показати весь коментар
22.07.2020 12:00 Відповісти
Его жена в счёт будущей оплаты уже себе бижутерии накупила...
показати весь коментар
22.07.2020 12:10 Відповісти
Ну, завтра так завтра, а сегодня можно и домой через пивасик.
показати весь коментар
22.07.2020 12:01 Відповісти
Да хоть по 10 статьям! Принцип поглощения,а не суммирования действует.
Если вообще посадят,а не на больничку на пару месяцев отправят. Здоровье поправить.
показати весь коментар
22.07.2020 12:07 Відповісти
Судя по его "требованиям" вполне себе может и на больничку уехать.
показати весь коментар
22.07.2020 12:44 Відповісти
Даже требование мороженного уже никак не отменят захват заложников.
показати весь коментар
22.07.2020 12:54 Відповісти
История с захватом заложников превращается жалкую пародию на Голивуд. Особенно в этой истории смешит роль Зеленского и его очередной видосик для идиотов. Требования аваковского террориста войдут в книгу Гинесса, как самые нелепые.
показати весь коментар
22.07.2020 12:07 Відповісти
"Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям, и прошу указать в протоколе что он в 2018 году бабушку 45 лет отказался перевести через дорогу, со слов неизвестного свидетеля.
показати весь коментар
22.07.2020 12:18 Відповісти
"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 6417
показати весь коментар
22.07.2020 12:26 Відповісти
Чё, реально, Юрий Евгеньевич?

"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 1169
показати весь коментар
22.07.2020 12:31 Відповісти
"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 5619
показати весь коментар
22.07.2020 13:02 Відповісти
Геращенко образився на Авакова, що його прізвища не було записано у вимогах "терориста"
показати весь коментар
22.07.2020 13:12 Відповісти
"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 7219
показати весь коментар
22.07.2020 13:14 Відповісти
Свободу Анжеле Девис))))
показати весь коментар
22.07.2020 13:31 Відповісти
Відпустити під заставу.
показати весь коментар
22.07.2020 16:34 Відповісти
у мармелада методичка "спектакль, вы всё врётии"
все комменты под копирку.
показати весь коментар
23.07.2020 03:29 Відповісти
 
 