Супрун і компанія знищили систему охорони здоров'я. Залишилися осередки надання медичної допомоги по країні, які тримаються виключно на лікарях, - Степанов

Нинішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України в 2016-2019 роках Уляна Супрун і її заступники, "від самої медицини були дуже далекі".

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Це людина (Уляна Супрун. - Ред.), яка це (охорону здоров'я. - Ред.) знищувала. Я думаю, вона просто не розуміє, що це таке: навіщо це все потрібно було. Вона від усього цього дуже далека .. . У нас повністю були відсутні будь-які засоби індивідуального захисту в лікарнях. Якщо пам'ятаєте, кількість хворих лікарів, і взагалі медичного персоналу, в квітні доходила до 21%. Зараз - на рівні 5-6%. У нас була знищена сама система того ж інфекційного контролю. Тобто мають бути відповідні нормативні документи - такі, як інфекційний контроль у лікарні - для уникнення внутрішньолікарняних інфекцій. Підготовка до цього повністю провалена", - заявив Степанов.

"Ми ж пам'ятаємо, в якому стані у нас були всі лікарні - інфекційні, і не тільки. Найціннішим товаром виявилися ШВЛ. І я вважаю, що в останні місяці було створено дуже багато. Більше того, Супрун і компанія весь час говорили, що наші лікарі - погані, на відміну від західних. Між тим, у нас відсоток летальності пацієнтів від COVID-19 - 2,6% - один із найнижчих у Європі..." - додав глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово"

"Я просто побачив обсяг катастрофи, до якої це все призвело. Навіть будучи вмонтованим у владу, я оцінював систему охорони здоров'я суто в межах Одеської області (Степанов був головою обласної державної адміністрації. - Ред.). І тоді теж виходив з критикою. А коли ти перебуваєш тут, ти розумієш, що перед тобою - вся ця махина системи охорони здоров'я. Але за фактом вона повністю розвалена! Є осередки надання медичної допомоги по країні. осередки, які тримаються виключно на лікарях, а всю систему, всю інфраструктуру, по суті, треба створювати спочатку. Саме цим ми зараз і займаємося", - резюмував глава МОЗ.

Читайте повний текст інтерв'ю з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим "Усі розуміли, що нам потрібна реформа. А над нами вирішили поекспериментувати".

Нагадаємо, що в квітні Володимир Зеленський у фільмі "Рік президента Зеленського" заявив, що після пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні необхідно змінити підхід до медичної реформи, оскільки спалах захворювання продемонстрував, що в країні, крім професійних медиків, нічого немає.

Колишня в.о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала заяви президента Володимира Зеленського, зазначивши, що, очевидно, президенту недостатньо року, щоб розібратися в реаліях системи охорони здоров'я України та змісті медичної реформи.