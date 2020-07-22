Супрун і компанія знищили систему охорони здоров'я. Залишилися осередки надання медичної допомоги по країні, які тримаються виключно на лікарях, - Степанов
Нинішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України в 2016-2019 роках Уляна Супрун і її заступники, "від самої медицини були дуже далекі".
Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
"Це людина (Уляна Супрун. - Ред.), яка це (охорону здоров'я. - Ред.) знищувала. Я думаю, вона просто не розуміє, що це таке: навіщо це все потрібно було. Вона від усього цього дуже далека .. . У нас повністю були відсутні будь-які засоби індивідуального захисту в лікарнях. Якщо пам'ятаєте, кількість хворих лікарів, і взагалі медичного персоналу, в квітні доходила до 21%. Зараз - на рівні 5-6%. У нас була знищена сама система того ж інфекційного контролю. Тобто мають бути відповідні нормативні документи - такі, як інфекційний контроль у лікарні - для уникнення внутрішньолікарняних інфекцій. Підготовка до цього повністю провалена", - заявив Степанов.
"Ми ж пам'ятаємо, в якому стані у нас були всі лікарні - інфекційні, і не тільки. Найціннішим товаром виявилися ШВЛ. І я вважаю, що в останні місяці було створено дуже багато. Більше того, Супрун і компанія весь час говорили, що наші лікарі - погані, на відміну від західних. Між тим, у нас відсоток летальності пацієнтів від COVID-19 - 2,6% - один із найнижчих у Європі..." - додав глава МОЗ.
"Я просто побачив обсяг катастрофи, до якої це все призвело. Навіть будучи вмонтованим у владу, я оцінював систему охорони здоров'я суто в межах Одеської області (Степанов був головою обласної державної адміністрації. - Ред.). І тоді теж виходив з критикою. А коли ти перебуваєш тут, ти розумієш, що перед тобою - вся ця махина системи охорони здоров'я. Але за фактом вона повністю розвалена! Є осередки надання медичної допомоги по країні. осередки, які тримаються виключно на лікарях, а всю систему, всю інфраструктуру, по суті, треба створювати спочатку. Саме цим ми зараз і займаємося", - резюмував глава МОЗ.
Читайте повний текст інтерв'ю з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим "Усі розуміли, що нам потрібна реформа. А над нами вирішили поекспериментувати".
Нагадаємо, що в квітні Володимир Зеленський у фільмі "Рік президента Зеленського" заявив, що після пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні необхідно змінити підхід до медичної реформи, оскільки спалах захворювання продемонстрував, що в країні, крім професійних медиків, нічого немає.
Колишня в.о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала заяви президента Володимира Зеленського, зазначивши, що, очевидно, президенту недостатньо року, щоб розібратися в реаліях системи охорони здоров'я України та змісті медичної реформи.
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Учи конспекты азирова, паскуда зебильная!
З/п семейного врача, того, к которому идут люди, 17 - 20 к. Вы переусердствовали в просмотре телевизера, господин. Нет таких з/п. Нет и хоть усритесь. Есть, к Вашему сведению, система штрафов, которая выводит з/п на чуть больший уровень, чем было. Поликлиника - это не только семейные врачи, а и спецы узкие которые так и сидят на минималке. Семейный врач - это только в кино такой крутой, а на самом деле - это те же ваши участковые врачи. Надо же быть таким наивным, пипец!
Закуплено медоборудование... Дорогой, Вы не марсианин, случаем? Поберегите себя. Нет этого и в помине!
Началось полное переоснащение больниц... термомдернизация... Человек, ты полный дурак, околпаченный зомбоящиком! НЕТ ЭТОГО, НЕТ!!!
Сотни тысяч людей получают бесплатно лекарства по программам!! Сотни тысяч людей несут сотни тысяч гривен ежедневно, как и ранее!
Если бы зеленые рукожопые реформаторы не влезли в реформу,уже бы были результаты реформы 2 уровня! Не было, ибо всё не продуманно и не жизнеспособно! Хоть сиреневые бы пришли к власти.
Программа, которую вручили врачам называется (открою тебе секрет) Helsi pro. Так вот, глупый человек... Прошло уже 2 месяца, а сервера не способны принять ежедневное количество запросов и сервера лежат. Врачи оформляют пролеченные случаи, но не знают, правильно они делают или нет! Предложения и замечания игнорируются. Кураторы, прикрепленные к больницам, абсолютно нулевые и на вопросы ответить не могут. Создано вместо одного сайта Е-хэлз - аж целых 6! Понял, зачем? Бабло пилят. Никто, ни за что не отвечает пинают от НСЗУ в ХЭЛСИ, от ХЭЛСМ в Е-ПЛАТФОРМ! Чтобы передать в НСЗУ законченный эпизод (один) иногда уходит до часа времени. Час, Карл! И таких в день минимум три! А работать когда?!
А такие говнари потом ходят и ****** - а чего к моему говнородственнику никто не подходит? А некогда, бл... Мы тут реформируемся!
Ты, если ни *** не знаешь, что на самом деле твориться, не ****** бы, а поинтересовался у тех, кто на переднем конце этой недореформы.
И последнее...
Не смотри больше зомбоящик!
Какие, на хер, семейные врачи в много профильной больнице???!!!
Иди в ...изду на переработку
Еще раз тебе, *******, разъясняю (не благодари) - в стационарах семейных врачей нет!
Мало того, твои зелебобы наплодили в поликлиниках "новые" структуры - первичная помощь, со своими главврачами и прочей ***..ней...
Финансировать второй уровень, как первый, никто не будет. Врачей второго уровня (сидящих в поликлиниках) столько не нужно. Семейный должен заменить этих неврологов, кардиологов и прочих и вполне способен. Без их фуфломицинов люди везде больше живут. Семейный - стационар, все. Но эту прослойку узких нельзя никак уволить. ( никто ПК им покупать не будет) зарплату, как семейному никто не даст. Разве что сократить в 10 раз. Как везде. Но совок наклепал врачей. Все они сдают экзамен на 40 процентов
И если к этим врачам сидят очереди - значит их нужно как минимум столько.
И зарплаты у них должны быть никак не меньшие, чем у "профанов широкого профиля", то есть - семейных врачей. Если их сократить в 10 раз, как вы предлагаете - попасть к ним можно будет только после очереди в несколько месяцев.
Разумеется НЕ может. Ибо амбулаторное обследование у того же офтальмолога предполагает наличие соответствующего оборудования и умения как им пользоваться, так и правильно интерпритировать увиденное. Большая часть заболеваний не требует лечения в стационаре - вполне достаточно лечения амбулаторного, но проводить его должен СПЕЦИАЛИСТ, а не терапевт.
"конъюнктивит получить и определить глаукому" У вас очень примитивное представление об объеме проблем, с которыми сталкивается тот же офтальмолог.
"есть парез или маралич" - аналогично - виной всему ваше убого-примитивное представление о том, с чем сталкивается хирург-травматолог в поликлинике.
"врачи свято верят ( почти не кривая душой) в прекрасность этих всех фуфломицинов"
Главное что вы, ничего не зная и нигде не учась знаете суть сразу всех лекарств. Куда уж тем врачам.
Вы в своем невежестве напоминаете мне сельскую бабку, которая услышав, что я программист, образовалась и попросила ей телевизор починить.
Полицейский, пожарник, даже работяга на заводе не покупают себе форму. И врач не должен себе форму покупать!
Ну а клиника БАРИС с ними разберётся правильно!
ворбывший глава Налоговой Инспекции. Такие люди на честных людей бросаются как на быки на красную тряпку.
Якщо підійти тверезо до висеру цього мародера,то Уляні варто звернутись до суду.Принципово.
-створення НСЗУ
-початок реалізації принципу "гроші за пацієнтом"
-створення системи сімейних лікарів
-зростання зарплат лікарів первинної медицини.
Але цю інформацію ви можете самостійно знайти в неті.Причини реформи,етапи,проблеми,кому і чому це подобається-неподобається...
Так,ми переходимо від системи Семашко до західноєвропейських зразків ,і найголовніше тут-не зупинятися (як це сталося за Зєлєнского).
Чому відмовились від чудової радянської системи,при якій всі були здорові й щасливі ? Та з тієї ж причини,що й інші пострадянські країни.
Дякуйте поросята!!!
в одной из городских больниц только за один прошлый год уехало 5 высококлассных специалистов.
Два в Прибалтику.
Один в Чехию.
Один в Польшу.
Один в Португалию.
Анестезиологи, хирурги, ортопеды, гинекологи.
Знакомые врачи подтверждают.
Такая тенденция наблюдается по всей стране.
при барыге зарплата в долларовом эквиваленте упала в три раза, и не только у медиков.
зато у того же "главного патриота" доходы через офшоры утроились.
как говорят классики, ищи где воруют.
или псевдопатриотизм прибежище подонков.
зебила -неЛОХА мы вскоре сменим, а барыг с власти можно вынести только вперед ногами.
яркий тому пример лука, *йло, и прочие туркменбаши , они одного поля ягода.
зебилы, ваши приколы были ужЕ не смешные с самого начала.. и до конца - Зели..(
Некоторые люди лишены дара говорить правду. Зато какой искренностью дышит их ложь!
Станислав Ежи Лец
Грустно, но Украина при Зеленском стремительно превращается в fake state.
Одна коммунистическая болтология!!
Тільки не радянська система, а за часів радянського союзу. Бо в ті роки по всьому світові була нормальна медична система. До речі, всі показники, сангігієнічні в тому числі, совок брав з США.
Прежде, чем описать то, что происходит сейчас на уровень вторичного звена, хочу поинтересоваться у ёганых форумных каратистов - в чем успех первого этапа реформы первичной помощи?
очень жду вменяемые ответы.