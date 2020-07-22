США виділить 38 млн доларів на розвиток кібербезпеки в Україні, - Федоров

США підтримає розвиток кібербезпеки в Україні і з цією метою виділить 38 млн доларів міжнародної технічної допомоги

Про це у своєму Telegram написав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Більше року активної роботи — десятки складних переговорів, узгодження спільної концепції та планів — і цими днями нарешті проєкт остаточно зареєстровано в КМУ. Мінцифри визначено бенефіціаром проєкту, і я гарантує, що кожен цент міжнародної підтримки буде витрачено з максимальною ефективністю та результатом для країни. І ми будемо публічно звітувати про хід та витрати проєкту", - підкреслив Федоров.

За його словами, залучення експертизи та досвіду США дуже важливо для України, оскільки США - один зі світових лідерів у сфері кібербезпеки.

Також дивіться: Упродовж першого півріччя СБУ нейтралізувала понад 300 кібератак на критичну інфраструктуру. ФОТО

"Протистояння країн вже давно перейшло в кіберпростір, і ми постійно відчуваємо негативну кіберактивність північного сусіда, тому маємо гідно протистояти такій агресії", - заявив Федоров.

Також він зазначив, що днями почалася активна фаза реформи кібербезпеки в Україні: "Зокрема, змінено керівництво Держспецзв’язку та розпочато розбудову ефективного й сучасного державного кіберцентру, ми прагнемо забезпечити централізацію та захист державної ІТ-інфраструктури й реєстрів. Має піти в небуття КСЗІ (марний папірець на 5 років) й інші стандарти безпеки 90-х та натомість з’явитися сучасні моделі побудови й постійної підтримки безпеки ІТ-систем. Ми маємо нарешті визначитися із підходами та вимогами до захисту критичної інфраструктури та багато іншого. І новий проєкт має на меті підтримати всі ці надважливі завдання".

Разом з тим він підкреслив, такий великий проєкт є черговим сигналом довіри до результатів і планів Мінцифри.

"З усіх кіберпитань ми плануємо активно працювати з бізнесом та залучати найкращу міжнародну й українську експертизу.

Принагідно дякую Уряду США та USAID за підтримку реформ в Україні!"- додав Федоров.

Читайте: СБУ вводить у дію оновлену версію платформи MISP-UA для протидії кіберзагрозам



