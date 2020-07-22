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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Під час звільнення заручників у Луцьку перевірялося, чи немає у Кривоша пульта дистанційного керування вибухівкою, - начальник СБУ Волині Данюков

Під час звільнення заручників у Луцьку перевірялося, чи немає у Кривоша пульта дистанційного керування вибухівкою, - начальник СБУ Волині Данюков

Правоохоронці під час операції зі звільнення заручників із захопленого автобуса в Луцьку перевіряли, чи немає загрози для людей, що перебувають в автобусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу повідомив начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков.

"Вівся переговорний процес, який залишився поза камерами. Відео, яке публікувалося в інтернеті було обмежено тільки автобусом і терористом, ви не бачили, як на відстані з ним велися переговори. У нас були підозри, що в автобусі залишилося вибуховий пристрій. Він так і залишив згідно з нашими домовленостями сумку з вибуховим пристроєм. Ми повинні були переконатися, що у нього немає дистанційного керування цим пристроєм, тому що заручники залишилися в автобусі. Йому давали вказівки - підняти руки, опустити рук, обернутися, постояти, подивитися. Ми сканували місцевість пристроями виявлення небезпеки для заручників. Тільки після цього до нього підійшли співробітники поліції і СБУ. Заступник голови Нацполіції Євген Коваль підійшов до нього в жовтій желетці і в медодязі був співробітник СБУ, для того, щоб уникнути можливих жертв серед заручників, що залишилися в автобусі. Тому ця затримка була викликана професійною необхідністю, а не тому що це був театр і хтось чекав", - зауважив Данюков.

Також дивіться: Брифінг СБУ щодо ситуації із захопленням заручників у Луцьку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

За його словами, потрібно було перекрити автобус від можливих посягань з іншого боку, тому що було невідомо, чи є у нього спільники.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) СБУ (12915) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+12
мне кажется, что оценку действий спецслужб после серьезной проверки должны дать компетентные органы - ну например, кинокритики...)))) желательно закордонные ))))
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22.07.2020 12:27
+10
Під час звільнення заручників у Луцьку перевірялося, чи немає у Кривоша пульта дистанційного керування вибухівкою, - начальник СБУ Волині Данюков - Цензор.НЕТ 4485
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22.07.2020 12:38
+7
Во время освобождения заложников в Луцке проверялось, нет ли у Кривоша пульта дистанционного управления взрывчаткой, - начальник СБУ Волыни Данюков - Цензор.НЕТ 5501
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22.07.2020 12:31
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какао-ботва второй день строчит под копирку по кремлёвской методичке про постановку.
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23.07.2020 03:35 Відповісти
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