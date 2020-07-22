Глава Одеської ОДА Куций просить дозволити примусово прибрати затонулий танкер Delfi: Судновласник не впорався

Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням визнати ситуацію навколо танкера Delfi надзвичайною і запропонував уряду надати повноваження Адміністрації морських портів як відповідальній службі примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє пресслужба обладміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 20 липня сплинув граничний термін, відведений капітаном морського порту Одеси Кирилом Цюпком для підйому та віддалення аварійного танкера. Судновласник просить продовжити ці строки до 10 серпня.

"Я вважаю, що продовжувати судновласнику терміни ліквідації аварії не можна. Він мав достатньо часу, щоб вирішити цю проблему. Далі має втручатись АМПУ", - зазначив Максим Куций.

Він наголосив, що згідно з Кодексом торговельного мореплавства України, АМПУ може самостійно підіймати судно або в разі завершення терміну проведення робіт, встановленого капітаном морського порту (сплив 20 липня, або якщо затонуле судно становить загрозу для людей, природи чи судноплавства (обладміністрація неодноразово фіксувала звернення екологів щодо нафтових плям та близького розташування танкера до берега).

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Зазначається, що відповідно до закону, підрядна організація, яка виконуватиме роботи, буде визначена на конкурсі, який триватиме щонайменше три місяці.

"Ми вже не можемо так довго чекати. Восени розпочнеться сезон штормів і тоді судно буде неможливо прибрати через погодні умови. Саме тому я звернувся до Кабінету Міністрів із проханням визнати цю ситуацію, як надзвичайну. Прошу надати Адміністрації морських портів як відповідальній службі повноваження примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою. Тобто у найкоротші терміни", - підкреслив Куций.

Він також додав, що після проведення операції кошти за підйом і ліквідацію танкера необхідно стягнути із судновласника.



В обладміністрації також нагадують, що раніше власник танкера Delfi двічі категорично відмовився передати права на підйом аварійного судна державним структурам, але з виконанням робіт в оговорені строки не впорався.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

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Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.