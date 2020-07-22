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Новини
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Біля вокзалу в Києві виявили підозрілу валізу. Станція метро закрита на вхід і вихід

У Києві біля станції метро "Вокзальна", яка розташована біля центрального вокзалу, виявили підозрілу валізу. Проводиться масова евакуація людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Київ.Оперативний" у Facebook.

"Біля станції метро "Вокзальна" знайшли ще один підозрілий чемодан. Проводиться евакуація", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, в метрополітені повідомили, що станція "Вокзальна" закрита.

"Станція" Вокзальна "закрита на вхід і вихід. Правоохоронці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні метрополітену в Facebook.

Біля вокзалу в Києві виявили підозрілу валізу. Станція метро закрита на вхід і вихід 01

Нагадаємо, два саморобні вибухові пристрої виявили на ринку "Мінський", фахівці знешкодили вибухівку, один з пристроїв вибухнув.

Автор: 

вибух (4507) вибухівка (474) вокзал (290) Київ (19632) мінування (1218)


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Топ коментарі
+12
шукайте на ньому відбитки пальчиків арсена авакова.
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22.07.2020 12:36
+10
та що ж це таке? Розійшлись наші сценаристи! Міст Метро вже приївся..
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22.07.2020 12:37
+8
пошла жара...
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22.07.2020 12:36
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шукайте на ньому відбитки пальчиків арсена авакова.
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22.07.2020 12:36 Відповісти
пусть президент поговорит с ним по телефону и он раскроется
записи разговора ждем в инете...
как и записи разговора с луцким террористом
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22.07.2020 12:48 Відповісти
Токо хотел написать. Хотя полагаю геращенко тоже стоит проверить
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22.07.2020 12:48 Відповісти
армяш с рюкзаков перешел на чемоданы
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22.07.2020 14:21 Відповісти
пошла жара...
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22.07.2020 12:36 Відповісти
якась роззява забула...
тепер можуть підкидати різний вибухомотлох,
а якщо там раптом знайдуть папери з особистими даними,
то доказуйте, що я-нелох і то не моє.
щось нагадує відеофіксацію морд машин з "одинаковими" номерами
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22.07.2020 12:45 Відповісти
панєслась
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22.07.2020 12:36 Відповісти
А я не уберу свой чемоданчик...
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22.07.2020 12:36 Відповісти
та що ж це таке? Розійшлись наші сценаристи! Міст Метро вже приївся..
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22.07.2020 12:37 Відповісти
Если желтый то наташка королева забыла когда сваливала.
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22.07.2020 12:37 Відповісти
желтый кожаный ее любимый
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22.07.2020 12:40 Відповісти
маша себова..в нем - всё по 30
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22.07.2020 12:49 Відповісти
Туалет проверьте, может просто кто то ус@ался.
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22.07.2020 12:39 Відповісти
не чемодан а... ящик Пандоры, который вчера открыл нашефсё
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22.07.2020 12:41 Відповісти
походу все террики после вчерашнего обделались от такой спецоперации и массово сваливают бросая на ходу вещи. Вопрос, куда и зачем?
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22.07.2020 12:41 Відповісти
Пошлите открывать чемодан порохоботву.
Для них и заложники постановка и по их мнению в чемодане трусы
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22.07.2020 12:41 Відповісти
Зеботе, а чому в тебе з пунктуацією такі проблеми? Де коми??? Що у тебе за утворення, що ти такий неграмотний? 9 класів і ПТУ?)))
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22.07.2020 12:57 Відповісти
Лингвист, ты предпоследний вопрос через рамблер переводчик переводил?
Пользуйся Гуглом, он качественней.
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22.07.2020 13:28 Відповісти
Опять ЗЕ будет петь и плясать пот требования террористов?
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22.07.2020 12:44 Відповісти
ну ну....значит говорите луцк был недостаточно убедительной постановкой...сценаристы 95 квартал сейчас все исправят
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22.07.2020 12:46 Відповісти
Такие методы обычно использует соседская страна,наши решили поучиться у хороших учителей.
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22.07.2020 12:48 Відповісти
как в Израиле теперь будут расстреливать брошенные чемоданы и камеры хранения закроют может быть...
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22.07.2020 12:49 Відповісти
ВИНОВАТ ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!!!!!!!!!!!! ВО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.07.2020 12:49 Відповісти
Ну півтора роки тому у всьому Пєтя був винен, тепер Зєля - його черга прийшла. Що не так?))))
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22.07.2020 12:58 Відповісти
Что не так???? А что так???? Из-за Зеленского все украинцы несчастны и зубожили!!!! Он развалил Государство!!! Осталось только пепелище!!!!!
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22.07.2020 13:03 Відповісти
Біля вокзалу в Києві виявили підозрілу валізу. Станція метро закрита на вхід і вихід - Цензор.НЕТ 5075
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22.07.2020 13:22 Відповісти
ты обезьяна? Говорю ж во всем виноват Зеленский, а обезьяна (ты) спрашиваешь при чем тут он
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22.07.2020 13:23 Відповісти
Зебобе нужно записать видео и чемодан сдастся
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22.07.2020 12:52 Відповісти
Десь зешмаркля з ****** вирішують долю нашої країни,а терористи це димова завіса.
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22.07.2020 13:00 Відповісти
Зрадонька!
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22.07.2020 13:24 Відповісти
Т.е. теперь не нужно хулиганам звонить и сообщать о минировании?
Достаточно оставить чемодан или сверток.
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22.07.2020 13:16 Відповісти
Пока будут этим театром мозги мылить доллар точно 40 станет .
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22.07.2020 13:23 Відповісти
это хорошо или плохо? Какой бы ни был курс он все равно не устраивает порохоботов. Какой курс нужен для твоего счастья?
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22.07.2020 13:25 Відповісти
К вечному карантину добавились вездесущие террористы, по которым запрещено стрелять.
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22.07.2020 13:46 Відповісти
Когда задержался у киоска с беляшами...
Біля вокзалу в Києві виявили підозрілу валізу. Станція метро закрита на вхід і вихід - Цензор.НЕТ 125
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22.07.2020 14:09 Відповісти
Біля вокзалу в Києві виявили підозрілу валізу. Станція метро закрита на вхід і вихід - Цензор.НЕТ 5790
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22.07.2020 14:11 Відповісти
Кремль копает под Авакова всей этой жестью. Аваков и его команда остаются вне политики, как и следует в демократическом государстве. Путина это выбешивает. Ему нужен хаос и сползание в диктатуру с приходом к власти Оккупационного блока.
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22.07.2020 14:35 Відповісти
Другие методы, но похожий пресс был в свое время против Муженко.
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22.07.2020 14:37 Відповісти
 
 