Біля вокзалу в Києві виявили підозрілу валізу. Станція метро закрита на вхід і вихід

У Києві біля станції метро "Вокзальна", яка розташована біля центрального вокзалу, виявили підозрілу валізу. Проводиться масова евакуація людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Київ.Оперативний" у Facebook.

"Біля станції метро "Вокзальна" знайшли ще один підозрілий чемодан. Проводиться евакуація", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, в метрополітені повідомили, що станція "Вокзальна" закрита.

"Станція" Вокзальна "закрита на вхід і вихід. Правоохоронці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні метрополітену в Facebook.

Нагадаємо, два саморобні вибухові пристрої виявили на ринку "Мінський", фахівці знешкодили вибухівку, один з пристроїв вибухнув.