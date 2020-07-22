Біля вокзалу в Києві виявили підозрілу валізу. Станція метро закрита на вхід і вихід
У Києві біля станції метро "Вокзальна", яка розташована біля центрального вокзалу, виявили підозрілу валізу. Проводиться масова евакуація людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Київ.Оперативний" у Facebook.
"Біля станції метро "Вокзальна" знайшли ще один підозрілий чемодан. Проводиться евакуація", - сказано в повідомленні.
Разом з тим, в метрополітені повідомили, що станція "Вокзальна" закрита.
"Станція" Вокзальна "закрита на вхід і вихід. Правоохоронці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні метрополітену в Facebook.
Нагадаємо, два саморобні вибухові пристрої виявили на ринку "Мінський", фахівці знешкодили вибухівку, один з пристроїв вибухнув.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
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+10 Валерій Atman
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записи разговора ждем в инете...
как и записи разговора с луцким террористом
тепер можуть підкидати різний вибухомотлох,
а якщо там раптом знайдуть папери з особистими даними,
то доказуйте, що я-нелох і то не моє.
щось нагадує відеофіксацію морд машин з "одинаковими" номерами
Для них и заложники постановка и по их мнению в чемодане трусы
Пользуйся Гуглом, он качественней.
Достаточно оставить чемодан или сверток.