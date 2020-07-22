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Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в Києві попрощалися з військовим медиком Миколою Іліним, зрадницьки убитим окупантами на Донбасі при спробі дістатися до місця підриву командира розвідувального взводу 35-ї ОБрМП Дмитра Красногрудя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Церемонія прощання з Миколою Іліним відбувалася в соборі святого Олександра на Костьольній.

О 13:00 має відбутися його кремація за адресою: вул. Байкова, 16.

Також читайте: Загиблий медик Ілін рвався вперед, щоб скористатися будь-яким шансом на порятунок командира розвідвзводу Красногрудя, - Бутусов про останній бойовий вихід

Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 01
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 02
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 03
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 04
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 05
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 06
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 07
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 08
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 09
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 10
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 11
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 12
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі 13

Фото, відео - Олег Богачук

Микола Ілін народився 23.04.1984 року у Білорусі. Емігрував в Естонію, де жив кілька років, займався проведенням екскурсій, працював таксистом та на інших роботах. Вирішив стати на захист України та вступив на військову службу за контрактом. Навесні 2020 із бригадою вирушив на чергову ротацію на фронт.

Також дивіться: На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС. ФОТО

Як повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, результати експертизи ДНК показали, що тіло воїна, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик сержант Микола Ілін.

Зараз йде підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна

Автор: 

Київ (19632) похорон (1289) Богачук Олег (1457) 35 окрема бригада (65)


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Топ коментарі
+66
Покойся з Миром! Хай згинуть вороги!
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22.07.2020 12:49
+49
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе - Цензор.НЕТ 746
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22.07.2020 12:51
+40
Земля пухом Людині. Страшних мук виродкам...
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22.07.2020 13:06
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Покойся з Миром! Хай згинуть вороги!
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22.07.2020 12:49 Відповісти
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе - Цензор.НЕТ 746
показати весь коментар
22.07.2020 12:51 Відповісти
Земля пухом Людині. Страшних мук виродкам...
показати весь коментар
22.07.2020 13:06 Відповісти
R.I.P.
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22.07.2020 13:07 Відповісти
https://censor.net/r3210471

Ты меня оскорбил, модер меня забанил, Илин так и останется "предательски убитым".
Для Цензора это в порядке вещей.
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28.07.2020 12:00 Відповісти
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 4405

...
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22.07.2020 13:08 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 9213
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22.07.2020 13:10 Відповісти
Спочавай з миром, синку....
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 1599
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22.07.2020 13:22 Відповісти
Герої не вмирають! Вічна пам'ять! Хай жиє Бєларусь!
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22.07.2020 13:51 Відповісти
военный медик Николай Илин погиб, спасая своих раненых, истекающих кровью побратимов:

это был истинный жертвенный подвиг во исполнение слов Спасителя:

"Нет большей любви, как положить душу за други своя."

Вечная память новопреставленному Николаю, мученику Долга.
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23.07.2020 03:04 Відповісти
вічна СЛАВА Герою! найпекельнійше пекло ватним виродкам!
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22.07.2020 14:29 Відповісти
Слава ГЕРОЮ !
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П.С. Як тобі після всього спиться зелена тварюка ??
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22.07.2020 14:35 Відповісти
путін!!! Щоб ти здох разом зі своїми кремлядськими прихвостнями!!!
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22.07.2020 15:22 Відповісти
Не можна вибачати уродам загибелі наших воїнів. Помста повина бути не минуча і швидка.
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22.07.2020 16:06 Відповісти
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 4813
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22.07.2020 16:17 Відповісти
покійся з миром! Прости нас. П.С. Зеленій гниді вернеться сторицею.
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22.07.2020 16:48 Відповісти
"Покійся" це на якій мові? Сраний провокатор.
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22.07.2020 17:21 Відповісти
Посмотрел видео с его гибелью снятое им самим. Очень жаль парня, он действительно выполнял свой долг солдата и медика. Он торопился помочь. Чуть запаниковал от близкой стрельбы и смерть на растяжке, умер похоже сразу. Покойся с миром боец. Что мне бросилось в глаза, так это то, что действующие на передке ребята не пользуются картами. Целеуказание коптером это конечно прогрессивно - но явное палево. Прогресс в этом деле не канает, всё что нужно километровку, точку и навыки ориентирования на местности. Карт я не увидел вообще. Операция по эвакуация проходила сумбурно шли тропой как на убой, учитывая что серая зона...
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22.07.2020 17:05 Відповісти
Возможно его раненого федерасты подобрали и замучили Пишут что очень страшные есть фотки в инете Там и с ножом в голове кто-то из наших бойцов и раны непохожие на боевые
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22.07.2020 19:22 Відповісти
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 2038
_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________

Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап - окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні!Слава Героям!Герої не вмирають!Вмирають вороги!
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22.07.2020 17:06 Відповісти
Парни уходят в небеса,
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.

Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут,никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели,
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

... Забить бы наглухо ту дверь
Тому,кому дано по чину,
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги,Украину.
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22.07.2020 20:24 Відповісти
Как тяжело!!! Как больно!!!
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22.07.2020 18:54 Відповісти
Почему об этом военном преступлении молчит Зеленский, МИД, ОБСЕ, ООН.
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22.07.2020 18:55 Відповісти
Жаль хлопця , з москаляим краще ні про шо не домовлятись
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22.07.2020 19:06 Відповісти
На военные медицинские эвакуаторы денег нет, а Аваков скупает по всей Европе гражданские быстроходные катера и вертолеты, с Зе и начальством гонять с комфортом.
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22.07.2020 19:15 Відповісти
Бездарное командование погубило пацанов Сколько уже таких случаев гибели и невозможности забрать тело Посылают как на убой непонятно за каким хером И ни разу я не слышал что бы непосредственных командиров разжаловали или наказали
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22.07.2020 19:19 Відповісти
Слава Герою ! Смерть рашистським виродкам !
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22.07.2020 20:00 Відповісти
Вічна Світла Пам'ять!
Герой!

Таких на Планеті все менше і менше, а такого баласта, як Зеленський - все більше.
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22.07.2020 20:06 Відповісти
Як же тільки тоскно на душі...(((
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 281
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22.07.2020 20:18 Відповісти
Будьте прокляты паРашенские нелюди....говорят,что есть информация что над ним издевались после смерти...Будете,сволочи, в аду четвертованы за свои садистские поступки.
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22.07.2020 20:20 Відповісти
Кацапи тело на пополам разрезали, питались заминировать.
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22.07.2020 20:58 Відповісти
Шо ты мелешь....
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22.07.2020 22:23 Відповісти
Погугли чувачек, може раздуплишся.
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24.07.2020 13:48 Відповісти
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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22.07.2020 22:18 Відповісти
 
 