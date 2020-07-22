Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в Києві попрощалися з військовим медиком Миколою Іліним, зрадницьки убитим окупантами на Донбасі при спробі дістатися до місця підриву командира розвідувального взводу 35-ї ОБрМП Дмитра Красногрудя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Церемонія прощання з Миколою Іліним відбувалася в соборі святого Олександра на Костьольній.

О 13:00 має відбутися його кремація за адресою: вул. Байкова, 16.

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Фото, відео - Олег Богачук

Микола Ілін народився 23.04.1984 року у Білорусі. Емігрував в Естонію, де жив кілька років, займався проведенням екскурсій, працював таксистом та на інших роботах. Вирішив стати на захист України та вступив на військову службу за контрактом. Навесні 2020 із бригадою вирушив на чергову ротацію на фронт.

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Як повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, результати експертизи ДНК показали, що тіло воїна, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик сержант Микола Ілін.

Зараз йде підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна