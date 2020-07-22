Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні в Києві попрощалися з військовим медиком Миколою Іліним, зрадницьки убитим окупантами на Донбасі при спробі дістатися до місця підриву командира розвідувального взводу 35-ї ОБрМП Дмитра Красногрудя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Церемонія прощання з Миколою Іліним відбувалася в соборі святого Олександра на Костьольній.
О 13:00 має відбутися його кремація за адресою: вул. Байкова, 16.
Фото, відео - Олег Богачук
Микола Ілін народився 23.04.1984 року у Білорусі. Емігрував в Естонію, де жив кілька років, займався проведенням екскурсій, працював таксистом та на інших роботах. Вирішив стати на захист України та вступив на військову службу за контрактом. Навесні 2020 із бригадою вирушив на чергову ротацію на фронт.
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Як повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, результати експертизи ДНК показали, що тіло воїна, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик сержант Микола Ілін.
Зараз йде підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя.
Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна
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Ты меня оскорбил, модер меня забанил, Илин так и останется "предательски убитым".
Для Цензора это в порядке вещей.
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это был истинный жертвенный подвиг во исполнение слов Спасителя:
"Нет большей любви, как положить душу за други своя."
Вечная память новопреставленному Николаю, мученику Долга.
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П.С. Як тобі після всього спиться зелена тварюка ??
_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________
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Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап - окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні!Слава Героям!Герої не вмирають!Вмирають вороги!
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.
Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут,никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.
Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели,
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.
... Забить бы наглухо ту дверь
Тому,кому дано по чину,
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги,Украину.
Герой!
Таких на Планеті все менше і менше, а такого баласта, як Зеленський - все більше.
Героям слава!!!