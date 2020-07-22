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Новини
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Ветеран АТО Погребиський не обливав нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою, а просто був присутній на акції протесту, вимагаємо його звільнення, - "ЄС"

Ветеран АТО Погребиський не обливав нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою, а просто був присутній на акції протесту, вимагаємо його звільнення, -

"Європейська Солідарність" вимагає негайного звільнення ветерана російсько-української війни і громадського активіста Олександра Погребиського, який був неправомірно затриманий 21 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Нардеп від проросійської ОПЗЖ, відомий представник "п’ятої колони" і соратник Медведчука Олег Волошин своїми хамськими зневажливими заявами про суверенітет України спровокував негативну реакцію ветеранів, які ризикували власними життями заради незалежності та свободи нашої Вітчизни. Особливо обурює, що народний депутат, зухвало порушуючи закон і при повному потуранні з боку правоохоронців, вдарив ветерана, завдавши йому тілесних ушкоджень. Людина перед свавіллям депутата була абсолютно беззахисною і не мала можливості навіть ухилитися. Вважаємо, що цей вчинок депутата потребує правової оцінки", - йдеться в заяві "Європейської Солідарності".

Політсила зазначає, що обливання зеленкою "не їхній метод політичної боротьби".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти?" - облитий зеленкою нардеп ОПЗЖ Волошин розповів про плани на літній відпочинок. ВIДЕО

"Природно, що й Олександр Погребиський нікого зеленкою не обливав. Він був лише присутнім на акції протесту проти дій представників "п’ятої колони". Поліція не мала підстав його затримувати.

Це ще один приклад вибіркового правосуддя, коли правоохоронні органи демонструють м’язи і переслідують патріотів та ветеранів, в той час як "п’ята колона" в Україні діє нахабно та безкарно при повному потуранні з боку влади, яка крізь пальці спозирає за антидержавною діяльністю проросійських сил", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Солідарність" зазначає, що затримання Олександра Погребиського - це продовження політики властей з очорнення ветеранського руху.

"Ми вимагаємо негайного звільнення Олександра Погребиського. Правоохоронні органи повинні нарешті звернути увагу на безсоромну і знахабнілу поведінку реваншистів, яке і провокує реакцію тих, хто не шкодував і не пошкодує життя і здоров'я заради України", - підсумували в політсилі.

Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.

Автор: 

затримання (4350) Європейська Солідарність (1089) Волошин Олег ОПЗЖ (38) Погребиський Олександр (18)


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Топ коментарі
+27
как же они хотят дружить с росией и ненавидят тех, кто с росией воевал..
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22.07.2020 13:02
+21
ОПЗЖопный потерпевший в одной упряжке с ЗЕ-защитниками "попраных прав руськагавкающих сцук"
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22.07.2020 13:04
+17
зекомандеры вместе с гопоблоковцами.
Это же для Дубинского "Слава Украине!" нацистское приветствие, а для зеленого рашиста Гетманцева фашисты все, кто защищает украинский язык.
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22.07.2020 13:06
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А что было бы если бы он ******** ответку залепил? Вторым бить можно вроде, аффект, то сё...
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22.07.2020 13:00 Відповісти
Ты с Кривошем не сидел?
Лексикон характерный...
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22.07.2020 13:03 Відповісти
А Кривошей вроде как в лиге смеха участвовал и в сватах пробы проходил! Не?
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22.07.2020 13:23 Відповісти
Он *********, не путайте.
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22.07.2020 13:11 Відповісти
так его менты за руки держали . поэтому эта псина прокацапская и ударила безбоязненно
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22.07.2020 13:17 Відповісти
как же они хотят дружить с росией и ненавидят тех, кто с росией воевал..
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22.07.2020 13:02 Відповісти
эвроПесская салидарнасть?
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22.07.2020 13:04 Відповісти
зекомандеры вместе с гопоблоковцами.
Это же для Дубинского "Слава Украине!" нацистское приветствие, а для зеленого рашиста Гетманцева фашисты все, кто защищает украинский язык.
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22.07.2020 13:06 Відповісти
Факты приведи. Или исчезни.
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22.07.2020 13:09 Відповісти
Як там справа зі Свинарчуками?))
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22.07.2020 13:11 Відповісти
ОПЗЖопный потерпевший в одной упряжке с ЗЕ-защитниками "попраных прав руськагавкающих сцук"
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22.07.2020 13:04 Відповісти
Пиши українською,бо китайську ніхто не розуміє
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22.07.2020 13:06 Відповісти
Навіщо ж ти китайською написав свій нік, сергей сергеев ?
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22.07.2020 13:08 Відповісти
Не відволікайся,захищай мову
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22.07.2020 13:11 Відповісти
Не пались, нік хоча б поміняй перед тим, як корчити з себе принципового україномовного.
Не домовився з куратором про амплуа?
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22.07.2020 13:13 Відповісти
сергей сергеев, раскрой глаза пошире.
Может и сойдёшь за украинца.
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22.07.2020 13:13 Відповісти
И всетаки "бог не миловал" если впрягаешься за петингов,да мессинг?
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22.07.2020 17:24 Відповісти
Перейшов на рідну, сєр гєй?
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23.07.2020 08:20 Відповісти
или всетаки петинг?
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22.07.2020 17:49 Відповісти
А кроме как за язык прицепиться не к чему? Ты из какого лагеря: урапатриоты, шапкозакидатели, просто идиоты, лахтинские?
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22.07.2020 13:11 Відповісти
он - сер гей серг геев.
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22.07.2020 13:14 Відповісти
Не надо оскорблять геев, они в этом не виноваты, да и в большинстве своем - нормальные люди.
А этот - хз кто он.
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22.07.2020 13:16 Відповісти
Нормальные?
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22.07.2020 13:43 Відповісти
Нормальные. Общался с двумя (один на работе - заместитель лидера, второй продавец в любимом женой магазине косметики.) и ни какого отвращения, обычные люди. Один так вобще - девушка в штанах (по манере общения).
Лично мне все равно кто, кого и как любит. Это личное дело каждого.
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22.07.2020 13:51 Відповісти
сергей сергеев, а ты не китаец.
Ты - якут!
Ветеран АТО Погребиский не обливал нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой, а просто присутствовал на акции протеста, требуем его освобождения, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 3213
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22.07.2020 13:12 Відповісти
Абсолютно уверен, если бы облили зеленкой нардепа от ЕС или Голоса, то никого бы не задержали
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22.07.2020 13:10 Відповісти
А почему, кстати, их оппоненты такими делами вроде не занимаются?
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22.07.2020 14:31 Відповісти
Ну правильно - это же не кадыров!
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22.07.2020 13:11 Відповісти
Зеленим опзжистам не потрбні факти, їм потрібен привід затримати патріота
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22.07.2020 13:12 Відповісти
А це хіба не друбне ***********, за яке адмін. протокол і штраф? Ну хіба що, ще відшкодування вартості одягу.
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22.07.2020 13:14 Відповісти
Эта страна становится похожа на сРашку. Даже если его облили зеленкой - это что преступление. требующее ареста? Страна г-нДонов
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22.07.2020 13:15 Відповісти
Оказывается, что за год можно потерять все то, за что боролись пять лет. Через четыре года правления Нелоха Россия будет лучшим другом, Запад - вероломными фашистами и масонами, а украинцы - дебилами.
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22.07.2020 13:19 Відповісти
Ви все добре написали, але вислів, "Четыре года правления Нелоха ", бридкий і не реальний.
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22.07.2020 13:54 Відповісти
Гадкий- да, но вполне реальный. Посмотри, что твориться в обществе - разброд и шатание. Новый майдан - это крайне маловероятно, так как в России учли опыт декабря 13го года. Теперь просто не дадут собраться или натравят протестующих друг на друга. Я не знаю как оно будет, но Нелох, как минимум, досидит четыре года своего правления. Но более вероятно - пойдет на второй срок и выиграет выборы с офигенным отрывом от остальных.
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22.07.2020 13:59 Відповісти
преступление - хулиганство
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22.07.2020 13:43 Відповісти
Нужно внести в Закон:
Если более 10 человек требуют, полиция должна выполнять любые их забаганки!
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22.07.2020 13:18 Відповісти
Ветераны обратились к депутатам ОПЗЖ - "ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!"https://m.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE
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22.07.2020 13:19 Відповісти
зеленка, зеленка...у меня есть канистра кислоты, обращайтесь. на благое дело раздаю бесплатно.
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22.07.2020 13:21 Відповісти
Свяжись с людьми ведущими телеграмм канал ОпустиВату )
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22.07.2020 14:09 Відповісти
Повторюсь, факты приведи.
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22.07.2020 13:24 Відповісти
А что, видео нет кто зелёнкой плескал?
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22.07.2020 13:22 Відповісти
https://gordonua.com/news/localnews/glaz-vyshib-****-za-suverennuyu-ukrainu-tebe-privet-nardepa-voloshina-oblili-zelenkoy-tot-udaril-napadavshego-v-lico-video-1510265.html
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22.07.2020 13:25 Відповісти
Спасибо, но это про потом, а не момент облива...
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22.07.2020 14:03 Відповісти
Давайте честно. Разве Волошин (кто бы как к нему не относился) сказал неправду? То, что страна находится под внешним управлением считают все - и Тимошенко, и часть Слуг Народа, и ОПЗЖ, и даже вменяемые националисты-патриоты. Так не считают только порохоботы, которые загнали страну под внешнее управление, и соросята из Слуг народа, которые продолжают начатое порохоботами. Поэтому хулиганов нужно изловить и наказать максимально строго по закону.
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22.07.2020 13:29 Відповісти
Невозможно представить, чтобы в Греции в парламенте работали защитники турецкого Кипра или в индийском депутаты ратовали за интересы Китая. У нас же абсурд. есть откровенные агенты страны агрессора, которые в статусе депутатов и политиков работают против Украины. Таких как Волошин лет на 20 надо сажать на строгий режим с конфискацией имущества купленого на шпионские деньги. А тут зеленочка - пусть спасибо скажет, что не кусок брукивки в висок.
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22.07.2020 13:29 Відповісти
при ішаку це норма-затримують ветерана ато, а кремлівський виродок волошин на свободі.
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22.07.2020 13:35 Відповісти
Самый лучший способ избавиться от колоборанта это убить его. Нет ватника - нет проблемы. Если убивать по какой-то причине нельзя, то нужно калечить, обливание лица кислотой наиболее простой и действенный вариант. Слепой ватный калека мене опасен чем здоровый и зрячий )
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22.07.2020 14:07 Відповісти
Краска не ахти. За такие слова в Олежика суриком свинцовым запулить стоило бы...
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22.07.2020 14:23 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/09/14/pecherskyj-sud-pryslav-povistku-oleksandru-pogrebyskomu-u-spravi-deputata-z-opzzh-voloshyna-yakyj-vtik-z-********/ Печерський суд прислав повістку сержанту ДШВ ЗСУ Олександру Погребиському у справі депутата з ОПЗЖ Волошина, який втік з України. Олександр після бойової травми на фронті нині проходить лікування



«Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина. Нагадую, справа стосується ******* народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою. Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову», - повідомив Погребиський.

«А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось від початку війни з фігурантами цієї справи. Наскільки мені відомо, Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів. Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України, і різні джерела повідомляють різну інформацію стосовно місцязнаходження. Одні кажуть, що в Білорусі, інші, що в рф, але це невелика різниця», - зауважив Олександр Погребиський.

«Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з'явився, бо виконую свої процесуальні забов'язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений», - констатує Погребиський.

«Нагадаю, що наприклад депутати Київради в цей час збирались на сесії і голосували за важливі для міста питання, а ось суд просто був закритий», - пише Олександр Погребиський.
Моє зауваження: прокуратура та слідчі Zе не спромоглися закрити цієї справи, принаймі, стосовно Олександра Погребиського, який, якщо має стосунок до цієї справи, то не як обвинувачений, а лише як свідок, - бо "перебував саме в тому місці і в той самий час", навіть за твердженням самого "постраждалого" Волошина. І стосовно іншого "постраждалого від зеленки", нардепа слуг уродів Є.Волошина, який застосував рукоприкладство до обвинуваченого Чепкасова - справи не відкрили: жодної справи, навіть адміністративної. - А.М.
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14.09.2022 19:10 Відповісти
 
 