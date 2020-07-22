Ветеран АТО Погребиський не обливав нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою, а просто був присутній на акції протесту, вимагаємо його звільнення, - "ЄС"

"Європейська Солідарність" вимагає негайного звільнення ветерана російсько-української війни і громадського активіста Олександра Погребиського, який був неправомірно затриманий 21 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Нардеп від проросійської ОПЗЖ, відомий представник "п’ятої колони" і соратник Медведчука Олег Волошин своїми хамськими зневажливими заявами про суверенітет України спровокував негативну реакцію ветеранів, які ризикували власними життями заради незалежності та свободи нашої Вітчизни. Особливо обурює, що народний депутат, зухвало порушуючи закон і при повному потуранні з боку правоохоронців, вдарив ветерана, завдавши йому тілесних ушкоджень. Людина перед свавіллям депутата була абсолютно беззахисною і не мала можливості навіть ухилитися. Вважаємо, що цей вчинок депутата потребує правової оцінки", - йдеться в заяві "Європейської Солідарності".

Політсила зазначає, що обливання зеленкою "не їхній метод політичної боротьби".

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"Природно, що й Олександр Погребиський нікого зеленкою не обливав. Він був лише присутнім на акції протесту проти дій представників "п’ятої колони". Поліція не мала підстав його затримувати.

Це ще один приклад вибіркового правосуддя, коли правоохоронні органи демонструють м’язи і переслідують патріотів та ветеранів, в той час як "п’ята колона" в Україні діє нахабно та безкарно при повному потуранні з боку влади, яка крізь пальці спозирає за антидержавною діяльністю проросійських сил", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Солідарність" зазначає, що затримання Олександра Погребиського - це продовження політики властей з очорнення ветеранського руху.

"Ми вимагаємо негайного звільнення Олександра Погребиського. Правоохоронні органи повинні нарешті звернути увагу на безсоромну і знахабнілу поведінку реваншистів, яке і провокує реакцію тих, хто не шкодував і не пошкодує життя і здоров'я заради України", - підсумували в політсилі.

Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.