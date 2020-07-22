Ветеран АТО Погребиський не обливав нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою, а просто був присутній на акції протесту, вимагаємо його звільнення, - "ЄС"
"Європейська Солідарність" вимагає негайного звільнення ветерана російсько-української війни і громадського активіста Олександра Погребиського, який був неправомірно затриманий 21 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Нардеп від проросійської ОПЗЖ, відомий представник "п’ятої колони" і соратник Медведчука Олег Волошин своїми хамськими зневажливими заявами про суверенітет України спровокував негативну реакцію ветеранів, які ризикували власними життями заради незалежності та свободи нашої Вітчизни. Особливо обурює, що народний депутат, зухвало порушуючи закон і при повному потуранні з боку правоохоронців, вдарив ветерана, завдавши йому тілесних ушкоджень. Людина перед свавіллям депутата була абсолютно беззахисною і не мала можливості навіть ухилитися. Вважаємо, що цей вчинок депутата потребує правової оцінки", - йдеться в заяві "Європейської Солідарності".
Політсила зазначає, що обливання зеленкою "не їхній метод політичної боротьби".
"Природно, що й Олександр Погребиський нікого зеленкою не обливав. Він був лише присутнім на акції протесту проти дій представників "п’ятої колони". Поліція не мала підстав його затримувати.
Це ще один приклад вибіркового правосуддя, коли правоохоронні органи демонструють м’язи і переслідують патріотів та ветеранів, в той час як "п’ята колона" в Україні діє нахабно та безкарно при повному потуранні з боку влади, яка крізь пальці спозирає за антидержавною діяльністю проросійських сил", - йдеться в повідомленні.
"Європейська Солідарність" зазначає, що затримання Олександра Погребиського - це продовження політики властей з очорнення ветеранського руху.
"Ми вимагаємо негайного звільнення Олександра Погребиського. Правоохоронні органи повинні нарешті звернути увагу на безсоромну і знахабнілу поведінку реваншистів, яке і провокує реакцію тих, хто не шкодував і не пошкодує життя і здоров'я заради України", - підсумували в політсилі.
Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.
Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.
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Это же для Дубинского "Слава Украине!" нацистское приветствие, а для зеленого рашиста Гетманцева фашисты все, кто защищает украинский язык.
Не домовився з куратором про амплуа?
Может и сойдёшь за украинца.
А этот - хз кто он.
Лично мне все равно кто, кого и как любит. Это личное дело каждого.
Ты - якут!
Если более 10 человек требуют, полиция должна выполнять любые их забаганки!
«Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина. Нагадую, справа стосується ******* народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою. Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову», - повідомив Погребиський.
«А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось від початку війни з фігурантами цієї справи. Наскільки мені відомо, Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів. Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України, і різні джерела повідомляють різну інформацію стосовно місцязнаходження. Одні кажуть, що в Білорусі, інші, що в рф, але це невелика різниця», - зауважив Олександр Погребиський.
«Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з'явився, бо виконую свої процесуальні забов'язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений», - констатує Погребиський.
«Нагадаю, що наприклад депутати Київради в цей час збирались на сесії і голосували за важливі для міста питання, а ось суд просто був закритий», - пише Олександр Погребиський.
Моє зауваження: прокуратура та слідчі Zе не спромоглися закрити цієї справи, принаймі, стосовно Олександра Погребиського, який, якщо має стосунок до цієї справи, то не як обвинувачений, а лише як свідок, - бо "перебував саме в тому місці і в той самий час", навіть за твердженням самого "постраждалого" Волошина. І стосовно іншого "постраждалого від зеленки", нардепа слуг уродів Є.Волошина, який застосував рукоприкладство до обвинуваченого Чепкасова - справи не відкрили: жодної справи, навіть адміністративної. - А.М.