На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки. ФОТО

Біля підземного переходу на площі Космонавтів у Києві знайдено валізу з невідомим вмістом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДТП.Kiev.ua

"У Києві на площі Космонавтів біля підземного переходу виявлено самотню валізу з невідомим наповненням. На місці поліція і вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.



Фото: ДТП.Kiev.ua

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Як повідомлялося раніше, в Києві біля станції метро "Вокзальна", яка розташовується біля центрального вокзалу, виявили підозрілу валізу. Проводиться масова евакуація людей.