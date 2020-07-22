Нехай парамедики залишаться в минулому, з тими людьми, які їх пропагували, - Степанов про реформу екстреної медичної допомоги
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в рамках медичної реформи в бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть лікарі, а не парамедики.
Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
"Вважаю, що "екстренка" має стати пілотом, який ми виведемо на зовсім інший рівень. Зараз розробляється програма з екстреної медичної допомоги, щоб це було дійсно 10 хвилин у місті, 20 - в сільських районах. Щоб були відповідні індикатори якості, чіткі маршрути пацієнта, тому що від цього залежить, куди вони повезуть пацієнта. Прописується цілий комплекс змін", - повідомив Степанов.
Він запевнив, що лікарів на парамедиків не мінятимуть.
Нехай парамедики залишаться в минулому, з тими людьми, які їх пропагували. Можемо ми Україну залишити без парамедиків? У нас є лікарі, є фельдшери, які надають медичну допомогу, і цього цілком достатньо. Ера парамедиків, я сподіваюся, закінчилася, не розпочавшись. Слава богу, що вони (команда Супрун) були такі ледачі і не змогли це впровадити", - вважає Степанов.
Професія "парамедик" з'явилася в українському класифікаторі в 2017 році. А вже в 2018 році перші 50 студентів вступили на цю спеціальність в два виші країни - Тернопільський державний медичний університет ім. І Я. Горбачевського та Черкаську медичну академію, повідомляє Центр громадського моніторингу та контролю.
21 серпня 2019 року, до приходу в Кабмін команди Зеленського, уряд прийняв зміни згідно з якими в бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики та екстрені медичні техніки.
Згідно з наказом МОЗ за 2009 рік, екстрена медична допомога - це, перш за все, робота з пацієнтами, у яких серцеві проблеми, інсульт, травма, яка загрожує життю, коли є проблеми з диханням, висока температура з судомами, тобто реальні випадки гострої загрози життю.
До 2025 року повинні були запрацювати лікарські та фельдшерські бригади екстреної медичної допомоги, а також бригади парамедиків.
В 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги мав відповідати єдиному стандарту. До цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів та медичні сестри, які зараз працюють в бригадах екстреної медичної допомоги, повинні пройти перенавчання і отримати кваліфікацію "парамедик", а водії - кваліфікацію "екстрений медичний технік".
Планувалося, що для посилення роботи бригади будуть залучатися і в подальшому лікарі медицини невідкладних станів, додаткові медичні працівники служби, а також стажист, студент, що проходить виробничу практику, лікар-інтерн, лікар-резидент або інша людина, успішно пройшов підготовку з домедичної допомоги і отримав підтверджувальний документ.
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Напрасная трата времени.
Если парамедикам все равно нужно заканчивать медвуз - то какая проблема обучить их не хуже медиков и почему они в таком случае с приставкой ПАРА?
Тоже самое на фронте - не должен высококлассный хирург ползать под обстрелами и вытаскивать раненых. Это делают парамедики.
Чем фельдшер отличается от парамедика - не могу сказать. Думаю, что опять-таки спецификой. Ну и фельдшер - старый совковый термин, который вполне может быть тождественным.
Я не знав за свої 60 років жодного лікаря, який би вмів оперативно відновити дихання при укусі бджоли чи оси у горло. Чи коли у дитини трахея забита їжею. Не готують їх до цього. Або вони бояться щось зробити не так.
Це лише один з прикладів.
Термин образован от используемого в США понятия «парапрофессионал» (англ. paraprofessional) - помощник профессионала, т.е. специалист, обладающий соответствующей профессиональной подготовкой, но не имеющий диплома о высшем образовании, но прошедший специализированные курсы и сдавший квалификационный экзамен.
Так, для довідки, фельдшери також не мають вищої освіти...
До того ж наші відчізняні парамедики, якщо судити з тексту статті - навчаютсья у ВУЗах - тобто будуть мати вищу освіту.
Парамедики имеют университетскую степень бакалавра. То есть это медицинские профессионалы с высшим образованием.
В статье написано, что специальность парамедик открылась в наших медицинских ВУЗах - то есть - у наших парамедиков предполагался диплом о высшем образовании.
Професія "парамедик" з'явилася в українському класифікаторі в 2017 році. А вже в 2018 році перші 50 студентів вступили на цю спеціальність в два виші країни Джерело: https://censor.net/ua/n3209523
В 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги мав відповідати єдиному стандарту. До цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів та медичні сестри, які зараз працюють в бригадах екстреної медичної допомоги, повинні пройти перенавчання Джерело: https://censor.net/ua/n3209523
ох, степанов, я не знаю яким ти був але те, що ти швидко навчився бути зеленим підлабузником та пересмикувачем фактів це факт (вибачте, панство, за тавтологію).
ну й повернення людей богатирьової в міністерство - потужний сигнал про "реформи" на які спроможні нинішні керманичі МОЗ.
Парамедик - это другая профессия. Это не врач и не фельдшер. Это медицинский специалист, тренированый на оказание экстренной помощи, независимо от характера помощи. Ранение, инсульт, инфаркт, эпилептический приступ, внезапно начавшиеся роды, внутреннее кровотечение, прободная язва, гипогликемический приступ у диабетиков - всё это должны быстро распознать, и принять экстренные меры. Для всего этого в машине скорой есть специальное оборудование, которое парамедики используют, и знают как свои пять пальцев.
Этот ещё хуже чем Скалецкая. Та хоть и ничего не понимала в медицине, но хотя бы не лезла не в свои дела.
Господи, спаси Украину!