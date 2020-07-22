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Новини
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Нехай парамедики залишаться в минулому, з тими людьми, які їх пропагували, - Степанов про реформу екстреної медичної допомоги

Нехай парамедики залишаться в минулому, з тими людьми, які їх пропагували, - Степанов про реформу екстреної медичної допомоги

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в рамках медичної реформи в бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть лікарі, а не парамедики.

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Вважаю, що "екстренка" має стати пілотом, який ми виведемо на зовсім інший рівень. Зараз розробляється програма з екстреної медичної допомоги, щоб це було дійсно 10 хвилин у місті, 20 - в сільських районах. Щоб були відповідні індикатори якості, чіткі маршрути пацієнта, тому що від цього залежить, куди вони повезуть пацієнта. Прописується цілий комплекс змін", - повідомив Степанов.

Він запевнив, що лікарів на парамедиків не мінятимуть.

Нехай парамедики залишаться в минулому, з тими людьми, які їх пропагували. Можемо ми Україну залишити без парамедиків? У нас є лікарі, є фельдшери, які надають медичну допомогу, і цього цілком достатньо. Ера парамедиків, я сподіваюся, закінчилася, не розпочавшись. Слава богу, що вони (команда Супрун) були такі ледачі і не змогли це впровадити", - вважає Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун і компанія знищили систему охорони здоров'я. Залишилися осередки надання медичної допомоги по країні, які тримаються виключно на лікарях, - Степанов

Професія "парамедик" з'явилася в українському класифікаторі в 2017 році. А вже в 2018 році перші 50 студентів вступили на цю спеціальність в два виші країни - Тернопільський державний медичний університет ім. І Я. Горбачевського та Черкаську медичну академію, повідомляє Центр громадського моніторингу та контролю.

21 серпня 2019 року, до приходу в Кабмін команди Зеленського, уряд прийняв зміни згідно з якими в бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики та екстрені медичні техніки.

Згідно з наказом МОЗ за 2009 рік, екстрена медична допомога - це, перш за все, робота з пацієнтами, у яких серцеві проблеми, інсульт, травма, яка загрожує життю, коли є проблеми з диханням, висока температура з судомами, тобто реальні випадки гострої загрози життю.

До 2025 року повинні були запрацювати лікарські та фельдшерські бригади екстреної медичної допомоги, а також бригади парамедиків.

В 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги мав відповідати єдиному стандарту. До цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів та медичні сестри, які зараз працюють в бригадах екстреної медичної допомоги, повинні пройти перенавчання і отримати кваліфікацію "парамедик", а водії - кваліфікацію "екстрений медичний технік".

Планувалося, що для посилення роботи бригади будуть залучатися і в подальшому лікарі медицини невідкладних станів, додаткові медичні працівники служби, а також стажист, студент, що проходить виробничу практику, лікар-інтерн, лікар-резидент або інша людина, успішно пройшов підготовку з домедичної допомоги і отримав підтверджувальний документ.

Автор: 

медицина (2132) лікарі (1289) швидка (267) Степанов Максим (2197)


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Топ коментарі
+35
Потому что во всем цивилизованном мире задача скорой помощи - довезти пациента живым до квалифицированных врачей. Т.е. оказать первую необходимую помощь и быстро доставить в больницу.

Тоже самое на фронте - не должен высококлассный хирург ползать под обстрелами и вытаскивать раненых. Это делают парамедики.
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22.07.2020 13:55
+34
Степанов, в США, Европе и Израиле, где самая лучшая медицина в мире, везде внедрена служба парамедиков, именно для оказания экстренной мед. помощи. А ты - негодяй, по-прежнему обсирающий "папередников". Что вы, зеленые, сделали за год+ ? Кроме как все развалить?
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22.07.2020 13:51
+31
Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали, - Степанов о реформе экстренной медицинской помощи - Цензор.НЕТ 3060
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22.07.2020 13:53
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22.07.2020 13:45 Відповісти
Враг
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22.07.2020 13:48 Відповісти
2 в 1 - і те і інше...
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22.07.2020 13:52 Відповісти
Т.е. тебя не устраивает, что на "скорой помощи" к больным выезжают доктора или фельдшеры, а ты желаешь, чтобы вместо них выезжали какие то "Пэти" , прослушавшие пару недель курс по медицине?
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22.07.2020 13:48 Відповісти
С кем ты ведёшь дискуссию?
Напрасная трата времени.
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22.07.2020 13:52 Відповісти
О Боже... Тупая амеба...
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22.07.2020 13:55 Відповісти
Да я в курсе, что исключительно соевые идиоты умные, а все остальные - тупые.
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22.07.2020 14:07 Відповісти
Маладец. Шаришь.
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22.07.2020 14:28 Відповісти
Почему пару недель? В статье же написано, что в медицинских ВУЗах специальность открылась - парамедик. Получается, что у них - высшее медицинское образование.
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22.07.2020 15:01 Відповісти
"Профессия "парамедик" появилась в украинском классификаторе в 2017 году. А уже в 2018 году первые 50 студентов поступили на эту специальность в два вуза страны - Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского и Черкасскую медицинскую академию"

Если парамедикам все равно нужно заканчивать медвуз - то какая проблема обучить их не хуже медиков и почему они в таком случае с приставкой ПАРА?
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22.07.2020 13:48 Відповісти
См. ниже.
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22.07.2020 13:50 Відповісти
Потому что во всем цивилизованном мире задача скорой помощи - довезти пациента живым до квалифицированных врачей. Т.е. оказать первую необходимую помощь и быстро доставить в больницу.

Тоже самое на фронте - не должен высококлассный хирург ползать под обстрелами и вытаскивать раненых. Это делают парамедики.
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22.07.2020 13:55 Відповісти
Вы не поняли вопроса - если семейный врач/терапевт и парамедик заканчивают один и тот же ВУЗ и получают аналогичные дипломы - значит, и объем знаний у них должен быть примерно одинаковый. А значит - наш отечественный парамедик - не просто извозчик, а именно медик широкого профиля. Понятно, что у парамедиков уклон в оказание первой помощи, но чем они по сути в таком случае отличаются от фельдшеров, у которых аналогичный уклон?
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22.07.2020 15:06 Відповісти
Если честно, то у меня есть серьезные подозрения, что семейные врачи (бывшие участковые) , гадающие на кофейной гуще и подыскивающие подходящее лечение в гугле, в подметки не годятся парамедикам, которые каждый день в реале на практике борются за жизнь.

Чем фельдшер отличается от парамедика - не могу сказать. Думаю, что опять-таки спецификой. Ну и фельдшер - старый совковый термин, который вполне может быть тождественным.
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22.07.2020 20:56 Відповісти
Якраз фельдшери при совку в основному і виїзжали на визови. І більшість вміла вирішувати питання допомоги на місці.
Я не знав за свої 60 років жодного лікаря, який би вмів оперативно відновити дихання при укусі бджоли чи оси у горло. Чи коли у дитини трахея забита їжею. Не готують їх до цього. Або вони бояться щось зробити не так.
Це лише один з прикладів.
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22.07.2020 22:40 Відповісти
Парамедик (англ. paramedic) - термин, используемый преимущественно в США. Emergency Medical Technician - Paramedic, специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Термин образован от используемого в США понятия «парапрофессионал» (англ. paraprofessional) - помощник профессионала, т.е. специалист, обладающий соответствующей профессиональной подготовкой, но не имеющий диплома о высшем образовании, но прошедший специализированные курсы и сдавший квалификационный экзамен.
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22.07.2020 13:49 Відповісти
От мені цікаво, і де ж швидка ефективніша - у США з парамедиками чи у нас з фельдшерами?
Так, для довідки, фельдшери також не мають вищої освіти...
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22.07.2020 14:01 Відповісти
Різний функціонал був, зараз ближче до екстренної, а колись їздили буквально по любій фігні: тиск поміряти, температурку збити, укольчик помічний зробити,казочку на ніч розповісти.Тоді для цього совкові бригади були саме то, а на екстренну звичайно ж парамедики, які були заточені на медицину катастроф і невідкладні стани.
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22.07.2020 14:10 Відповісти
А ви певні, що від зміни назви підвищується ефективність?
До того ж наші відчізняні парамедики, якщо судити з тексту статті - навчаютсья у ВУЗах - тобто будуть мати вищу освіту.
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22.07.2020 15:12 Відповісти
Це той самий фельдшер, який вчив медицину 2 роки 6 місяців 8 годин в день. І багато фельдшерів були ефективніші на швидкій, ніж лікарі-сумісникі.Я чув, що колись лікар-стоматолог навіть підпрацьовував на швидкій на лікарській посаді, але це було давно, початок 90-х.Якщо лікарю платити ті копійки, що платить зараз бюджет, то лікарями можна укомплектовувати і посади водія і фельдшера і санітарки в бригаді ЕМД. А, якщо достойну зарплату, то такі краще фельдшер, або парамедик, бо вони теоретично як і у всьому цивілізованому світі мають отримувати з/п раза в два, три меншу.
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22.07.2020 14:05 Відповісти
Ты опять со своим бредом влез в профессиональный разговор ?

Парамедики имеют университетскую степень бакалавра. То есть это медицинские профессионалы с высшим образованием.
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22.07.2020 14:50 Відповісти
Не мути. Бакалавр - 3 курса = неполное высшее. Полное - 5 курсов, магистр.
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22.07.2020 17:06 Відповісти
"но не имеющий диплома о высшем образовании"

В статье написано, что специальность парамедик открылась в наших медицинских ВУЗах - то есть - у наших парамедиков предполагался диплом о высшем образовании.
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22.07.2020 15:02 Відповісти
Степанов, в США, Европе и Израиле, где самая лучшая медицина в мире, везде внедрена служба парамедиков, именно для оказания экстренной мед. помощи. А ты - негодяй, по-прежнему обсирающий "папередников". Что вы, зеленые, сделали за год+ ? Кроме как все развалить?
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22.07.2020 13:51 Відповісти
Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали, - Степанов о реформе экстренной медицинской помощи - Цензор.НЕТ 3060
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22.07.2020 13:53 Відповісти
усе вірно написали, але у США задача паремедика найшвидше доставити пацієнта до медичного центру (де можуть правильно і швидко поставивши діагноз надати кваліфіковано першу допомогу). В Україні немає таких медичних центрів як у США, тож рятувати людину у перші години зазвичай доводилось кваліфікованим лікарям-практикам швидкої допомоги. На жаль в наших реаліях відсутня наразі можливість викинувши лікарів швидкої замінити їх парамедиками, це знизить кількість врятованих у перші години людей (наприклад травми чи ДТП)
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22.07.2020 14:49 Відповісти
Ви помиляєтесь.
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22.07.2020 15:06 Відповісти
Досить слухати це лайно.
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22.07.2020 13:56 Відповісти
Надеюсь скоро степанов останется в прошлом, вместе с теми министрами с которіми он в правительстве...
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22.07.2020 13:57 Відповісти
Фантазер оторванный от реальной медицины... в уме только цифры... которые можно "заработать" от медицины... дурко, он и африке будет дурко... неленивый и неумный...
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22.07.2020 13:57 Відповісти
Эра парамедиков закончилась вместе с эрой бедности...
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22.07.2020 14:02 Відповісти
Степанов парамедики-это синхронизация с Западом.Врачи синхронизация с Мордором.Важно определение.Если Украина хочет приобщиться к ЕС,то нужны парамедики,щоб европейцы понимали,що у нас до чого,як у себя дома.Если ты строишь типо мордовскую систему,то европейцы ничего не поймут,но поймут москали.Так куда ты хочешь Степанов?Какая синхронизация тебе ближе?Западная,або Мордовская?
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22.07.2020 14:03 Відповісти
Абсолютно верно. Еще вместо космонавт - астронавт, вместо народ - пипл, вместо папа - родитель №1. они дураки и не видят секрета успеха.
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22.07.2020 15:02 Відповісти
Ну это упрощённо.Вместо русского-английский,было б вообще замечательно.Опять же с судейским корпусом,та же беда.Щоб не синхронизировать судейскую систему с Западной,вкидывается в СМИ мэм,що западное-это колониальное капиталистическое правосудие и Украине не подходит.А вот оставить типо азиатскую мордовскую систему,где оправдательных приговоров 10% и можно пилить бабос,это самое то,що треба Украине
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22.07.2020 15:27 Відповісти
ничего не понял.
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22.07.2020 19:47 Відповісти
Нехай парамедики залишаться в минулому, з тими людьми, які їх пропагували, - Степанов про реформу екстреної медичної допомоги - Цензор.НЕТ 7940
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22.07.2020 21:27 Відповісти
Что это? какие-то вы все загадочные.
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22.07.2020 21:46 Відповісти
что плохого в парамедиках, объясните мне, я не знаю... Степанов обоснуй
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22.07.2020 14:11 Відповісти
Ну в загальному так, хоча я б її назвав совковою.Допоки лікар не буде отримувати від 1000 евро з/п , їми будуть затикати всі дирки і комплектувати всі бригати ЕМД і невідкладки. Степанов просто невіглас.
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22.07.2020 14:17 Відповісти
Слава богу, що вони (команда Супрун) були такі ледачі і не змогли це впровадити Джерело: https://censor.net/ua/n3209523
Професія "парамедик" з'явилася в українському класифікаторі в 2017 році. А вже в 2018 році перші 50 студентів вступили на цю спеціальність в два виші країни Джерело: https://censor.net/ua/n3209523
В 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги мав відповідати єдиному стандарту. До цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів та медичні сестри, які зараз працюють в бригадах екстреної медичної допомоги, повинні пройти перенавчання Джерело: https://censor.net/ua/n3209523
ох, степанов, я не знаю яким ти був але те, що ти швидко навчився бути зеленим підлабузником та пересмикувачем фактів це факт (вибачте, панство, за тавтологію).
ну й повернення людей богатирьової в міністерство - потужний сигнал про "реформи" на які спроможні нинішні керманичі МОЗ.
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22.07.2020 14:18 Відповісти
Волею випадку там зараз люди, які мають досить побіжні уявлення, про те ,що таке совість, а честь - це для них, як щось з анекдоту.
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22.07.2020 14:27 Відповісти
73% воля случая , я думаю это паталогия .
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22.07.2020 14:55 Відповісти
перетягування в совок і назад. нахера лікар на скорій? якщо тільки у лікаря і санітара однакові зарплати то різниці хто буде тіло доставляти в лікарню, дійсно неважливе. але навіщо тоді лікарю вчитися 6 років в інституті?
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22.07.2020 14:24 Відповісти
Ви будете здивовані, але 20 років тому з/п снітарки з 60% надбавкою була більша, ніж лікаря після інтернатури.Як зараз не знаю.
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22.07.2020 15:09 Відповісти
Уточнюю ,така надбавка була за вислугу на швидкій.
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22.07.2020 15:10 Відповісти
та я в курсі. 20 років назад лікар на скорій з надбавками заробляв більше ніж звичайний лікар стаціонару нічого фактично не роблячи. ідея в тому що повертати цю практику зараз може лише той хто нездатний проводити рефарми в медичній галузі, і думає що медицина совка була найкращою.
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22.07.2020 15:51 Відповісти
Медицина при совку була кращою , ніж тепер .
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22.07.2020 17:45 Відповісти
медицина при совку була кращою порівнюючи тому що фінансування було краще. але це не означає що потрібно повертатися до медицини совка. навіть не так, від совкової медицини далеко не відійшли, просто грошей стало менше, а система фактично така ж і залишилася.
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22.07.2020 20:53 Відповісти
Степанова гнать из министров! Самопиар и страшилки - какие еще у него достижения?
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22.07.2020 14:31 Відповісти
Редкостный кретин советского разлива. Невероятно как это чмо попало на должность.

Парамедик - это другая профессия. Это не врач и не фельдшер. Это медицинский специалист, тренированый на оказание экстренной помощи, независимо от характера помощи. Ранение, инсульт, инфаркт, эпилептический приступ, внезапно начавшиеся роды, внутреннее кровотечение, прободная язва, гипогликемический приступ у диабетиков - всё это должны быстро распознать, и принять экстренные меры. Для всего этого в машине скорой есть специальное оборудование, которое парамедики используют, и знают как свои пять пальцев.

Этот ещё хуже чем Скалецкая. Та хоть и ничего не понимала в медицине, но хотя бы не лезла не в свои дела.
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22.07.2020 14:47 Відповісти
Ви праві на 100%. Але фельдшер по своїм професійним навичкам стоїть ближче до парамедика, бо він вчиться менше, ніж лікар.
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22.07.2020 15:15 Відповісти
Это все болтовня Степанова. Совок. Роль врача в лечении в СССР И на Западе. У нас до сих пор государственные врачи в основном просиживают стулья в поликлиниках и делают вид,что работают,за ту сумму котрую им платят. На Западе- врач - уважаемый профи,дорогостоящий. Никакие бюджеты не позволят его использовать в скорой. А поскольку у нас квалифицированный врач на скорую не пойдет-туда садят абы-кого. Хоть стоматологов с подработки. Поэтому-врач на скорой в Украине-профанация смысла. По сути-это фельшер и выполняет работу фельшера. Только часто не обученного в экстремальной медицине.
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22.07.2020 14:56 Відповісти
Золоті слова, саме так. Лікар швидкої це мабуть нижчий ієрархічний щабель лікарської практики, бо сімейники після реформи стали отримувати більше і автоматично піднялись вижче лікаря на швидкій.
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22.07.2020 15:18 Відповісти
Та не переживайте так, насправді ніякої різниці не буде. Лікар, підготовлений з випускника школи з ЗНО 120 балів - це той самий парамедик, в кращому випадку.
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22.07.2020 15:15 Відповісти
Ну не зовсім так, але ви мислите в првильному напрямку.
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22.07.2020 15:19 Відповісти
Где он их берет? Тупой и еще тупее...
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22.07.2020 15:17 Відповісти
Пан министр Степанов, если такая плохая медицина в США, в Европе (а именно такие порядки пыталась внедрить Супрун), то почему депутаты, президенты, министры туда едут лечиться, когда болячка за жопу схватит? Если в Украине (полный аналог совковой медицины) все лучше, так и лечитесь здесь.
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22.07.2020 16:19 Відповісти
Как почитаешь тут высказывания, так и учудеешь. С такими настроениями скоро будут у нас и параюристы, и параучителя, и параэкономисты, и паравоенные.
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22.07.2020 17:06 Відповісти
Этот ******* старается всё разрушить и вернуть совок при отсутствии денег на совковую систему.
Господи, спаси Украину!
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22.07.2020 17:08 Відповісти
Просто врач скорой - врач и не врач, и не нужен там врач, дисквалифицируется он там, но уволить их попробуй - начинают бубнить, с плакатами ходить, а возьми уволь этих бабок "узких", компьютера боятся, не осилят ни за что, но не уволит их никто из за визга, а, лучше оставим, как есть, чтоб молчали
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22.07.2020 17:18 Відповісти
 
 