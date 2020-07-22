Нехай парамедики залишаться в минулому, з тими людьми, які їх пропагували, - Степанов про реформу екстреної медичної допомоги

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в рамках медичної реформи в бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть лікарі, а не парамедики.

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Вважаю, що "екстренка" має стати пілотом, який ми виведемо на зовсім інший рівень. Зараз розробляється програма з екстреної медичної допомоги, щоб це було дійсно 10 хвилин у місті, 20 - в сільських районах. Щоб були відповідні індикатори якості, чіткі маршрути пацієнта, тому що від цього залежить, куди вони повезуть пацієнта. Прописується цілий комплекс змін", - повідомив Степанов.

Він запевнив, що лікарів на парамедиків не мінятимуть.

Нехай парамедики залишаться в минулому, з тими людьми, які їх пропагували. Можемо ми Україну залишити без парамедиків? У нас є лікарі, є фельдшери, які надають медичну допомогу, і цього цілком достатньо. Ера парамедиків, я сподіваюся, закінчилася, не розпочавшись. Слава богу, що вони (команда Супрун) були такі ледачі і не змогли це впровадити", - вважає Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун і компанія знищили систему охорони здоров'я. Залишилися осередки надання медичної допомоги по країні, які тримаються виключно на лікарях, - Степанов

Професія "парамедик" з'явилася в українському класифікаторі в 2017 році. А вже в 2018 році перші 50 студентів вступили на цю спеціальність в два виші країни - Тернопільський державний медичний університет ім. І Я. Горбачевського та Черкаську медичну академію, повідомляє Центр громадського моніторингу та контролю.

21 серпня 2019 року, до приходу в Кабмін команди Зеленського, уряд прийняв зміни згідно з якими в бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики та екстрені медичні техніки.

Згідно з наказом МОЗ за 2009 рік, екстрена медична допомога - це, перш за все, робота з пацієнтами, у яких серцеві проблеми, інсульт, травма, яка загрожує життю, коли є проблеми з диханням, висока температура з судомами, тобто реальні випадки гострої загрози життю.

До 2025 року повинні були запрацювати лікарські та фельдшерські бригади екстреної медичної допомоги, а також бригади парамедиків.

В 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги мав відповідати єдиному стандарту. До цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів та медичні сестри, які зараз працюють в бригадах екстреної медичної допомоги, повинні пройти перенавчання і отримати кваліфікацію "парамедик", а водії - кваліфікацію "екстрений медичний технік".

Планувалося, що для посилення роботи бригади будуть залучатися і в подальшому лікарі медицини невідкладних станів, додаткові медичні працівники служби, а також стажист, студент, що проходить виробничу практику, лікар-інтерн, лікар-резидент або інша людина, успішно пройшов підготовку з домедичної допомоги і отримав підтверджувальний документ.