Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Кривош узяв із собою воду, заспокійливі, і пропонував усе це нам

Терорист говорив із президентом Володимиром Зеленським хвилин 15. Потім він побачив повідомлення у президента на сторінці, яке очікував, і відразу почав роззброюватися. Потім він вибачився перед усіма заручникам і вийшов здаватися.

Про це на своїй сторінці у Faebook написав головний редактор Цензор.НЕТ, який взяв інтерв'ю в заручника з автобуса в Луцьку.

"Я говорив телефоном із двома заручниками - Русланою та Андрієм, терорист спілкувався через них", - повідомив журналіст.

Наводимо повний текст інтерв'ю з Андрієм:

"- Хто ви, як ви потрапили до автобуса?

- За професією я - програміст, живу та працюю в Луцьку. Вчора зранку вирішив з’їздити із сином до села. Сину 22 роки.

- Як відбулось захоплення автобуса?

- Через кілька хвилин, як ми сіли, зайшов цей Максим, сів за нами. Як тільки автобус виїхав з автостанції, він дістав автомат, гранати, підійшов до водія та заявив, що він захопив автобус. Майже одразу він зробив кілька пострілів у стелю, щоб показати, що він говорить серйозно і його вимоги треба виконувати. Він наказав заїхати до центру на Лесі Українки. Закрив двері, штори на вікнах. Сказав, що його вимоги викладені у соцмережах. Потім він зателефонував до поліції та повідомив про захоплення.

- Що вимагав від заручників злочинець? Про що ви спілкувались?

- Він говорив монологами, ми намагались не провокувати, не сперечались. Він сказав передзвонити родичам, щоб вони зробили розголос та повідомили ЗМІ, щоб був резонанс та не було штурму. Сказав подивитись, чи є новини на сайті Цензор.НЕТ, я подивився по телефону, що є, тоді він сказав, що хоче поспілкуватися з кимось із журналістів. Я попросив дружину знайти контакти. Потім мені передали ваш телефон, я вас набрав. Він також вимагав набирати й інші видання. Пам’ятаю, як він спілкувався з "Дойче веле". Спілкувався з журналістами однаково - його цікавило тільки, чи знають журналісти про його вимоги, чи усі побачили його звернення, ну і щоб не було штурму. Потім забрав телефони.

- Він діяв раціонально чи здавався психічно неврівноваженим? Ви його боялись? Він погрожував вам?

- Він діяв раціонально. Були моменти, коли він погрожував. Щоб вікна не відчиняли. Водієві погрожував, щоб не тікав. Навіть наручниками його прикував.

Хоча з іншого боку, намагався діяти ввічливо, не кричав. Коли робив постріли, то бабці на першому сидінні стало зле, її трясло після пострілів, то він її заспокоював. Виявляється, що він узяв із собою воду, заспокійливі пігулки, від головного болю, і пропонував усе це нам.

- Чи міг він убивати, чи відчували ви загрозу?

- Коли хтось підходив - він стріляв. Дрон його дуже вивів із себе, стріляв по дрону.

- Коли він заспокоївся та вирішив здатися?

- Після розмови з президентом. Вони говорили з президентом хвилин 15. Потім він побачив повідомлення у президента на сторінці, на яке очікував, і одразу почав роззброюватися, повернув нам усім телефони. Потім він приніс нам усім вибачення і вийшов здаватись.

- Як ви сприйняли дивний захват терориста, адже його затримали двічі, другий раз із БТРом та світло-шумовою гранатою?

- Чесно кажучи, з БТРом це нагадувало цирк, бо все закінчилось, а знов почали. Було дивно спостерігати.

- Вам не здалася уся ця історія виставою?

- Мені здалось, що він був дуже націлений на виконання його вимог, і домігся цього, ось і все.

- Як ви зараз почуваєтеся?

- Нормально почуваюся, спав нормально.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

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