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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Кривош узяв із собою воду, заспокійливі, і пропонував усе це нам

Інтерв'ю із заручником

Терорист говорив із президентом Володимиром Зеленським хвилин 15. Потім він побачив повідомлення у президента на сторінці, яке очікував, і відразу почав роззброюватися. Потім він вибачився перед усіма заручникам і вийшов здаватися.

Про це на своїй сторінці у Faebook написав головний редактор Цензор.НЕТ, який взяв інтерв'ю в заручника з автобуса в Луцьку.

"Я говорив телефоном із двома заручниками - Русланою та Андрієм, терорист спілкувався через них", - повідомив журналіст.

Наводимо повний текст інтерв'ю з Андрієм:

"- Хто ви, як ви потрапили до автобуса?

- За професією я - програміст, живу та працюю в Луцьку. Вчора зранку вирішив з’їздити із сином до села. Сину 22 роки.

- Як відбулось захоплення автобуса?

- Через кілька хвилин, як ми сіли, зайшов цей Максим, сів за нами. Як тільки автобус виїхав з автостанції, він дістав автомат, гранати, підійшов до водія та заявив, що він захопив автобус. Майже одразу він зробив кілька пострілів у стелю, щоб показати, що він говорить серйозно і його вимоги треба виконувати. Він наказав заїхати до центру на Лесі Українки. Закрив двері, штори на вікнах. Сказав, що його вимоги викладені у соцмережах. Потім він зателефонував до поліції та повідомив про захоплення.

- Що вимагав від заручників злочинець? Про що ви спілкувались?

- Він говорив монологами, ми намагались не провокувати, не сперечались. Він сказав передзвонити родичам, щоб вони зробили розголос та повідомили ЗМІ, щоб був резонанс та не було штурму. Сказав подивитись, чи є новини на сайті Цензор.НЕТ, я подивився по телефону, що є, тоді він сказав, що хоче поспілкуватися з кимось із журналістів. Я попросив дружину знайти контакти. Потім мені передали ваш телефон, я вас набрав. Він також вимагав набирати й інші видання. Пам’ятаю, як він спілкувався з "Дойче веле". Спілкувався з журналістами однаково - його цікавило тільки, чи знають журналісти про його вимоги, чи усі побачили його звернення, ну і щоб не було штурму. Потім забрав телефони.

- Він діяв раціонально чи здавався психічно неврівноваженим? Ви його боялись? Він погрожував вам?

- Він діяв раціонально. Були моменти, коли він погрожував. Щоб вікна не відчиняли. Водієві погрожував, щоб не тікав. Навіть наручниками його прикував.

Хоча з іншого боку, намагався діяти ввічливо, не кричав. Коли робив постріли, то бабці на першому сидінні стало зле, її трясло після пострілів, то він її заспокоював. Виявляється, що він узяв із собою воду, заспокійливі пігулки, від головного болю, і пропонував усе це нам.

- Чи міг він убивати, чи відчували ви загрозу?

- Коли хтось підходив - він стріляв. Дрон його дуже вивів із себе, стріляв по дрону.

- Коли він заспокоївся та вирішив здатися?

- Після розмови з президентом. Вони говорили з президентом хвилин 15. Потім він побачив повідомлення у президента на сторінці, на яке очікував, і одразу почав роззброюватися, повернув нам усім телефони. Потім він приніс нам усім вибачення і вийшов здаватись.

- Як ви сприйняли дивний захват терориста, адже його затримали двічі, другий раз із БТРом та світло-шумовою гранатою?

- Чесно кажучи, з БТРом це нагадувало цирк, бо все закінчилось, а знов почали. Було дивно спостерігати.

- Вам не здалася уся ця історія виставою?

- Мені здалось, що він був дуже націлений на виконання його вимог, і домігся цього, ось і все.

- Як ви зараз почуваєтеся?

- Нормально почуваюся, спав нормально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+41
феерично
с ютуба начали удалять ролики на которых запечатлен "штурм" и "задержание" самого опасного "террориста" в мире

"Луцкий террорист" Кривош взял с собой воду, успокоительные таблетки, и предлагал все это нам, - интервью с заложником Андреем - Цензор.НЕТ 7940
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22.07.2020 13:56
+30
"Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать." - навіть заручники щось запідозрили.
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22.07.2020 13:58
+15
Та аваковці і не напрягались.
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22.07.2020 13:56
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ИМЕННО ТАК и обстоит дело.
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22.07.2020 14:27 Відповісти
Не знаю чей текст, но человек явно путает Зеленского и Украину.
Зеля и рад бы "выполнить Минск" по *********** варианту да махнуть на морюшко, но мешают патриоты, АТО-шники и прочие порохоботы. Потому и идет грандиозная волна шельмования, фейковые уголовные дела, даже янучарский "украинский фашизм" достали, - чтоб перевести проукраинскую часть общества в режим маргинеса.
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22.07.2020 14:27 Відповісти
Чому про Китай нічого не написано?
Китай та Франція приєдналися до Будапештського Меморандуму.
На Францію уваги не звертаємо - це щось не зрозуміле, а ось Китай....
Думаю, що то буде великий сюрпрайз для кацапів.

Хай кацапи спробують напасти на Україну.

Тому кацапи і не нападають на нас, бо знають, що в тил кацапів увійде Великий Китай і відтяпає землі недострани расєє до самої до мацкви, а може й далі.
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22.07.2020 14:42 Відповісти
А теперь смотрим сам БМ, точнее, что стороны обязуются делать:

"...4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї..."


Совбез ООН собрали, хоть никто не применял ЯО против Украины и не угрожал его применением - БМ выполнен и даже перевыполнен.
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22.07.2020 15:01 Відповісти
Всі апелюють до БМ, стібаються, а от прочитати зміст ну ніяк. Перевиконаний як мінімум на 25%.
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22.07.2020 15:34 Відповісти
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Кривош взял с собой воду, успокоительные, и предлагал все это нам - Цензор.НЕТ 8930
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22.07.2020 14:14 Відповісти
«- Он действовал рационально. Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал.Источник: https://censor.net/n3209526»

«Любітєль животних».
Мразота.
Тобто, у разі, якби шоу пішло якось не так, пожежа, чи що, людина була приречена на неминучу страшну мученицьку смерть, горіти заживо.
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22.07.2020 14:15 Відповісти
а если бы пролетал самолёт "Мрия" и уронил бетонную плиту перекрытия ...
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22.07.2020 14:43 Відповісти
авторы, какой сценарий не напишут, "Сваты" получаются
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22.07.2020 14:20 Відповісти
Похоже Аваков прав, злостный террорист придумал для себя отдельный мир и жил в нём, интересный экземпляр
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22.07.2020 14:26 Відповісти
А цукерок "Слуга народу" не прихопив?😁
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22.07.2020 14:28 Відповісти
А порохоботы волали, что постановка. Теперь методичка изменилась, уже гонят на заложников. А Зеленский-то все правильно сделал
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22.07.2020 14:33 Відповісти
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22.07.2020 14:34 Відповісти
Кривош -лох, надо было требовать чтобы аваков зеленскому куём по лбу поводил, а потом наоборот ...вот это было бы правильно !
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22.07.2020 14:47 Відповісти
а скілько платять за таке інтерв'ю?
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22.07.2020 14:34 Відповісти
Теперь понятно, почему заложники так плохо играли спокойно общались со своими родственниками. Родственникам тоже успокоительное отправил - вот такой добрый террорист.
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22.07.2020 14:42 Відповісти
старший лейтенант СБУ "Андрей" : -"всё прошло по плану , подполковник на пенсии "Бабушка" переиграла, но здорова и кушает компот..." ...
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22.07.2020 14:43 Відповісти
Зе готовится к осени, заранее, что бы не повторить ошибок Яныка.
Будет запугивать народ, будут скорее всего взрывы в областях , где Зе не имеет рейтинга.
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22.07.2020 14:44 Відповісти
Начнут с твоей земли, Дании, там много порохоботов
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22.07.2020 14:51 Відповісти
это хорошо или плохо порохоботы?Как -то поможет бежать зе в ростов, на твою историческую родину?
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22.07.2020 14:54 Відповісти
Тариф. Хотите, не спеша, и - главное - наверняка поговорить по телефону с зеленским; сказать всё, что думаете? Нет ничего проще!
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22.07.2020 15:34 Відповісти
Х-ня. Идиотов... хоть из дому не выходи. А насильников-дрочеров???!!!
Но!!! Когда Аваков!!! и его команда сами и насильники и ...дрочеры? Т.е. не контролируют ...идиотов. Тут есть вопрос.
За что вы кормитесь МВД? Кто вас кормит и зачем? Вот главный вопрос.
ПС. Вышел на улицу. Идут двое. Один с автоматом!!! Кто ему выдал автомат для патрулирования!!!! Зачем ему автомат , а не пистолет?? А если его переклинит от жары или от .... как его ...ЯЗНАЮ КАК??
Извините пан Аваков, но вы не ... теме. Уйдите в замы, ну как по имеющему опыт.
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22.07.2020 15:44 Відповісти
Шоу продолжается. Зеля с Аванесяном два шута.В пору оскар давать . Сдаётся мне джентльмены это была комедия.
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22.07.2020 15:53 Відповісти
Оскільки "терорист" трохи поквапився, визволяти заручників спецназівцям довелося вже після того, як він здався. А висновок нам пропонують зробити один: наш презедент - геніальний переговорник. Він за 15 хвилин переконає будь-якого терориста. Якщо, звісно, йому дозволять спілкуватися напряму з бандитами з днр-лнр. І з Путіним на острові Бирючий.
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22.07.2020 16:03 Відповісти
какой-то вежливый и сострадательный террорист попался. Потом еще писали, что бубуочка штурм запретил, по факту оказывается осле сдачи террориста в плен, бубочка таки штурм разрешил. Млять какая-то чухня на выходе получается, не так ли?
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22.07.2020 16:39 Відповісти
Увага! "... а вікна йому поміняють..."Хто? калмойскій-аваков?--------

РАДАР

- Плохой був дуже добре підготовлений, мав із собою абсолютно все, що могло йому знадобитися. Мав у своєму портфелі пляшку коньяку, ніж, ножиці та навіть сердечні краплі. Усіх нас він розсадив по одному під вікнами. Сам же ходив по автобусу з автоматом в руках, але на людей його не наставляв. Навпаки, казав нам, що він нас не вб'є, а тільки чекає, аби його вимоги були виконані. Він навіть нам не погрожував. Одній жінці в автобусі стало зле, і Плохой дав їй краплі, після яких їй стало краще.
Єдиного, кого він прикував наручниками - був водій, бо терорист боявся, аби той не натиснув на газ та не почав їхати. Він постійно "вітав" всіх із якимось днем антисистеми і постійно повторював, що коли Зеленський запише відео, яке вимагав терорист, то він відпустить трьох людей, а коли відео потрапить до інтернету, то він уже відпустить всіх заручників, а сам здасться. Він позв'язував передні та задні двері, а коли здавався і виходив з автобуса, то сказав водієві, що не буде ломати йому двері, бо тому ще потрібно буде їздити і заробляти гроші, а вікна йому поміняють. Після цього терорист здався, а ми всі вийшли з автобуса.
Розповідь заручниці на сайті "Під прицілом":

0 Відповісти

3 годин тому
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22.07.2020 16:54 Відповісти
Это и доказывает заказуху этого шоу аваков+квартал95.
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22.07.2020 16:58 Відповісти
вони вирішили, раз проканало з галапаротьком, то проканає і з терористом
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22.07.2020 17:24 Відповісти
Найбільш вражають вимоги "терориста". Це, напевне, вперше в історії людства терористичний акт на користь демонстрації кінофільма.
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22.07.2020 17:12 Відповісти
Ну,а що ще від ЗЄ можна вимагати?ЗЄ спєц по відосікам і пісюніст.Сценарист зліпив з того,що було .Може ,як пісюніст, ЗЄ проявить себе в наступному сценарії.
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22.07.2020 17:41 Відповісти
А був-би я терористом-естетом, вимагав би зелю зіграти на піаніно свою коронну мелодію! Він би зібрав мільони лайків у ютубі.
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22.07.2020 17:18 Відповісти
і заробив би грошей
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22.07.2020 17:25 Відповісти
Раніше було в інтернеті, що терорист вимагав від вищої влади в Україні зізнання що вони є терористами, а ціль була, щоб відео потрапило в інтернет. Президент піддався на провокацію. Може бути, що 5-та колона, або Москва роблять ставку на Бойка з Медведчуком.
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22.07.2020 18:43 Відповісти
пообщался с презом затем извинился и сдался...
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22.07.2020 18:46 Відповісти
Дешевый спектакль, что бы обелить мусорскую банду во главе с Рюкзаковым и прочими героями, типа Коваля, который угрожал журналистам расследовавших его не законное обогащение. https://www.youtube.com/watch?v=gYujQSSxnvw
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22.07.2020 18:49 Відповісти
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