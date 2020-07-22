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СБУ затримала Байдалу (позивний Швед), обвинуваченого окупантами в ліквідації ватажка "ДНР" Захарченка. ДОКУМЕНТ

СБУ затримала Байдалу (позивний Швед), обвинуваченого окупантами в ліквідації ватажка

Служба безпеки України затримала Андрія Байдалу (позивний Швед). Йому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "РБК-Україна".

Зазначається, що кілька видань 8 липня повідомили про обшуки у представників Головного управління розвідки Міністерства оборони і нібито затримання колишнього позаштатного співробітника СБУ.

У відповіді на запит "РБК-Україна" СБУ підтвердила, що затриманий - Андрій Байдала.

"Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваній громадянину (Байдалі, - ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене групою осіб, - ред.), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у відповіді відомства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вербувальник підозрюваного в зраді генерал-майора СБУ Шайтанова Єгоров керував терористами на Донбасі, - контррозвідка. ВIДЕО

СБУ затримала Байдалу (позивний Швед), обвинуваченого окупантами в ліквідації ватажка ДНР Захарченка 01

СБУ відмовилася повідомити подробиці затримання та обшуків у співробітників розвідки Міноборони, пославшись на заборону розголошувати дані досудового розслідування.

Примітно, що в червні 2019 року російські ЗМІ поширили інформацію про те, що бойовики так званої "Донецької народної республіки" назвали організаторами вбивства ватажка Олександра Захарченка агентів нібито під керівництвом Андрія Байдали.

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12915) Захарченко Олександр (307)


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Топ коментарі
+73
Вже за традицією,Зєлєнскій виконує всі вимоги терористів.
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22.07.2020 13:36
+64
Уже дно? Нет?
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22.07.2020 13:34
+57
У земразей нет дна.
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22.07.2020 13:39
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Уже дно? Нет?
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22.07.2020 13:34 Відповісти
У земразей нет дна.
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22.07.2020 13:39 Відповісти
теперь нужно посадить того кто убил ленина, я думаю клоун справится и ***** одобрит.
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22.07.2020 15:20 Відповісти
СБУ задержала экс-сотрудника Байдалу, обвиняемого оккупантами в ликвидации главаря "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 917
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22.07.2020 13:46 Відповісти
Шмаркли уже давно стучат в дно как в потолок
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22.07.2020 17:07 Відповісти
Вже за традицією,Зєлєнскій виконує всі вимоги терористів.
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22.07.2020 13:36 Відповісти
пипец какой-то!.. когда не за что арестовать, тогда шьют "незаконное хранение оружия" или "наркоту".. поскольку это экс-СБУшник, значит выбрали "оружие"..
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22.07.2020 13:36 Відповісти
Это для того чтобы провести экспертизы, и передать результаты экспертиз следователям братской ДНР. Президент Украины сделает все возможное чтобы ни один каратель не ушел от ответственности.
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22.07.2020 14:33 Відповісти
совсем с дуба рухнули что ли?
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22.07.2020 13:37 Відповісти
причем тут дуб? вказивка с лубянки или с аквариума...
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22.07.2020 13:38 Відповісти
Если это действительно наши, а не сраные ФСБ-шники угандошили курощипа, то новая власть непременно должна разобраться - а зарегистрированную легальную взрывчатку закладывали?!!!
Если незарегистрированную - то осудить за незаконное обращении с оружием на территории нашей страны!!!!
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22.07.2020 13:37 Відповісти
Ну так.
На процесі, розкрити агентурну мережу, як, хто, де коли...
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22.07.2020 13:46 Відповісти
Да. Именно по такому поводу изымали из ПВО Воздушных Сил приборы. Искали связь с Порошенко. А шо наведение по цели не произведешь-то фигня! Так и здесь- связь с незаконным приказом на ликвидацию гражданина Украины Захарченко!
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22.07.2020 16:32 Відповісти
Это что, бл@дь, происходит?!
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22.07.2020 13:37 Відповісти
Чтопроисходит.Пиз..ець(вибачайте за мат) происходит.
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22.07.2020 13:42 Відповісти
1. «Только нє Порошенко !».
2. «Хуже нє будєт.»
3. «Кушай-тє.»
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22.07.2020 13:38 Відповісти
Земразям это и нужно было.
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22.07.2020 13:40 Відповісти
Упоротих ненавистників України серед них десь 15%-20%.
А решта, або дурнуваті від природи, або легко піддаються телегіпнозу.
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22.07.2020 13:44 Відповісти
Я таких дурноватых называю ходячими желудками. Состоят из жопы, полового органа и собственно желудка, мозг не предусмотрен. Их интересует три вещи: пожрать, посрать, потрахат.ся
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22.07.2020 13:47 Відповісти
Так.
Замість мозку у них тєлєвізор, з шаріями, бондаренками, лукашами....
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22.07.2020 13:50 Відповісти
А решта, або дурнуваті від природи, або легко піддаються телегіпнозу.

Якщо судити по маскам , то таких 90%...
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22.07.2020 20:30 Відповісти
Какая разница? Главное, что мы сделали это разом!
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22.07.2020 14:33 Відповісти
Организм уже освободил 8000 патриотов,посаженных Порошенко или еще нет?
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22.07.2020 13:38 Відповісти
мне зейобики писали "12000 добровольцев"
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22.07.2020 15:08 Відповісти
Наступним кроком буде установка пам'ятника Захарченко в дворику СБУ особисто Бакановим.
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22.07.2020 13:39 Відповісти
и коцабу министром обороны...
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22.07.2020 13:58 Відповісти
а наХ касаба, уже сразу шоНЬгу назначить, пусть бурят керует от имени ******** ботоксного!
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22.07.2020 17:24 Відповісти
скоро значить за вбиство мотороли та гіви крайніх шукати почнуть...воно і не дивно! а піплу дебільні постанови з а-ля терористами показуватимуть
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22.07.2020 13:39 Відповісти
Анупапрашу! Не моторолла, а полковник-герой ДНР Арсенсергеич.
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22.07.2020 14:36 Відповісти
Анупапрашу! Не моторолла, а полковник-герой ДНР Арсенсергеич.

Такого чучела среди вояк я еще не видел! Образец наемника и авторитет для "апалченцев"
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22.07.2020 20:34 Відповісти
Вот именно! Он жил ярко, а помер еще ярче! Каждый нар и алкаш Донбасса должен помнить подвиги Арсенсергеича!
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23.07.2020 09:07 Відповісти
В нас СБУ вже філіал ФСБ?
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22.07.2020 13:39 Відповісти
ФСБУ
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22.07.2020 13:44 Відповісти
Вполне возможно цирк с террористом это информ.прикрытие вот этого вот факта. У власти путлеровские холуи
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22.07.2020 13:41 Відповісти
Задержали оне. Да его следует наградить, если убийство Захерченко небыло талантливой постановкой, а фигурант загорает на Барбадосе.
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22.07.2020 13:46 Відповісти
Я так понял, Зеля готовит захера на "Героя Украины" посмертно?
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22.07.2020 13:46 Відповісти
СБУ задерживает людей в Укарине по требованию росийских террористов? ФСБУ уже даже не пытается скрывать что работает на кремль
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22.07.2020 13:48 Відповісти
хорошо что не подозрение в захвате власти, подозреваемый легко отделался
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22.07.2020 13:50 Відповісти
Нічо. Можуть перенавісити «дєло Шеремета».
Вже ж видно, що воно не те що білими нитками шите, а взагалі, на соплях...
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22.07.2020 13:54 Відповісти
так ,видно,але на той раз суддями були якіїсь два осли....,а скоріше за все будуть
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22.07.2020 13:59 Відповісти
Я не знаю, кто такой Андрей.
Погуглил "андрей байдала швед".
Вывалилась куча днровской говнопрессы с "обвинениями" в терроризме.
Значит, украинский герой.
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22.07.2020 13:55 Відповісти
Столько зешкввров и трега в последнее время, очень подозрительно. Впечатление, что зевата умышленно подталкивает проукраинских граждан на немирные методы противодействия , плюс свидание с ******- кадыровым, плюс Кавказ 2020 начинается. Почему украинцы должны защищать Украину от команды главзебила ? Нужен импичмент по закону о так, принятый Парубием. Кровь - это потеря ещё частей Украины, как хочет от Зе ***** .
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22.07.2020 13:56 Відповісти
Путин и сепаратисты расправляются с теми, кто эффективно им противодействовал. Руками Зе и Баканова!
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22.07.2020 13:56 Відповісти
що тепер? передадуть дирявим?
у нас тепер одні злочинці - діючі і бувші захисники Батьківщини.
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22.07.2020 14:05 Відповісти
Ветераны обратились к ОПЗЖ и Портнову:
"ВЫ - ПУТИНСКИЕ ШНЫРИ!
ВЫ НАВЕРНОЕ СПУТАЛИ ВРЕМЕНА - СЕЙЧАС НЕ 2012 И НЕ 2013 ГОД!
ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!
МЫ ДО ВАС ДОБЕРЕМСЯ ДО ВСЕХ!"

https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop
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22.07.2020 14:08 Відповісти
клован-сепар.
фсбу-сепары
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22.07.2020 14:12 Відповісти
Нічого не міняється. Спершу соєва влада підігравала облізлому недоміркові, а тепер і Зю!-команда.
До дна ще далеко.
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22.07.2020 14:14 Відповісти
глянь - в штани - тобі Порох в них насрав
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22.07.2020 14:17 Відповісти
Ай молодець! З'їж соєвого цукорка, заслужив. Або субстанції з твоїх штанів - різниці нема.
Чесно, мені байдуже, хто засрав твої штати - ти чи твій кумир.
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22.07.2020 14:54 Відповісти
Наступило ЗЕленое дно...….
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22.07.2020 14:22 Відповісти
Незабаром почнуть шукати кривавих вбивць Гіві та Моторили
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22.07.2020 14:23 Відповісти
...і швидше найдуть, чим вбивць Гонгадзе і Шеремета.
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22.07.2020 14:53 Відповісти
писец
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22.07.2020 14:41 Відповісти
Еханный бабай , один в один как на Эйфелевой Башне : Чем дальше , тем интереснее . Стопудово , при Осле Оманском что бы оно не вытворило , через день два либо оно либо они переплевывают сами себя. После того как оно высралось на голосу СБУ назначив Баканова , из за чего 98% кадровых офицеров ждут только момента , когда это чудо будет возможность разорвать в хлам , теперь получить себе в лютые враги еще и военную разведку , это даже не клинический идиот должен быть , а тупорылый самоубийца.
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22.07.2020 15:07 Відповісти
Скільки уже можна долдонити тупоголовим мусорам-конторщикам-прокурворам-суддям, що немає "незаконного поводження зі зброєю", бо немає ніякого закону про зброю.
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22.07.2020 15:08 Відповісти
Є закон. Дозволено володіти мисливською зброєю, визначеного переліку і калібру. А також там зазначено норми зберігання, використання і застосування. Все інше - "незаконне поводження зі зброєю".
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22.07.2020 15:24 Відповісти
Це не закон.
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22.07.2020 19:36 Відповісти
Баканов- юрист в компании Коломойского "Студия квартал 95". Коломойский как гражданин Израиля , военного союзника РФ заявляет: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев) забудут(РФ и Израиль). Россия все равно сильнее. - Коломойский. / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Соответственно действует его слуга Баканов.
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22.07.2020 15:08 Відповісти
У зебилов нет дна, их зебильность бездонна.
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22.07.2020 16:21 Відповісти
Через год будут арестовывать каждого, кто выступает за независимую Украину.
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22.07.2020 16:20 Відповісти
та уже наверное пора, ведь первый год у бубочки уже прошел!
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22.07.2020 17:21 Відповісти
Вот это поворот!
Кстати! Вы помните, показывали интервью с каким-то сепаром, Болотниковым, что-ли, который утверждал, что Захарку замочили какие-то старые сотрудники СБУ?
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22.07.2020 16:43 Відповісти
і це нічого що стаття 263 КК не підслідна сЭбЭу?
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22.07.2020 17:19 Відповісти
ЗЕмрази ватные
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23.07.2020 01:53 Відповісти
маленькое "но".
захареченко завалили свои, гру мо рф.
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23.07.2020 03:40 Відповісти
Вот мы всё на клоуна пальцем тычем...А КТО ВЫПОЛНЯЕТ его преступные указания ? Кто не отказывает ему в этом ? Так же нашими же руками *********** проводили и голод 33 и коллективизацию и выселки и пр.
Нужно, что бы ВСЕ и КАЖДЫЙ - кто причастен к исполнению - нёс наказание !
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26.07.2020 10:22 Відповісти
 
 