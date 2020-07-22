СБУ затримала Байдалу (позивний Швед), обвинуваченого окупантами в ліквідації ватажка "ДНР" Захарченка. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України затримала Андрія Байдалу (позивний Швед). Йому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "РБК-Україна".

Зазначається, що кілька видань 8 липня повідомили про обшуки у представників Головного управління розвідки Міністерства оборони і нібито затримання колишнього позаштатного співробітника СБУ.

У відповіді на запит "РБК-Україна" СБУ підтвердила, що затриманий - Андрій Байдала.

"Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваній громадянину (Байдалі, - ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене групою осіб, - ред.), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у відповіді відомства.

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СБУ відмовилася повідомити подробиці затримання та обшуків у співробітників розвідки Міноборони, пославшись на заборону розголошувати дані досудового розслідування.

Примітно, що в червні 2019 року російські ЗМІ поширили інформацію про те, що бойовики так званої "Донецької народної республіки" назвали організаторами вбивства ватажка Олександра Захарченка агентів нібито під керівництвом Андрія Байдали.