СБУ затримала Байдалу (позивний Швед), обвинуваченого окупантами в ліквідації ватажка "ДНР" Захарченка. ДОКУМЕНТ
Служба безпеки України затримала Андрія Байдалу (позивний Швед). Йому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "РБК-Україна".
Зазначається, що кілька видань 8 липня повідомили про обшуки у представників Головного управління розвідки Міністерства оборони і нібито затримання колишнього позаштатного співробітника СБУ.
У відповіді на запит "РБК-Україна" СБУ підтвердила, що затриманий - Андрій Байдала.
"Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваній громадянину (Байдалі, - ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене групою осіб, - ред.), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у відповіді відомства.
СБУ відмовилася повідомити подробиці затримання та обшуків у співробітників розвідки Міноборони, пославшись на заборону розголошувати дані досудового розслідування.
Примітно, що в червні 2019 року російські ЗМІ поширили інформацію про те, що бойовики так званої "Донецької народної республіки" назвали організаторами вбивства ватажка Олександра Захарченка агентів нібито під керівництвом Андрія Байдали.
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Если незарегистрированную - то осудить за незаконное обращении с оружием на территории нашей страны!!!!
На процесі, розкрити агентурну мережу, як, хто, де коли...
2. «Хуже нє будєт.»
3. «Кушай-тє.»
А решта, або дурнуваті від природи, або легко піддаються телегіпнозу.
Замість мозку у них тєлєвізор, з шаріями, бондаренками, лукашами....
Якщо судити по маскам , то таких 90%...
Такого чучела среди вояк я еще не видел! Образец наемника и авторитет для "апалченцев"
Вже ж видно, що воно не те що білими нитками шите, а взагалі, на соплях...
Погуглил "андрей байдала швед".
Вывалилась куча днровской говнопрессы с "обвинениями" в терроризме.
Значит, украинский герой.
у нас тепер одні злочинці - діючі і бувші захисники Батьківщини.
"ВЫ - ПУТИНСКИЕ ШНЫРИ!
ВЫ НАВЕРНОЕ СПУТАЛИ ВРЕМЕНА - СЕЙЧАС НЕ 2012 И НЕ 2013 ГОД!
ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!
МЫ ДО ВАС ДОБЕРЕМСЯ ДО ВСЕХ!"
https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop
фсбу-сепары
До дна ще далеко.
Чесно, мені байдуже, хто засрав твої штати - ти чи твій кумир.
Кстати! Вы помните, показывали интервью с каким-то сепаром, Болотниковым, что-ли, который утверждал, что Захарку замочили какие-то старые сотрудники СБУ?
захареченко завалили свои, гру мо рф.
Нужно, что бы ВСЕ и КАЖДЫЙ - кто причастен к исполнению - нёс наказание !