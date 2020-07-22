Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі прикордонного поста, Азербайджан відповідає, що вірмени обстріляли себе самі

Міноборони Вірменії стверджує, що спецпризначенці Азербайджану увечері 21 липня атакували вірменську прикордонну позицію. Військове відомство Азербайджану назвало цю заяву "вигадкою і дезінформацією".

Про атаку заявила в Facebook речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Підрозділи вірменських збройних сил відбили атаку противника, завдавши йому значних втрат. За попередніми даними, у спецпризначенців противника, окрім втрат, є також військовослужбовці, які залишилися в пастці. У вірменської сторони втрат немає", – стверджує вона.

У міністерстві оборони Азербайджану заяву вірменської сторони про інцидент і втрати назвали вигадкою та дезінформацією. Начальник пресслужби військового відомства Вагіф Даргяхли повідомив агентству "Азертадж", що атаки не було.

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"Проте з того боку кордону фіксують паніку серед вірменських військовослужбовців. Раніше ми чули постріли зі стрілецької зброї на позиціях підрозділів збройних сил Вірменії. Судячи з усього, сталася чергова стрілянина між вірменськими військовослужбовцями", – стверджує Даргяхли.

Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, унаслідок якої є загиблі та поранені.

ДОВІДКА

У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаського обласного та Шаумянівського району Рад народних депутатів Азербайджанської РСР була проголошена "Нагірно-Карабаська республіка" і оголошений односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.

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