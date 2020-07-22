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Новини
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Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі прикордонного поста, Азербайджан відповідає, що вірмени обстріляли себе самі

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі прикордонного поста, Азербайджан відповідає, що вірмени обстріляли себе самі

Міноборони Вірменії стверджує, що спецпризначенці Азербайджану увечері 21 липня атакували вірменську прикордонну позицію. Військове відомство Азербайджану назвало цю заяву "вигадкою і дезінформацією".

Про атаку заявила в Facebook речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Підрозділи вірменських збройних сил відбили атаку противника, завдавши йому значних втрат. За попередніми даними, у спецпризначенців противника, окрім втрат, є також військовослужбовці, які залишилися в пастці. У вірменської сторони втрат немає", – стверджує вона.

У міністерстві оборони Азербайджану заяву вірменської сторони про інцидент і втрати назвали вигадкою та дезінформацією. Начальник пресслужби військового відомства Вагіф Даргяхли повідомив агентству "Азертадж", що атаки не було.

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"Проте з того боку кордону фіксують паніку серед вірменських військовослужбовців. Раніше ми чули постріли зі стрілецької зброї на позиціях підрозділів збройних сил Вірменії. Судячи з усього, сталася чергова стрілянина між вірменськими військовослужбовцями", – стверджує Даргяхли.

Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, унаслідок якої є загиблі та поранені.

ДОВІДКА

У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаського обласного та Шаумянівського району Рад народних депутатів Азербайджанської РСР була проголошена "Нагірно-Карабаська республіка" і оголошений односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.

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Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738)


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Топ коментарі
+11
их конфликт с нашим имеет один гнилой корень.
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22.07.2020 13:57
+8
там где сами себя стреляют обычно сильно воняет кацапами. или армяне уже Гюмри подзабыли?
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22.07.2020 14:11
+7
Зрозуміло що першими атакували азери. Але вони атакували вірмен на території Азербайджану, якщо їм вдасться вибити вірмен із своєї країни, це створить прецендент і покаже нам що ми так само можемо вибити сепаратистів і росіян із Донбасу
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22.07.2020 13:48
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Нехай самі і розбираються..
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22.07.2020 13:47 Відповісти
Зато и те и другие нехило обстреливают украинцев на рынках ,торгую украинскими овощами и фруктами по цене драгоценных камней ...
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22.07.2020 13:47 Відповісти
Можно подумать что стоящие рядом с ними украинцы торгуют фруктами и овощами по цене грязи...
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22.07.2020 13:52 Відповісти
Вот сегодня покупал дыни...у продавца со славянской внешностью они по 20 грн...а у кавказца они по 17...
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22.07.2020 13:54 Відповісти
Зрозуміло що першими атакували азери. Але вони атакували вірмен на території Азербайджану, якщо їм вдасться вибити вірмен із своєї країни, це створить прецендент і покаже нам що ми так само можемо вибити сепаратистів і росіян із Донбасу
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22.07.2020 13:48 Відповісти
по Вашему граница Армении -это територия Азербайджана?железная логика)))
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22.07.2020 15:13 Відповісти
Если при обстреле пострадало исключительно мирное население но ни сколько не задета военная инфраструктура, значит точно сами себя.
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22.07.2020 13:48 Відповісти
По методу *****, як і на Домбасі.
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22.07.2020 13:52 Відповісти
По барабану на их конфликт, так же как тем и другим на наш.
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22.07.2020 13:53 Відповісти
их конфликт с нашим имеет один гнилой корень.
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22.07.2020 13:57 Відповісти
там где сами себя стреляют обычно сильно воняет кацапами. или армяне уже Гюмри подзабыли?
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22.07.2020 14:11 Відповісти
Вы "сами себя" с "ихтамнетами" перепутали.
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22.07.2020 15:05 Відповісти
Бутусик,ты опять скрываешь правду - армяшки с помощью московитов захватили 25 процентов территории Азербайджана.
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22.07.2020 14:35 Відповісти
не захватили,а вернули.Рукожоп Ленин вырвал эту территорию от буржуазной Республики Армении и подарил ее лояльному советскому Азербайджану.исторический факт.к независимому Азербайджану он не имел никакого отношения!и вышел он из состава Азерб сср согласно конституции ссср вполне законно!
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22.07.2020 15:17 Відповісти
а в кого ті землі забрав кацапський імператор і подарував їх арам?
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22.07.2020 17:20 Відповісти
Ложь. По конституции СССР автономные области не имели права выхода из материнской без ее согласия. Азербайджан такого согласия не давал никогда. А что до большевиков - верните оттяпанный ими же Зангезур. И вообще, лучше с Оттоманской империи считать.
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01.10.2020 22:07 Відповісти
Так, це є наработкі ще фсб-ешної стратєгії. Сваріцця, милі, але про нас , фуйлофськіх фсб-шників не згадуйтє, плііз!)
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22.07.2020 14:44 Відповісти
А мені чомусь здається, що то провокація вірмен. Хто їх підтримує? Московія. А це вже їх відосіки і пропаганда. Вірю азербайджанцям.
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22.07.2020 16:31 Відповісти
 
 