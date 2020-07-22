Група нардепів просить КС визнати неконституційним закон про ВАКС: Не можна застосовувати взагалі
До Конституційного суду України в середу, 22 липня, надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України з клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції, закон "Про Вищий антикорупційний суд".
Про це повідомляє пресслужба КС, передає Цензор.НЕТ.
Автори подання вважають неконституційним увесь зазначений закон у цілому.
"…ключові положення цього нормативно-правового акта (щодо статусу, повноважень Вищого антикорупційного суду, визначення кількості суддів цього суду, та вимог до кандидатів на посаду судді, процедури проведення конкурсу тощо) мають явні (очевидні) ознаки невідповідності Основному Закону України, та без яких Закон № 2447 не можна застосовувати взагалі", – зазначається в поданні.
Топ коментарі
+5 Tema9
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+5 ледокол С Бандэра
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+4 Gera Kruger #465580
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http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_349_2020.pdf
почти все подписанты - Нардепы из вражеской, про-российской партии ОПЗЖ. Ватные мрази хотят уничтожить Высший Антикоррупционный Суд Украины.
1. Абрамович Игорь Александрович
2. Бойко Юрий Анатольевич
3. Борт Виталий Петрович
4. Бурмич Анатолий Петрович
5. Волошин Олег Анатольевич
6. Гнатенко Валерий Сергеевич
7. Дунаев Сергей Владимирович
8. Загородний Юрий Иванович
9. Иоффе Юлий Яковлевич
10. Исаенко Дмитрий Валерьевич
11. Кальцев Владимир Федорович
12. Качный Александр Сталиноленович
13. Кива Илья Владимирович
14. Киселев Игорь Петрович
15. Козак Тарас Романович
16. Колтунович Александр Сергеевич
17. Королевская Наталья Юрьевна
18. Кузьмин Ренат Равельевич
19. Ларин Сергей Николаевич
20. Лукашев Александр Анатольевич
21. Левочкин Сергей Владимирович
22. Левочкина Юлия Владимировна
23. Макаренко Михаил Васильевич
24. Мамка Григорий Николаевич
25. Мамоян Суто Челоевич
26. Медведчук Виктор Владимирович
27. Мороз Владимир Викторович
28. Нимченко Василий Иванович
29. Павленко Юрий Алексеевич
30. Папиев Михаил Николаевич
31. Плачкова Татьяна Михайловна
32. Пономарев Александр Сергеевич
33. Приходько Наталья Игоревна
34. Пузанов Александр Геннадьевич
35. Рабинович Вадим Зиновьевич
36. Скорик Николай Леонидович
37. Славицкаяа Антонина Керимовна
38. Солод Юрий Васильевич
39. Столар Вадим Михайлович
40. Суркис Григорий Михайлович
41. Фельдман Александр Борисович
42. Христенко Федор Владимирович
43. Черный Виктор Иванович
44. Шуфрич Нестор Иванович
45. Поляков Антон Эдуардович (возглавляет подкомитет парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики)
46. Скороход Анна Константиновна
47. Дубинский Александр Анатольевич
48. Шпенов Дмитрий Юрьевич
49. Кабаченко Владимир Викторович
50. Деркач Андрей Леонидович
51. Ковалев Александр Иванович
52. Новинский Вадим Владиславович
у нас судья Окружного Админ суда и Коститутционного суда стали угрозой нацбезопасности!!!