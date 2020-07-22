Група нардепів просить КС визнати неконституційним закон про ВАКС: Не можна застосовувати взагалі

До Конституційного суду України в середу, 22 липня, надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України з клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції, закон "Про Вищий антикорупційний суд".

Про це повідомляє пресслужба КС, передає Цензор.НЕТ.

Автори подання вважають неконституційним увесь зазначений закон у цілому.

"…ключові положення цього нормативно-правового акта (щодо статусу, повноважень Вищого антикорупційного суду, визначення кількості суддів цього суду, та вимог до кандидатів на посаду судді, процедури проведення конкурсу тощо) мають явні (очевидні) ознаки невідповідності Основному Закону України, та без яких Закон № 2447 не можна застосовувати взагалі", – зазначається в поданні.

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