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Група нардепів просить КС визнати неконституційним закон про ВАКС: Не можна застосовувати взагалі

Група нардепів просить КС визнати неконституційним закон про ВАКС: Не можна застосовувати взагалі

До Конституційного суду України в середу, 22 липня, надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України з клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції, закон "Про Вищий антикорупційний суд".

Про це повідомляє пресслужба КС, передає Цензор.НЕТ.

Автори подання вважають неконституційним увесь зазначений закон у цілому.

"…ключові положення цього нормативно-правового акта (щодо статусу, повноважень Вищого антикорупційного суду, визначення кількості суддів цього суду, та вимог до кандидатів на посаду судді, процедури проведення конкурсу тощо) мають явні (очевидні) ознаки невідповідності Основному Закону України, та без яких Закон № 2447 не можна застосовувати взагалі", – зазначається в поданні.

Також читайте: Подання нардепів до Конституційного суду загрожує фінансовими витратами, - Венедіктова

Автор: 

КС (1427) Антикорупційний суд ВАКС (1973)


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Топ коментарі
+5
А де імена "героів", кому намуляв антикорупційний суд?
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22.07.2020 13:51
+5
Уверен, этих 49 коррупционеров можно смело сажать уже сегодня, с конфискацией имущества, в том числе оформленного на самых дальних родственников и внебрачных детей.
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22.07.2020 13:53
+4
Ссылка на Подання
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_349_2020.pdf
почти все подписанты - Нардепы из вражеской, про-российской партии ОПЗЖ. Ватные мрази хотят уничтожить Высший Антикоррупционный Суд Украины.
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22.07.2020 13:55
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А де імена "героів", кому намуляв антикорупційний суд?
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22.07.2020 13:51 Відповісти
Похоже ЗАЖОПу, а где набрали аж 49 вопрос, наверное нашлись сочувствующие
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22.07.2020 14:06 Відповісти
40 вопросов им написали депутаты из Единой России.
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22.07.2020 14:10 Відповісти
ініціатори зажоп, плюс парочка беніних (Поляков-скороход та інші) долучених
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22.07.2020 17:00 Відповісти
Уверен, этих 49 коррупционеров можно смело сажать уже сегодня, с конфискацией имущества, в том числе оформленного на самых дальних родственников и внебрачных детей.
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22.07.2020 13:53 Відповісти
Ссылка на Подання
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_349_2020.pdf
почти все подписанты - Нардепы из вражеской, про-российской партии ОПЗЖ. Ватные мрази хотят уничтожить Высший Антикоррупционный Суд Украины.
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22.07.2020 13:55 Відповісти
Так вся агентура ФСБ завербована на шантаже по коррупции ,по тому так. СБУ должно это пресекать.
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22.07.2020 13:58 Відповісти
Представление подписали:
1. Абрамович Игорь Александрович
2. Бойко Юрий Анатольевич
3. Борт Виталий Петрович
4. Бурмич Анатолий Петрович
5. Волошин Олег Анатольевич
6. Гнатенко Валерий Сергеевич
7. Дунаев Сергей Владимирович
8. Загородний Юрий Иванович
9. Иоффе Юлий Яковлевич
10. Исаенко Дмитрий Валерьевич
11. Кальцев Владимир Федорович
12. Качный Александр Сталиноленович
13. Кива Илья Владимирович
14. Киселев Игорь Петрович
15. Козак Тарас Романович
16. Колтунович Александр Сергеевич
17. Королевская Наталья Юрьевна
18. Кузьмин Ренат Равельевич
19. Ларин Сергей Николаевич
20. Лукашев Александр Анатольевич
21. Левочкин Сергей Владимирович
22. Левочкина Юлия Владимировна
23. Макаренко Михаил Васильевич
24. Мамка Григорий Николаевич
25. Мамоян Суто Челоевич
26. Медведчук Виктор Владимирович
27. Мороз Владимир Викторович
28. Нимченко Василий Иванович
29. Павленко Юрий Алексеевич
30. Папиев Михаил Николаевич
31. Плачкова Татьяна Михайловна
32. Пономарев Александр Сергеевич
33. Приходько Наталья Игоревна
34. Пузанов Александр Геннадьевич
35. Рабинович Вадим Зиновьевич
36. Скорик Николай Леонидович
37. Славицкаяа Антонина Керимовна
38. Солод Юрий Васильевич
39. Столар Вадим Михайлович
40. Суркис Григорий Михайлович
41. Фельдман Александр Борисович
42. Христенко Федор Владимирович
43. Черный Виктор Иванович
44. Шуфрич Нестор Иванович
45. Поляков Антон Эдуардович (возглавляет подкомитет парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики)
46. Скороход Анна Константиновна
47. Дубинский Александр Анатольевич
48. Шпенов Дмитрий Юрьевич
49. Кабаченко Владимир Викторович
50. Деркач Андрей Леонидович
51. Ковалев Александр Иванович
52. Новинский Вадим Владиславович
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22.07.2020 14:01 Відповісти
Вся ця мерзота повинна сидіти довічно з конфіскацією,а їх виборці позбавлені права голосу на 20років.
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22.07.2020 16:06 Відповісти
https://cripo.com.ua/news/crime/ofitser-sbu-vimagav-groshi-vid-zhinok-yaki-nadayut-intimni-poslugi-u-yakosti-plati-za-krishuvannya-ta-reklamuvav-yih-poslugi/ Офіцер СБУ вимагав гроші від жінок, які надають інтимні послуги, у якості плати за «кришування» та рекламував їх послуги ... при новой власти офицеры проститутками занимаются ,а не переодетыми в женское мужиками диверсантами
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22.07.2020 13:55 Відповісти
судья Вовк наносит ответный удар!.. его ж в ВАКСе будут судить..
у нас судья Окружного Админ суда и Коститутционного суда стали угрозой нацбезопасности!!!
Группа нардепов просит КС признать неконституционным закон о ВАКС: Нельзя применять вообще - Цензор.НЕТ 3266
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22.07.2020 13:56 Відповісти
кстати.. очень "своевременно" заява появилась..
Група нардепів просить КС визнати неконституційним закон про ВАКС: Не можна застосовувати взагалі - Цензор.НЕТ 6671
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22.07.2020 13:59 Відповісти
Для воров надо все суды отменить. Суды это для народа, а не для наворовавшихся небожителей.
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22.07.2020 14:08 Відповісти
Ну шо безвизу типа пи.дец .
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22.07.2020 14:27 Відповісти
Странно, что он при Зеленском продержался целый год, я думал, что безвиз отменят раньше. Кстати, подавляющее большинство сторонников Зеленского отмене безвиза будут только рады - зачем тупой вате Европа?
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22.07.2020 16:25 Відповісти
Правильно, при Зеленском коррупция неприкосновенна! А то, вишь, замахнулись в майданные времена на святое.
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22.07.2020 16:23 Відповісти
 
 