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Новини Окуповані території
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Окупанти почали штрафувати кримчан за в'їзд на півострів за українським паспортом, - правозахисники. ДОКУМЕНТ

Окупанти почали штрафувати кримчан за в'їзд на півострів за українським паспортом, - правозахисники. ДОКУМЕНТ

Співробітники ФСБ вимагають, щоб мешканці окупованого Криму під час перетину адмінмежі пред'являли паспорт Росії. Тих, хто в'їжджає за українським паспортом, штрафують.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

За твердженням ФСБ, український паспорт для в'їзду на півострів і виїзду з нього є недійсним. Про це йдеться в документі, складеному 20 липня 2020 року на мешканку Криму, яка поверталася додому до Ялти з Києва.

Жінка розповіла, що її півтори години допитував співробітник ФСБ у російському пункті пропуску "Перекоп" (навпроти українського КПВВ "Чаплинка").

"Він ставив мені багато різних запитань, а саме - де народилася, жила, вчилася, де працюю і з ким живу", - стверджує кримчанка.

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У підсумку її оштрафували на 2000 рублів (775 грн. - Ред.) за ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Порушення правил перетину Державного кордону РФ).

Окупанти почали штрафувати кримчан за вїзд на півострів за українським паспортом, - правозахисники 01Окупанти почали штрафувати кримчан за вїзд на півострів за українським паспортом, - правозахисники 02

"Вимога користуватися "паспортами", які влада РФ видає в Криму, під час перетину адміністративної межі з окупованим Кримом і відмова визнавати законним паспорт громадянина України, є однією з форм примусу до отримання громадянства країни-окупанта, тобто порушенням міжнародного гуманітарного права, а саме - статті 45 Гаазької конвенції 1907 року (Конвенція про закони і звичаї сухопутної війни)", - пояснив аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов.

Також читайте: Зустріч Зеленського і Путіна в Криму можлива лише за однієї умови: на церемонії підняття на півострові українського прапора, - Кулеба

Автор: 

Крим (14183) паспорт (1158) росія (65856) штраф (1872)


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Топ коментарі
+9
відверто кажучи - ви праві. суто пожрать. я прожив майже 3 роки на підоросії до війни і скажу: расєя, це НІЩАЯ недострана, заселена якимось конкретними дегенератами, суто дегенерати, росіяне то не люди, то щось схоже на людину. Жратва у кацапів то суміш говна з сечею. Я ту кацапцьку блювоту і не їв. У мешканців крима ейфорія вже пройшла і почалася глибока депресуха від самої підорахі і саміх підорашек. кримнаші взвилі від жаху за своє майбутнє.

Але справа в тому, що кримчанушєк вже майбутнього не буде.
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22.07.2020 14:10
+4
А цей морячок кажуть .. того... коні двинув в то в році
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22.07.2020 14:17
+4
СКОЛЬКО ИДИОТОВ В КОММЕНТАРИЯХ! ЖЕНЩИНА, ГРАЖДАНКА УКРАИНЫ!!!!!!!!!!, СОХРАНИЛА И ИСПОЛЬЗУЕТ УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ, А ЭТИ ТВАРИ ПОНОСЯТ ЕЕ
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22.07.2020 15:02
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А якого х вони пхались сюди? За ковбасою та салом?
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22.07.2020 14:03 Відповісти
відверто кажучи - ви праві. суто пожрать. я прожив майже 3 роки на підоросії до війни і скажу: расєя, це НІЩАЯ недострана, заселена якимось конкретними дегенератами, суто дегенерати, росіяне то не люди, то щось схоже на людину. Жратва у кацапів то суміш говна з сечею. Я ту кацапцьку блювоту і не їв. У мешканців крима ейфорія вже пройшла і почалася глибока депресуха від самої підорахі і саміх підорашек. кримнаші взвилі від жаху за своє майбутнє.

Але справа в тому, що кримчанушєк вже майбутнього не буде.
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22.07.2020 14:10 Відповісти
Если не секрет, а где Вы жили до в п"дорасии ? ( для справки, я Украинец, интересуюсь просто что бы понять у кого, где, и какие настраения )
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22.07.2020 15:29 Відповісти
Ну не на Садовом же кольце...
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22.07.2020 20:23 Відповісти
ти несповна розуму у всіх є близьки.роботадрузі і обставини і т.п..
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22.07.2020 16:53 Відповісти
Нехай сечу п'ють (а) Москаль
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22.07.2020 14:04 Відповісти
Обнаглели уже совсем, государственная граница РФ под Ростовом.
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22.07.2020 14:09 Відповісти
Оккупанты начали штрафовать крымчан за въезд на полуостров по украинскому паспорту, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3052
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22.07.2020 14:10 Відповісти
А цей морячок кажуть .. того... коні двинув в то в році
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22.07.2020 14:17 Відповісти
«в тому»
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22.07.2020 14:18 Відповісти
я думав, що то відбудеться набагато швидше, але.... все йде до закриття крима підорашками.
В принципі, непогано, менш кримнаших в Святу Україну лізти будуть - дєрзайтє, кацапи
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22.07.2020 14:12 Відповісти
Вони довбоьоби ???? В ФРН міліони проживають з паспортами інших краін , ще жодного разу не чув що б не пустили когось з пасом своєі краіни .
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22.07.2020 14:15 Відповісти
ти думаєш, що путен вліз на крим під радісний поросячий візг кримчан для того, щоб кримчанам життя покращити?
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22.07.2020 14:33 Відповісти
Не думаю )
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22.07.2020 17:05 Відповісти
СКОЛЬКО ИДИОТОВ В КОММЕНТАРИЯХ! ЖЕНЩИНА, ГРАЖДАНКА УКРАИНЫ!!!!!!!!!!, СОХРАНИЛА И ИСПОЛЬЗУЕТ УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ, А ЭТИ ТВАРИ ПОНОСЯТ ЕЕ
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22.07.2020 15:02 Відповісти
Окупанти почали штрафувати кримчан за в'їзд на півострів за українським паспортом, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4272
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22.07.2020 15:17 Відповісти
"пачпарт" с курицей мутантом к крыму вообще вне закона
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22.07.2020 16:05 Відповісти
\\Сотрудники ФСБ требуют, чтобы жители оккупированного Крыма при пересечении админграницы предъявляли паспорт России.\\
к сожалению власти РФ могут это требовать - ведь эта гражданочка получила паспорт РФ,, это общее требование всех стран ..вот если бы она имела только паспорт Украины, то тогда да.
Я здесь не говорю об оккупации АРКрым роиССией.
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22.07.2020 20:27 Відповісти
 
 