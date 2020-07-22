Окупанти почали штрафувати кримчан за в'їзд на півострів за українським паспортом, - правозахисники. ДОКУМЕНТ

Співробітники ФСБ вимагають, щоб мешканці окупованого Криму під час перетину адмінмежі пред'являли паспорт Росії. Тих, хто в'їжджає за українським паспортом, штрафують.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

За твердженням ФСБ, український паспорт для в'їзду на півострів і виїзду з нього є недійсним. Про це йдеться в документі, складеному 20 липня 2020 року на мешканку Криму, яка поверталася додому до Ялти з Києва.

Жінка розповіла, що її півтори години допитував співробітник ФСБ у російському пункті пропуску "Перекоп" (навпроти українського КПВВ "Чаплинка").

"Він ставив мені багато різних запитань, а саме - де народилася, жила, вчилася, де працюю і з ким живу", - стверджує кримчанка.

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У підсумку її оштрафували на 2000 рублів (775 грн. - Ред.) за ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Порушення правил перетину Державного кордону РФ).

"Вимога користуватися "паспортами", які влада РФ видає в Криму, під час перетину адміністративної межі з окупованим Кримом і відмова визнавати законним паспорт громадянина України, є однією з форм примусу до отримання громадянства країни-окупанта, тобто порушенням міжнародного гуманітарного права, а саме - статті 45 Гаазької конвенції 1907 року (Конвенція про закони і звичаї сухопутної війни)", - пояснив аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов.

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