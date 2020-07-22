Можливий спільник "луцького терориста" Кривоша з Харкова був волонтером в АТО, - поліція
44-річний чоловік, якого поліція називає "можливим спільником луцького терориста", в 2014-2015 роках був волонтером у зоні антитерористичної операції і звідти привіз зброю, яку знайшли під час обшуків у його будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням LIGA.net, про це під час брифінгу повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж.
За його словами, в будинку затриманого виявили чотири корпуси ручних гранат РГД-5, два корпуси ручних гранат Ф-1 і шість запалів типу УЗРГМ до них. Також знайшли три навчально-імітаційні запали, два пістолети ТТ, гвинтівку Дрейзе і 100 патронів до неї, гладкоствольну рушницю та 122 патрони до неї.
Деяка зброя була зареєстрована, зазначив Чиж. Підозрюваний заявляє, що зброю і боєприпаси зберігав з метою самооборони.
Також у поліції зазначили, що "чоловік перепродував монети, які, ймовірно, мають матеріальну цінність".
Чоловіка затримано, він співпрацює зі слідством.
"Йому сьогодні висунуть підозру за ч.1 ст.263 ККУ - незаконне зберігання зброї. Санкція статті - позбавлення волі від трьох до семи років", - сказав Чиж.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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Сейчас в России есть грантоед, либераст и прочее
В Украине соросенок, волонтер.
Это дополнительное клеймо для того чтобы показать что вот он точно виноват.
Але у цій конкретно новині статус волонтера пояснює походження зброї: людина бувала у зоні проведення.
Это вы и ваш шут конченые! причем конченые идиоты!!!
Самое прикольное, что волонтером можно называть кого угодно, никто проверять не побежит (где он там "волонтерил" и что именно). Интересно то, что полиция этим вопросом отдельно поинтересовалась и не поленилась опубликовать как важную
А если вдруг обнаружиться, что все у кого куча оружия, вдруг не волонтеры....то получится что Аваков как бэ совсем не на своем месте и серьезно недорабатывает
"ВЫ - ПУТИНСКИЕ ШНЫРИ!
ВЫ НАВЕРНОЕ СПУТАЛИ ВРЕМЕНА - СЕЙЧАС НЕ 2012 И НЕ 2013 ГОД!
ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!
МЫ ДО ВАС ДОБЕРЕМСЯ ДО ВСЕХ!"
https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop
Не хотели вы ребята обьединяться в один кулак в тепличных условиях, грызлись, патриотизмом мерялись, теперь уж точно прийдеться, иначе передавят поодиночке.
доведено зевладою
ВОЛОНТЕР "волонтеру"- рознь. И мысли, и побуждения, и цели у них были диаметрально противоположны. Одни- последнее отдавали армии, другие наживались, как могли, прикрываясь добрым именем . И таких много. Похоже ,обсуждаемый случай из разряда таовых.
"Также в полиции отметили, что "мужчина перепродавал монеты, которые вероятно имеют материальную ценность".
Источник: https://censor.net/n3209543
ПОЧЕМУ аваковцы усилили полицейский режим во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и почти всех правобережных областях, а в Харькове, где нашли "сообщника" террориста НЕТ ?
показывают юго-востоку, кому зелень реально не доверяет - обозначили свой-чужой.
и я бы хотел такой же запас, а лучше больше в разы - да и любой нормальный Чел я уверен тоже... - война и анархия во дворе, если кто этого не заметил - а завтра может быть вообще пипец...
Гребанный совок - в тех же США, Швейцарии и других норм странах граждане имеют целые оружейные комнаты..
Пенсионер из США - самый вооруженный человек планеты..
все оружие в рабочем состоянии...
Зеленський вже перейшов червону лінію разом з Бєнєй.
https://novynarnia.com/2020/07/21/chotyry-garmaty-kornijchuk/
https://www.google.com/search?safe=off&sxsrf=ALeKk03H9YFGxsgG0_r-mHbC9RkTVlci6Q:1595418731903&q=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiot6H25eDqAhVutIsKHWC-D8MQ6BMoADAYegQICxAC Годы эксплуатации : 1840-1871
АТОшник времен наполеоновских войн чтоле?))
Волонерствовал это да. Я сам через него пару раз всякое на фронт передавал. Кому нужнее. В ответ получал бесценный у нас стратегический продукт. Сало. И чем запивать.
Оружие таки для самозащиты. Потому что волонтёр и потому что частный сектор в Харькове. А ещё потому что ещё ничего не закончилось. Наоборот только начинается.
Соучастие видимо по причине переписки в тому Фейсбуке и Вотсапе, где Дима ляпнул что думал про зелень и вообще нынешнюю власть.
Ну нашим чтоб переводом не мучились
כן אכן אני מכיר אותו באופן ישי שטויות. . מחבל חבל על הזמן. טוב שלא רק בישראל יש מטומטמים בממשלה.