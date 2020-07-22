Можливий спільник "луцького терориста" Кривоша з Харкова був волонтером в АТО, - поліція

44-річний чоловік, якого поліція називає "можливим спільником луцького терориста", в 2014-2015 роках був волонтером у зоні антитерористичної операції і звідти привіз зброю, яку знайшли під час обшуків у його будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням LIGA.net, про це під час брифінгу повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж.

За його словами, в будинку затриманого виявили чотири корпуси ручних гранат РГД-5, два корпуси ручних гранат Ф-1 і шість запалів типу УЗРГМ до них. Також знайшли три навчально-імітаційні запали, два пістолети ТТ, гвинтівку Дрейзе і 100 патронів до неї, гладкоствольну рушницю та 122 патрони до неї.

Деяка зброя була зареєстрована, зазначив Чиж. Підозрюваний заявляє, що зброю і боєприпаси зберігав з метою самооборони.

Також у поліції зазначили, що "чоловік перепродував монети, які, ймовірно, мають матеріальну цінність".

Чоловіка затримано, він співпрацює зі слідством.

"Йому сьогодні висунуть підозру за ч.1 ст.263 ККУ - незаконне зберігання зброї. Санкція статті - позбавлення волі від трьох до семи років", - сказав Чиж.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.