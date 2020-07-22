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Новини
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ДБР повідомило про підозру поліцейським, які "вибивали" зі свідка зізнання в умисному вбивстві. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством начальнику та заступнику начальника одного із секторів Жовтоводського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ГБР.

Слідством встановлено, що у червні 2020 року поліцейські, розслідуючи загибель мешканця Жовтих Вод від вибуху бойового припасу, запросили до відділу поліції громадянина, який у момент вибуху перебував неподалік місця події.

У приміщенні відділу поліції правоохоронці посадили потерпілого на стілець та почали "вибивати" зізнання в умисному вбивстві. Останній, у свою чергу, категорично заперечував причетність до події та наполягав, що був лише свідком трагедії.

ДБР повідомило про підозру поліцейським, які вибивали зі свідка зізнання в умисному вбивстві 01

Змушуючи визнати провину поліцейські нанесли потерпілому понад 20 ударів, чим спричинили численні травми, що за висновком судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеню тяжкості.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, залишили під вартою

У разі доведення вини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

ДБР повідомило про підозру поліцейським, які вибивали зі свідка зізнання в умисному вбивстві 02
Фото: сайт ДБР

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області. Оперативний супровід — Дніпропетровське управління ДВБ Національної поліції України.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

Автор: 

насилля (297) Нацполіція (15260) Полтава (562) катування (607) ДБР (3538) Дніпропетровська область (3829)


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Арсен Борисович, пора чистить Авгиевы конюшни, как считаете?
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22.07.2020 14:30 Відповісти
эт точно - начинать ему нужно с себя...
после вчерашнего цирка застрелится ему и то не выход уже...
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22.07.2020 14:33 Відповісти
избиения, изнасилования, убийства - лицо "новой" полиции авакяна.
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22.07.2020 14:30 Відповісти
еще резкий рост смертности на дорогах
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22.07.2020 22:52 Відповісти
Ну а какая ещё может быть мусорня под руководством рыночного барыги ? Именно такая !
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22.07.2020 14:32 Відповісти
Блазень доволен "работой" мусора авакорюкзака, кстати, на 90% людей блазня, такие же совки, вчерашние люди, и качество их подчиненных такое же как и аваковской мусорни.
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22.07.2020 14:51 Відповісти
сначала уволят , а потом судят ....хитро.
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07.10.2020 15:50 Відповісти
 
 