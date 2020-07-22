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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Кривош діяв раціонально. Водієві погрожував, щоб не тікав. Навіть наручниками його прикував, - заручник "луцького терориста" Андрій

Кривош діяв раціонально. Водієві погрожував, щоб не тікав. Навіть наручниками його прикував, - заручник

Максим Кривош, який захопив 21 липня в Луцьку автобус з людьми, погрожував водієві.

Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів заручник з автобуса в Луцьку на ім'я Андрій.

"Він діяв раціонально. Були моменти, коли він погрожував. Щоб вікна не відчиняли. Водієві погрожував, щоб не тікав. Навіть наручниками його прикував", - зазначив співрозмовник.

Водночас Кривош, за словами Андрія, нервував, коли хтось підходив до автобуса: "Коли хтось підходив - він стріляв. Дрон його дуже вивів із себе, стріляв по дрону".

Також читайте: Можливий спільник "луцького терориста" Кривоша з Харкова був волонтером в АТО, - поліція

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+6
Хорошо,что пока хоть сахарок по подвалам не развозят для повышения рейтинга, как в соседей..
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22.07.2020 14:39
+6
"Дрон его очень вывел из себя, стрелял по дрону".

*****!!! в автобусе крыша стеклянная, что он по дрону стрелял? или он с форточки высунулся и по дрону стрелял? так чего не пристрелили тогда?
клоуны сраные.
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22.07.2020 14:43
+5
интересно, сколько тех пассажиров являются сотрудниками МВС?
рано или поздно сплывет эта инфа...
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22.07.2020 14:37
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Кривош действовал рационально. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал, - заложник "луцкого террориста" Андрей - Цензор.НЕТ 9394
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22.07.2020 14:37 Відповісти
немає людей не тому що їх немає, а тому що немає кому служити
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22.07.2020 14:51 Відповісти
интересно, сколько тех пассажиров являются сотрудниками МВС?
рано или поздно сплывет эта инфа...
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22.07.2020 14:37 Відповісти
А вот и рыги подтянулись. Оседлали тему.

https://www.facebook.com/SkorykNikolay?__cft__[0]=AZXalt9ky552vQ_U_asXrlTdzzgCfllDdoRX0JvA_wU9zqlUdvUSlBWpZkB3YQtz9fnUePXpdgLD16fQKhRIDL5TSGuz-qbHAS3DFWlIjBknMfMZSDhnQrysNPYVmxBqET0&__tn__=-UC%2CP-R Николай Скорик


Два коротких вывода из сегодняшних событий.

1. Почему говорить со штымпом из Луцка можно, а с целыми территориями страны нет?

2. Я согласен с https://www.facebook.com/oleg.voloshin.7165?__cft__[0]=AZXalt9ky552vQ_U_asXrlTdzzgCfllDdoRX0JvA_wU9zqlUdvUSlBWpZkB3YQtz9fnUePXpdgLD16fQKhRIDL5TSGuz-qbHAS3DFWlIjBknMfMZSDhnQrysNPYVmxBqET0&__tn__=-]K-R Oleg Voloshin .
https://www.facebook.com/oleg.voloshin.7165?__cft__[0]=AZXalt9ky552vQ_U_asXrlTdzzgCfllDdoRX0JvA_wU9zqlUdvUSlBWpZkB3YQtz9fnUePXpdgLD16fQKhRIDL5TSGuz-qbHAS3DFWlIjBknMfMZSDhnQrysNPYVmxBqET0&__tn__=-]K-R
Украина утратила во многом свой реальный суверенитет, который она декларировала в 1990. Что здесь неправда? Нарушена масса положений декларации. Украина под внешним управлением. Вновь принятый закон о внешней разведке- лишнее этому подтверждение.
Мы живем в стране лжецов, где за правду пытаются судить. Выражаю солидарность со своим коллегой.
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22.07.2020 14:38 Відповісти
Ну так пусть претензии прежде всего к себе начнёт предъявлять: он и его коллеги по ПР очень много сделали дл утраты суверенитета в своё время.
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22.07.2020 14:49 Відповісти
Ти правильно зрозумів натяк. Саме на такий висновок уся клоунада з "терористом" і була розрахована. І сам хрипатий після закінчення вистави розказував, що для нього найдорожче - людське життя. Не свобода і не честь.
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22.07.2020 14:49 Відповісти
Хорошо,что пока хоть сахарок по подвалам не развозят для повышения рейтинга, как в соседей..
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22.07.2020 14:39 Відповісти
а потом, перед тем, как выйти из автобуса, отковал. да, верим-верим...
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22.07.2020 14:40 Відповісти
"Дрон его очень вывел из себя, стрелял по дрону".

*****!!! в автобусе крыша стеклянная, что он по дрону стрелял? или он с форточки высунулся и по дрону стрелял? так чего не пристрелили тогда?
клоуны сраные.
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22.07.2020 14:43 Відповісти
А по твоему дроны только вниз смотрят? Через не стеклянную крышу? Дрон сбоку и подлетал чтоб в окна заглянуть, а о себе ты ярко и точно в конце написал.
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22.07.2020 15:09 Відповісти
===
- Когда он успокоился и решил сдаваться?
- После разговора с президентом. Они говорили с президентом минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Затем он принес нам всем извинения и вышел сдаваться. ===
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22.07.2020 14:45 Відповісти
Все было по-настоящему, клянусь Станиславским!
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22.07.2020 15:35 Відповісти
Вначале, когда начал читать коментарии, мне было непонятно почему многие считают это спектаклем. Откуда у нас этот цинизм? Но потом вдруг вспомнил Порошенко с его спектаклями: "Как Курченко передает Саакашвили 200тыс доларов", "Как Савченко расстреливает Верховную Раду", "Как убили Бабченко"... И тогда мне стало ясно откуда ноги растут.
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22.07.2020 16:12 Відповісти
 
 