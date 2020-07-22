Кривош діяв раціонально. Водієві погрожував, щоб не тікав. Навіть наручниками його прикував, - заручник "луцького терориста" Андрій
Максим Кривош, який захопив 21 липня в Луцьку автобус з людьми, погрожував водієві.
Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів заручник з автобуса в Луцьку на ім'я Андрій.
"Він діяв раціонально. Були моменти, коли він погрожував. Щоб вікна не відчиняли. Водієві погрожував, щоб не тікав. Навіть наручниками його прикував", - зазначив співрозмовник.
Водночас Кривош, за словами Андрія, нервував, коли хтось підходив до автобуса: "Коли хтось підходив - він стріляв. Дрон його дуже вивів із себе, стріляв по дрону".
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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рано или поздно сплывет эта инфа...
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Два коротких вывода из сегодняшних событий.
1. Почему говорить со штымпом из Луцка можно, а с целыми территориями страны нет?
2. Я согласен с https://www.facebook.com/oleg.voloshin.7165?__cft__[0]=AZXalt9ky552vQ_U_asXrlTdzzgCfllDdoRX0JvA_wU9zqlUdvUSlBWpZkB3YQtz9fnUePXpdgLD16fQKhRIDL5TSGuz-qbHAS3DFWlIjBknMfMZSDhnQrysNPYVmxBqET0&__tn__=-]K-R Oleg Voloshin .
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Украина утратила во многом свой реальный суверенитет, который она декларировала в 1990. Что здесь неправда? Нарушена масса положений декларации. Украина под внешним управлением. Вновь принятый закон о внешней разведке- лишнее этому подтверждение.
Мы живем в стране лжецов, где за правду пытаются судить. Выражаю солидарность со своим коллегой.
*****!!! в автобусе крыша стеклянная, что он по дрону стрелял? или он с форточки высунулся и по дрону стрелял? так чего не пристрелили тогда?
клоуны сраные.
- Когда он успокоился и решил сдаваться?
- После разговора с президентом. Они говорили с президентом минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Затем он принес нам всем извинения и вышел сдаваться. ===