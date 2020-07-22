Керівника організації, яка допомагає безпритульним та інвалідам, Кучапіна знайшли мертвим у Києві

Олексій Кучапін, керівник організації "Будинок милосердя", пішов з дому 16 липня. Його тіло знайшли у квартирі в Дарницькому районі столиці. Зовнішніх ознак того, що це вбивство, немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Мешканець Деснянського району 16 липня пішов із дому та не виходив на зв'язок. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили тіло зниклого чоловіка у квартирі в Дніпровському районі столиці. Під час попереднього огляду тіла криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні поліції.

За даними ТСН, у поліції підтвердили, що йдеться про керівника організації "Будинок милосердя" Олексія Кучапіна.

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"Так, це він - Олексій Кучапін. Його тіло знайдено в орендованій квартирі у Києві. При ньому були документи. 90% - це природна смерть, але ще сьогодні буде розтин тіла, тоді ми вже офіційно зможемо назвати причину смерті. Зараз чекаємо на родичів та близьких для опізнання тіла", - розповіла нам пресофіцерка Деснянського управління поліції Києва Наталія Федоровська.

За даними ТСН, Кучапін останнім часом займався розслідуванням справ, пов'язаних з експортом дітей, і намагався допомогти вирватися з рабства дівчаткам-сиротам. Також він допомагав безпритульним і намагався повертати відібрані в бабусь та інвалідів квартири.

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Священник-волонтер Захарія Керстюк - друг і однодумець Олексія напередодні розповів про численні погрози у їхній з Олексієм бік через допомогу безпритульним, стверджують журналісти.

6 липня в Кучапіна народилася дочка. 16 липня він сказав рідним, що їде в Дніпро, і після цього перестав виходити на зв'язок.