Керівника організації, яка допомагає безпритульним та інвалідам, Кучапіна знайшли мертвим у Києві
Олексій Кучапін, керівник організації "Будинок милосердя", пішов з дому 16 липня. Його тіло знайшли у квартирі в Дарницькому районі столиці. Зовнішніх ознак того, що це вбивство, немає.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Мешканець Деснянського району 16 липня пішов із дому та не виходив на зв'язок. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили тіло зниклого чоловіка у квартирі в Дніпровському районі столиці. Під час попереднього огляду тіла криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні поліції.
За даними ТСН, у поліції підтвердили, що йдеться про керівника організації "Будинок милосердя" Олексія Кучапіна.
"Так, це він - Олексій Кучапін. Його тіло знайдено в орендованій квартирі у Києві. При ньому були документи. 90% - це природна смерть, але ще сьогодні буде розтин тіла, тоді ми вже офіційно зможемо назвати причину смерті. Зараз чекаємо на родичів та близьких для опізнання тіла", - розповіла нам пресофіцерка Деснянського управління поліції Києва Наталія Федоровська.
За даними ТСН, Кучапін останнім часом займався розслідуванням справ, пов'язаних з експортом дітей, і намагався допомогти вирватися з рабства дівчаткам-сиротам. Також він допомагав безпритульним і намагався повертати відібрані в бабусь та інвалідів квартири.
Священник-волонтер Захарія Керстюк - друг і однодумець Олексія напередодні розповів про численні погрози у їхній з Олексієм бік через допомогу безпритульним, стверджують журналісти.
6 липня в Кучапіна народилася дочка. 16 липня він сказав рідним, що їде в Дніпро, і після цього перестав виходити на зв'язок.
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судя по всему хороший был Чел...
Уже четвёртый день о нем ничего не известно.
Леша был одним из немногих в этой стране, кто заботился и помогал бездомным.
Он руководитель «Дома милосердия», и всю свою жизнь посвящает помощи обездоленным.
Чего только стоит только тот факт, что во время карантина Леша за свои деньги снимал квартиры (см фото👇), и селил туда людей с улиц.
Но сейчас не об этом.
16.07 Лёша исчез очень странным образом, сказав, что уезжает в Днепр по делам с помощью бла бла кар, и на связи больше не появился.
И не просто не появился, но странным образом он исчез со всех наших закрытых волонтёрских групп, где мы обсуждаем ситуацию вокруг обездоленных в нашей стране, и саму помощь бездомным.
Со всех этих групп его номер был удалён.
А сами телефоны вне доступа.
Так же перестал работать сайт «Дома Милосердие».
Странно в этой истории ещё и то, что компания бла бла кар сделала заявление (я получил инсайдерскую информацию об этом. см. фото 👇), что Лёша никаких поездок там не заказывал в этом месяце.
Полиция это проверила, и подтверждает, что это так.
Последние время Лёша активно занимался расследованием продаж детей на экспорт, и пытался помочь вырваться с рабства незаконно удерживаемым под эти «программы» девочкам сиротам.
Также он пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры.
И ещё он критиковал Социальный департамент КМДА за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным, а помощи никакой во время карантина не оказывали.
И многое многое другое.
Он жил этим.
Горел этим.
Посвящал помощи обездоленным 24/7
И у него это очень хорошо получалось.
Я прошу всех Вас, друзья, распространите эту информацию, так как СМИ, с чей-то подачи, активно разгоняют тему, что это просто связано с бла бла каром.
Но уже становится ясно, что это не так, что таким образом его просто кто-то выманил из Киева.
Слелайте репост пожалуйста, может кто где видел Лешу, может ему сейчас очень нужна помощь.
Он не мог просто так взять, всех бросить, и исчезнуть.
PS: Если они убили его, значит они убьют каждого из нас!
A.P.D. Дорогие Друзья, состоянием на 9:00 21.07, о местонахождении Алексея по прежнему ничего неизвестно.
Пошли уже шестые сутки, как Леша бесследно исчез, при странных обстоятельствах.
Полиция открыла уголовное дело по статье 115 - умышленное убийство, но вся наша волонтёрская команда продолжает верить в то, что Лешу просто похитили с целью запугать, и он ещё жив.
Но если не дай Бог 🙏 нет, то мы не знаем как дальше помогать обездоленным, без него..
У нас шок!
Теперь «Вокзальные» угрозы нас всех ликвидировать - стали реальностью!
Они сдержали своё слово, и начали по тихонько убирать тех, кто (по их мнению) дестабилизировал обстановку внутри удерживаемых в рабстве ими людей.
На наш вопрос, что такого в том, что мы кормим бездомных, они часто отвечали, что бездомные видят в нас надежду, и неохотно исполняют их «приказы» попрошайничать по метро/электричкам итд.
А ещё они часто клялись, что сделают все, чтоб бы мы больше никогда не появлялись в привычных местах обитания бездомных, и сделают это так, что люди будут считать это или естественной смертью, или местью бездомных, за отказ в помощи!
Как-то этой зимой, на Вокзале, лично ко мне подошёл полицейский (уровня зам.начальника), и сказал, что если мы не перестанем ходить на Вокзал, то он сделает так, что ко мне со спины подойдёт бездомный, заколет меня ножем, а они подадут обществу это как бытовой конфликт, мол я отказал ему в помощи - и тот отомстил.
После этих слов, видя, что нас не удалось запугать, они стали нас уже силой вытеснять с Вокзала и его периметров (полистайте ленту чуть ниже, там есть посты на эту тему, с видео преступных действий полиции). Это было впервые за девять лет наших кормления бездомных на Вокзале, когда полиция не просто препятствовала нашей деятельности, но и применила к нам силу (брызгала газом в глаза/толкала/перекрывала дорогу итд).
Чтоб остановить этот беспредел, мне пришлось обратится за помощью к Антону Геращенко, и только после его вмешательства «зимний ад» на Вокзале (который длился почти два месяца) в отношении нас, волонтеров, со стороны полиции - прекратился!
Но не угрозы..
И вот теперь Лешу находят мёртвым..
И от этого хочется просто рыдать..
Это фрустрация..
Ведь мы просто помогали тем, кто в этой стране был не нужен никому...(
А нас за это убивают!
Прости нас, братик, прости, ты спас стольких обездоленных, а мы не смогли тебя защитить..(