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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Коли Кривош побачив звернення Зеленського, відразу почав роззброюватися, віддав нам телефони і пішов здаватися

Інтерв'ю із заручником

Максим Кривош, який захопив 21 липня в Луцьку автобус із людьми, здався правоохоронцям відразу після публікації Зеленським відео про фільм "Земляни".

Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів заручник з автобуса в Луцьку на ім'я Андрій.

"Після розмови з президентом. Вони говорили з президентом хвилин 15. Потім він побачив повідомлення у президента на сторінці, на яке очікував, і одразу почав роззброюватися, повернув нам усім телефони. Потім він приніс нам усім вибачення і вийшов здаватись", - розповів співрозмовник

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривош діяв раціонально. Водієві погрожував, щоб не тікав. Навіть наручниками його прикував, - заручник "луцького терориста" Андрій

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

заручник (823) Зеленський Володимир (24222) Луцьк (419) Бутусов Юрій (3613) Максим Кривош (38)


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+43
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться - Цензор.НЕТ 8092
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22.07.2020 14:49
+38
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться - Цензор.НЕТ 534
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22.07.2020 14:49
+35
Люди он як реагують на відосики з блазнем, а тут якийсь мутний терорист...
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться - Цензор.НЕТ 1030
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22.07.2020 14:48
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Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Коли Кривош побачив звернення Зеленського, відразу почав роззброюватися, віддав нам телефони і пішов здаватися - Цензор.НЕТ 275
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23.07.2020 00:38 Відповісти
Это пи...ц
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23.07.2020 01:10 Відповісти
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