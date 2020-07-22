Кабмін виділив 13,2 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих і учасникам АТО, які отримали інвалідність

Кабінет міністрів України виділив 13 млн 149,5 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей п'яти загиблих військових і 15 військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції ( АТО) на Донбасі.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Членам сім'ї загиблого буде виплачено допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримали інвалідність, залежно від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

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Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 тис. 27 грн.