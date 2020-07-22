Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Друге захоплення Кривоша з БТРом нагадувало цирк
Застосування бронетранспортера під час захоплення в Луцьку терориста Максима Кривоша "нагадувало цирк".
Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів заручник з автобуса в Луцьку на ім'я Андрій.
На запитання, як він сприйняв те, що Кривоша затримали двічі - другий раз із БТРом і світло-шумовою гранатою, Андрій сказав: "Чесно кажучи, з БТРом це нагадувало цирк, бо все закінчилось, а знов почали. Було дивно спостерігати" .
Водночас він не відповів ствердно на запитання, чи вважає він всю цю історію виставою.
"Мені здалось, що він (Кривош. - Ред.) був дуже націлений на виконання його вимог, і домігся цього, ось і все", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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не факт что на БТРе все знали об этом спектакле...
спускались с БТР как 70-ти летние пенсионеры ..
надеюсь хоть ногу никто там не подвернул..
Всього лише записати ролік, щоб звільнити заручників? І ви вважаєте, що життя українців, яких взяв у заручники псих, не варті якогось роліка?
"разоружился и сдался"
Это факт, остальные свои троллино-художественные преувеличения можешь оставить при себе - они никому не интресны.
СБУ в очередной раз обосралось
А от тут сценаристам «Кварталу 95», мабуть стало обідно.
«Почєму как ?!»
В такие минуты думаешь, а стоило ли ЭТО г..... того риска, которому подвергались наши ребята в брониках и касках???
Аваков отметил, что после того, как правоохранители зафиксировали сдавшегося террориста в наручниках, подъехала группа Службы безопасности Украины, потому что остальные люди еще находились в автобусе, и нельзя было до конца предположить, нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог подвергнуться взрыву.
"Поэтому СБУ приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила вам иногда, может быть, выглядят излишними, но так надо действовать. Вот и всё", - указал он.Источник: https://censor.net/n3209566
Не знав що в Україні є стільки спеців по боротьбі із тероризмом.Хахли-борцуни!Злізьте зі своїх пропердючених диванів та бігом на допомогу нашим хлопцям спецназівцям. Це вони підставляють себе під кулі та ножи кацапських ідіотив! Хахлюки розвели критику,самим сцикотно голову підставляти,правда?Зате яка радість плювати цим мужнім людям в спину.
Свинюки кончені!
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