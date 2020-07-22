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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Друге захоплення Кривоша з БТРом нагадувало цирк

Інтерв'ю із заручником

Застосування бронетранспортера під час захоплення в Луцьку терориста Максима Кривоша "нагадувало цирк".

Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів заручник з автобуса в Луцьку на ім'я Андрій.

На запитання, як він сприйняв те, що Кривоша затримали двічі - другий раз із БТРом і світло-шумовою гранатою, Андрій сказав: "Чесно кажучи, з БТРом це нагадувало цирк, бо все закінчилось, а знов почали. Було дивно спостерігати" .

Водночас він не відповів ствердно на запитання, чи вважає він всю цю історію виставою.

"Мені здалось, що він (Кривош. - Ред.) був дуже націлений на виконання його вимог, і домігся цього, ось і все", - сказав співрозмовник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Коли Кривош побачив звернення Зеленського, відразу почав роззброюватися, віддав нам телефони і пішов здаватися

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) Бутусов Юрій (3613) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+24
Так все это быдло 'кинцо' для зеленОго быдло.чтоб поднять рейтинг зеЛеной сопли перед выборами...вот только он его еще больше опустил!сам себе
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22.07.2020 15:06
+23
Это и был цирк и пиар Зеленского. Что там делал главный президентский пиарщик Кирилл Тимошенко? И почему террористом занималось МВД, а не подразделение Антитеррор СБУ?
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк - Цензор.НЕТ 6419
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22.07.2020 15:12
+20
скоро из каждого утюга..
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк - Цензор.НЕТ 5647
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22.07.2020 15:08
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Так все это быдло 'кинцо' для зеленОго быдло.чтоб поднять рейтинг зеЛеной сопли перед выборами...вот только он его еще больше опустил!сам себе
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22.07.2020 15:06 Відповісти
напрасно так думаешь)))) сотрудник рассказал, что бабушки обсуждают героический подвиг приЗЕденыша. "приехал в Луцк, пришел к автобусу, сам бесстрашно вел переговоры и победил терроризм!"
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22.07.2020 15:10 Відповісти
Так у зебильнутых всегда так. Президентской власти доверяют 10%, а зеленскому 30% . Ну вообщем, все как раньше - царь хороший, бояре не такие
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22.07.2020 15:19 Відповісти
...Так це ШОУ і є кіно на замовлення кремлівського ФСБе, щоб народ звикав до от таких сценаріїв, коли і не збагнеш потім, які то "зельониї челавєчкі" нагло шастають по наших вулицях, а наш Вовочка видасть офігенний новий відосік шо "усьо путьом..."
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22.07.2020 18:35 Відповісти
Это был контрольный захват.
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22.07.2020 15:07 Відповісти
слава Богу спец.захват опоздал - иначе могли быть жертвы...
не факт что на БТРе все знали об этом спектакле...
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22.07.2020 15:10 Відповісти
Хорошо хоть никто из спецназовцев не пострадал!..
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22.07.2020 15:14 Відповісти
а ведь мог кто-то с бэтэра свалиться и шею себе свернуть.
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22.07.2020 15:19 Відповісти
и это тоже...
спускались с БТР как 70-ти летние пенсионеры ..
надеюсь хоть ногу никто там не подвернул..
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22.07.2020 15:19 Відповісти
Это Кривош БТР заказал. А еще он "Яблоки на снегу" просил за чирик.
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22.07.2020 15:07 Відповісти
"Він був спрямований на досягнення мети і домігся свого"-це все, що потрібно знати про стан безпеки українських громадян. Цілеспрямований терорист доб'ється свого і його ніщо не зупинить.
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22.07.2020 15:08 Відповісти
Не кажіть дурниць - цей добився свого, бо його мета аж ніяк не загрожувала інтересам України.
Всього лише записати ролік, щоб звільнити заручників? І ви вважаєте, що життя українців, яких взяв у заручники псих, не варті якогось роліка?
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22.07.2020 15:21 Відповісти
то-то, я смотрю, все ломанулись писать, что они "террористы в законе". особенно Аваков. а ведь это было первым условием "террориста". а тут вдруг видосик, и " террорист" от умиления всплакнул, разоружился и сдался. что за чушь собачья?
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22.07.2020 15:28 Відповісти
Террорист - псих. Сначала потребовал одно, в разговоре с президентом договорились до другого. Раз помогло - значит - таковым и было его финальное требование.

"разоружился и сдался"
Это факт, остальные свои троллино-художественные преувеличения можешь оставить при себе - они никому не интресны.
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22.07.2020 17:34 Відповісти
Звичайно. Інтереси України - масовий перегляд фільму "Земляни". Тому цілий президент зайнявся рекламою. Цікаво, чи безплатно?
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22.07.2020 15:57 Відповісти
Інтереси України фільм Земляни аж ніяк не зачіпає, тому якщо призив президента подивитися цей фільм може визволити заручників від психа - то у чому проблема?
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22.07.2020 17:32 Відповісти
Проблема в тому що нас заставляють дивитись "ЗЕмлямлю 2020"
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22.07.2020 19:13 Відповісти
Я не зможу тобі пояснити, чому так не роблять справжні президенти. Ти і тобі подібні не зрозумієте. І в тому якраз проблема. То був не останній псих.
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22.07.2020 19:17 Відповісти
скоро из каждого утюга..
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк - Цензор.НЕТ 5647
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22.07.2020 15:08 Відповісти
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк - Цензор.НЕТ 1181
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22.07.2020 15:09 Відповісти
Это дефективная?
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22.07.2020 15:47 Відповісти
Она - очень крупный специалист... в своей области...
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22.07.2020 15:59 Відповісти
- Особо крупным калибром, по террористам... Пли!
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22.07.2020 15:58 Відповісти
Вы хотели шоу? Их есть у меня! (ЗЕшапито)
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22.07.2020 15:12 Відповісти
Мусара без цирка и показухи не умеют !
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22.07.2020 15:12 Відповісти
Это и был цирк и пиар Зеленского. Что там делал главный президентский пиарщик Кирилл Тимошенко? И почему террористом занималось МВД, а не подразделение Антитеррор СБУ?
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк - Цензор.НЕТ 6419
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22.07.2020 15:12 Відповісти
Зеля не только перерезает ленточки, но и лично обезвреживает террориста, переводит котов через дорогу, снимает с деревьев бабушек и благородно отдал свой ковид Ленке
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22.07.2020 15:30 Відповісти
И это при том что тимошонка ватный 🐓
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22.07.2020 16:02 Відповісти
та там вообще весь сценарий несколько "по-дебильному написан"
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22.07.2020 15:12 Відповісти
Почему как?Цирк и есть в чистом виде.
СБУ в очередной раз обосралось
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22.07.2020 15:14 Відповісти
СБУ Баканова, конечно, сейчас не то. Но главную скрипку играл Аваков. Почему? Не потому ли, что спецы СБУ просто бы сняли зоофила - террориста одним выстрелом?
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22.07.2020 15:23 Відповісти
Странно. Либо заложники были с Плохим заодно, либо они не оценивали свое положение как опасное. Ну или ваши варианты. Место заложников во всем этом.
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22.07.2020 15:16 Відповісти
пригнали же БТР.... чтоб так не вышло что зря пригнали решили его задействовать))
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22.07.2020 15:16 Відповісти
«Драку заказьівали? Как не надо?! Да уже уплачено!»
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22.07.2020 15:18 Відповісти
«На вопрос, как он воспринял то, что Кривоша задержали дважды - второй раз с БТРом и свето-шумовой гранатой, Андрей сказал: "Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать".Источник: https://censor.net/n3209560»

А от тут сценаристам «Кварталу 95», мабуть стало обідно.
«Почєму как ?!»
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22.07.2020 15:16 Відповісти
Интересно, сколько ему заплатили за это "интервью"? ... И сразу жирным шрифтом заголовок на Цензоре! Бац! А труселя твои обкакаными тебе "не показались", когда больше 10 часов ТАМ просидел??? Или только простирать их успел и сразу- "цирк"!

В такие минуты думаешь, а стоило ли ЭТО г..... того риска, которому подвергались наши ребята в брониках и касках???
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22.07.2020 15:16 Відповісти
А какому, простите, риску подвергались наши ребята в бронниках после того, как террорист сдался?
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22.07.2020 15:23 Відповісти
Успокойся, ваша беркутня никакому риску не подвергалась.) Вот в окопах да, там подвергаются ребята, каждый день. И таки да, ЗЕговно этого точно не стоит. Тут я согласен.
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22.07.2020 15:38 Відповісти
Скорее это было выполнение инструкции, в аналогичных ситуациях задержание начинается с "мордой в землю"
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22.07.2020 15:18 Відповісти
это были обосратушки. "террорист" вышел, а кавалерии нема. пришлось трём соучастникам подходить, и нежно "паковать". как ещё не поручкались, когда подошли?
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22.07.2020 15:24 Відповісти
"Всё, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы вам давали увидеть, или те, которые могли услышать из сообщений прессы. Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оставил оружие, и его встречает группа из трех человек: медик, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и еще один сотрудник КОРДа", - рассказал он.
Аваков отметил, что после того, как правоохранители зафиксировали сдавшегося террориста в наручниках, подъехала группа Службы безопасности Украины, потому что остальные люди еще находились в автобусе, и нельзя было до конца предположить, нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог подвергнуться взрыву.
"Поэтому СБУ приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила вам иногда, может быть, выглядят излишними, но так надо действовать. Вот и всё", - указал он.Источник: https://censor.net/n3209566
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22.07.2020 15:43 Відповісти
Хоч один більш -меньш нормальний коментар до подій з терористом " за справедливість".
Не знав що в Україні є стільки спеців по боротьбі із тероризмом.Хахли-борцуни!Злізьте зі своїх пропердючених диванів та бігом на допомогу нашим хлопцям спецназівцям. Це вони підставляють себе під кулі та ножи кацапських ідіотив! Хахлюки розвели критику,самим сцикотно голову підставляти,правда?Зате яка радість плювати цим мужнім людям в спину.
Свинюки кончені!
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22.07.2020 22:06 Відповісти
Погані актори, бездарний режисер, перетворили задуману театральну виставу, в цирк Шапіто, місцевого розливу, з мавпами, одягненими в поліцейські мундири.
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22.07.2020 15:19 Відповісти
Пробный шар сработал...
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22.07.2020 15:19 Відповісти
С танком бы захват заложника выглядел более драматичным.
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22.07.2020 15:31 Відповісти
show must go on
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22.07.2020 15:49 Відповісти
Читал, что когда Берлин брали, была драка, кто первый за орденом. Ну и в итоге миллион народа (еще нарожают) в земле...
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22.07.2020 15:31 Відповісти
Видать должны были задерживать сразу с бэтэра, но судя по состоянию махины, видать вовремя не завелась. Террорист ждал разводя руками, менты тоже ждали, бэтэр чихал. В итоге чтобы не доводить ситуацию до совсем уже абсурда, решили хоть голыми руками но скрутить. Скрутили, уложили... ну а потом завелся бэтэр... и понеслась) Дето примерно так оно и было.
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22.07.2020 15:35 Відповісти
Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Друге захоплення Кривоша з БТРом нагадувало цирк - Цензор.НЕТ 3827
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22.07.2020 15:41 Відповісти
Теперь всё будут искать не фильм "Земляне", а "Черное зеркало".

https://www.youtube.com/watch?v=Z9rlDu8r_CU Чёрное зеркало / Black Mirror 2011 Русский трейлер HD
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22.07.2020 15:44 Відповісти
а чому "как" ? ... грьобаний цирк і є ...з клоунами та "директором"
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22.07.2020 15:46 Відповісти
я таки думаю, если бы там были еще "дбр", пограничники, нацгвардия и еще пара подобных организаций - можно было этого террориста еще разика три-пять задержать, чтобы все попробовали. и чтобы с вертолета спрыгивали (как когда-то)
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22.07.2020 15:50 Відповісти
а якби в салоні була взривчатка і спільник?чого ж ти нічого не зробив ,а сидів в автобусі з памперсом?
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22.07.2020 16:16 Відповісти
Для кого и кобыла - невеста.
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22.07.2020 16:49 Відповісти
Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Друге захоплення Кривоша з БТРом нагадувало цирк - Цензор.НЕТ 8309
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22.07.2020 19:43 Відповісти
Вертолёта и катера не хватает.
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22.07.2020 17:04 Відповісти
..хорошо, что среди пассажиров не оказался "крепкий орешек", который не по сценарию не скрутил "террориста", а то пещерное правосудие затягало бы его по судам "чтобы не умничал, не добровольничал и не волонтёрствовал", потому что только государство имеет законное право на насилие и беспредел..
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22.07.2020 17:06 Відповісти
Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Друге захоплення Кривоша з БТРом нагадувало цирк - Цензор.НЕТ 4961
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22.07.2020 17:23 Відповісти
Хорошо еще хоть армейцев на танке не привлекли для третьего "захвата"...
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22.07.2020 18:59 Відповісти
"Кто был в армии,тот в цирке не смеется"/поговорка конца 80-х.
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23.07.2020 00:06 Відповісти
та все это действо выглядит как цирк. только не пойму кто этот сценарист: из 95 квартала или из армянского радио
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23.07.2020 14:05 Відповісти
 
 