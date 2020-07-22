Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Друге захоплення Кривоша з БТРом нагадувало цирк

Застосування бронетранспортера під час захоплення в Луцьку терориста Максима Кривоша "нагадувало цирк".

Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів заручник з автобуса в Луцьку на ім'я Андрій.

На запитання, як він сприйняв те, що Кривоша затримали двічі - другий раз із БТРом і світло-шумовою гранатою, Андрій сказав: "Чесно кажучи, з БТРом це нагадувало цирк, бо все закінчилось, а знов почали. Було дивно спостерігати" .

Водночас він не відповів ствердно на запитання, чи вважає він всю цю історію виставою.

"Мені здалось, що він (Кривош. - Ред.) був дуже націлений на виконання його вимог, і домігся цього, ось і все", - сказав співрозмовник.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.