Скоро ми дійдемо до позначки в мільйон тестів на COVID-19, - Шмигаль
Щодоби в Україні роблять від 20 до 30 тис. тестів на коронавірус. Загальна кількість тестів скоро становитиме 1 млн.
Про це заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ми робимо від 20 до 30, а сьогодні було більше 30 тисяч тестів на добу, цей показник і надалі повинен бути не менше. Скоро ми дійдемо до загальної оцінки в мільйон тестів, проведених з початку епідемії, важливо цей темп не зменшувати", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр нагадав, що в перші тижні епідемії в Україні проводили сотні тестів за добу, зараз же цей показник перевищує 30 тис.
Глава уряду пояснив, що маються на увазі ПЛР і ІФА-тести.
Як повідомлялося, станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вот эпидемия - это уже про количество. И она таки должна имеет какой-то порог.
В данной ситуации ковид относится к ОРЗ и, если мы имеем 68 активных случаев на 100 тыс, можно ли это считать эпидемией? Не знаю, я не врач, но это всего лишь 0,068%.
На сайте МОЗ есть информация о ситуации по странам.
Например, указано количество активных больных на 100 тыс населения по состоянию на 16 июля.
Армения (несколько месяцев жесткий карантин и режим ЧС) - 373 чел. на 100 тыс.
Беларусь (вообще нет ограничений) - 90 чел. на 100 тыс.
Украина (сначала режим ЧС, потом адаптивный карантин) - 62 чел. на 100 тыс.
Так в чем смысл карантина, если зараза не обращает внимания на постановы правительств и распространяется, как хочет?
могу... та маску одень чертяка)))))
...