Скоро ми дійдемо до позначки в мільйон тестів на COVID-19, - Шмигаль

Щодоби в Україні роблять від 20 до 30 тис. тестів на коронавірус. Загальна кількість тестів скоро становитиме 1 млн.

Про це заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми робимо від 20 до 30, а сьогодні було більше 30 тисяч тестів на добу, цей показник і надалі повинен бути не менше. Скоро ми дійдемо до загальної оцінки в мільйон тестів, проведених з початку епідемії, важливо цей темп не зменшувати", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр нагадав, що в перші тижні епідемії в Україні проводили сотні тестів за добу, зараз же цей показник перевищує 30 тис.

Глава уряду пояснив, що маються на увазі ПЛР і ІФА-тести.

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Як повідомлялося, станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.