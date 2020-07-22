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Новини Коронавірус і карантин
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Скоро ми дійдемо до позначки в мільйон тестів на COVID-19, - Шмигаль

Скоро ми дійдемо до позначки в мільйон тестів на COVID-19, - Шмигаль

Щодоби в Україні роблять від 20 до 30 тис. тестів на коронавірус. Загальна кількість тестів скоро становитиме 1 млн.

Про це заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми робимо від 20 до 30, а сьогодні було більше 30 тисяч тестів на добу, цей показник і надалі повинен бути не менше. Скоро ми дійдемо до загальної оцінки в мільйон тестів, проведених з початку епідемії, важливо цей темп не зменшувати", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр нагадав, що в перші тижні епідемії в Україні проводили сотні тестів за добу, зараз же цей показник перевищує 30 тис.

Глава уряду пояснив, що маються на увазі ПЛР і ІФА-тести.

Також читайте: На початку карантину в країні з 26 лабораторій реально працювали 3. У кращому випадку робили 200 тестів на день на всю Україну, - Степанов

Як повідомлялося, станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.

Автор: 

Кабмін (14140) карантин (18172) тестування (457) тест (318) Шмигаль Денис (4632) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Скоро мы дойдём до ручки...
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22.07.2020 15:12
+1
Факторов то много а действия практически идентичны. Никто не учитывает особенностей страны. Начиная от менталитета и заканчивая генотипом населения и картой прививок.
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22.07.2020 17:40
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Несложно посчитать. К примеру 1000 положительных результатов тестов в день на 1 000 000 человек получим 0,1% инфицирований. Это пандемия?
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22.07.2020 15:11 Відповісти
Справедливости ради, пандемия - это не количество инфицированных, а скорость распространения инфекции в мировом масштабе. И таки она свершилась.
А вот эпидемия - это уже про количество. И она таки должна имеет какой-то порог.
В данной ситуации ковид относится к ОРЗ и, если мы имеем 68 активных случаев на 100 тыс, можно ли это считать эпидемией? Не знаю, я не врач, но это всего лишь 0,068%.
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22.07.2020 15:21 Відповісти
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
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22.07.2020 16:39 Відповісти
Или я чего-то не понимаю, или шо?
На сайте МОЗ есть информация о ситуации по странам.
Например, указано количество активных больных на 100 тыс населения по состоянию на 16 июля.
Армения (несколько месяцев жесткий карантин и режим ЧС) - 373 чел. на 100 тыс.
Беларусь (вообще нет ограничений) - 90 чел. на 100 тыс.
Украина (сначала режим ЧС, потом адаптивный карантин) - 62 чел. на 100 тыс.
Так в чем смысл карантина, если зараза не обращает внимания на постановы правительств и распространяется, как хочет?
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22.07.2020 15:11 Відповісти
Тут еще надо смотреть с точки зрения культуры общения. Армяне как и итальянцы, очень любят целоваться при встрече. Украинцы и белорусы более сдержаны в общении. Так что факторов много.
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22.07.2020 15:32 Відповісти
Факторов то много а действия практически идентичны. Никто не учитывает особенностей страны. Начиная от менталитета и заканчивая генотипом населения и картой прививок.
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22.07.2020 17:40 Відповісти
Уратоварисчи?
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22.07.2020 15:11 Відповісти
Скоро мы дойдём до ручки...
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22.07.2020 15:12 Відповісти
а до двух мильонов могешь?
Скоро ми дійдемо до позначки в мільйон тестів на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1491
могу... та маску одень чертяка)))))
Скоро ми дійдемо до позначки в мільйон тестів на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3669

...
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22.07.2020 15:50 Відповісти
20,755 tests/ 1mln pop... Brazil - 23,095 tests/1mln pop... Poland - 53,311, Israel - 163,521, Czechia - 59,046... про що він звітує?
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22.07.2020 18:31 Відповісти
 
 