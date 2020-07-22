Міносвіти просить Кабмін виділити 2 млрд грн з фонду по боротьбі з COVID-19 на сферу освіти і науки
Міністерство освіти і науки України просить Кабінет Міністрів виділити 2 млрд грн з фонду боротьби з коронавірусом на сферу освіти і науки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", протокольне рішення про виділення відповідної суми було прийнято на засіданні уряду.
За словами виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, передбачається виділити відомству 2 млрд 3 млн 209 тис. 800 грн з фонду боротьби з коронавірусом на сферу освіти і науки.
Ці кошти будуть спрямовані на поліпшення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників, зокрема, виплати для молодих вчителів, на забезпечення пожежної безпеки в установах професійної та вищої освіти і підтримку пріоритетних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок.
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Успею ли я помереть до того, как они страну разворотят?
эта власть срочно !!!!!!!!!! разворовывает последнее что осталось и НИКОМУ ДО ЭТОГО НЕТ ДЕЛА ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!