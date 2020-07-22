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Новини Коронавірус і карантин
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Міносвіти просить Кабмін виділити 2 млрд грн з фонду по боротьбі з COVID-19 на сферу освіти і науки

Міносвіти просить Кабмін виділити 2 млрд грн з фонду по боротьбі з COVID-19 на сферу освіти і науки

Міністерство освіти і науки України просить Кабінет Міністрів виділити 2 млрд грн з фонду боротьби з коронавірусом на сферу освіти і науки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", протокольне рішення про виділення відповідної суми було прийнято на засіданні уряду.

За словами виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, передбачається виділити відомству 2 млрд 3 млн 209 тис. 800 грн з фонду боротьби з коронавірусом на сферу освіти і науки.

Ці кошти будуть спрямовані на поліпшення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників, зокрема, виплати для молодих вчителів, на забезпечення пожежної безпеки в установах професійної та вищої освіти і підтримку пріоритетних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти розглядає три сценарії початку навчального року, - Шкарлет

Автор: 

Кабмін (14140) карантин (18172) Міносвіти (1419) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+1
не, тока на дороги можно!... на святое не посягать!...
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22.07.2020 15:20
+1
обойдетесь... сидите дома ...
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22.07.2020 16:06
+1
НАЧИНАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ И ГРАНДИОЗНЫЙ Д Е Р Е Б А Н БАБЛА !!!!!!!!!!

эта власть срочно !!!!!!!!!! разворовывает последнее что осталось и НИКОМУ ДО ЭТОГО НЕТ ДЕЛА ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.07.2020 09:46
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не, тока на дороги можно!... на святое не посягать!...
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22.07.2020 15:20 Відповісти
та давай, уже нє жалко...

Минобразования просит Кабмин выделить 2 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19 на сферу образования и науки - Цензор.НЕТ 8444
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22.07.2020 15:22 Відповісти
А в тому фонді на боротьбу з вірусом щось лишилось? Най той стєпашка, що сьогодні пів дня лаяв Супрун та решту "папєрєднікав", скаже: скільки ж лишилося на даний час в тому фонді з виділених 60+ мільярдів і куди поділася решта? Ото посміємося!
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22.07.2020 15:38 Відповісти
Кричат - будет вторая волна, а денешки уже разошлись по карманам.А потом - за бугор!
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22.07.2020 15:51 Відповісти
а когда фонд кончится, откуда брать будете?
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22.07.2020 16:06 Відповісти
обойдетесь... сидите дома ...
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22.07.2020 16:06 Відповісти
О! Вот и новая инновацыонная министерская Шкарпетка за баблом полезла!
Вместе с Урусским космически-стратегически-инновацыонное гавно городить!
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22.07.2020 17:10 Відповісти
Скажу честно - видя всё это зебильное Кабминовское безумие - мне становится жутковато!
Успею ли я помереть до того, как они страну разворотят?
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22.07.2020 17:12 Відповісти
там что фонд по ковиду безразмерный?
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22.07.2020 20:54 Відповісти
НАЧИНАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ И ГРАНДИОЗНЫЙ Д Е Р Е Б А Н БАБЛА !!!!!!!!!!

эта власть срочно !!!!!!!!!! разворовывает последнее что осталось и НИКОМУ ДО ЭТОГО НЕТ ДЕЛА ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.07.2020 09:46 Відповісти
 
 