Міносвіти просить Кабмін виділити 2 млрд грн з фонду по боротьбі з COVID-19 на сферу освіти і науки

Міністерство освіти і науки України просить Кабінет Міністрів виділити 2 млрд грн з фонду боротьби з коронавірусом на сферу освіти і науки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", протокольне рішення про виділення відповідної суми було прийнято на засіданні уряду.

За словами виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, передбачається виділити відомству 2 млрд 3 млн 209 тис. 800 грн з фонду боротьби з коронавірусом на сферу освіти і науки.

Ці кошти будуть спрямовані на поліпшення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників, зокрема, виплати для молодих вчителів, на забезпечення пожежної безпеки в установах професійної та вищої освіти і підтримку пріоритетних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок.

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