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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю

Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив, що Служба безпеки України вирішила проводити операцію щодо автобуса із заручниками в Луцьку навіть після того, як його залишив терорист Максим Кривош, який утримував людей, для перестраховки і за повною в таких ситуаціях процедурою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу в середу в Миколаєві.

"Все, що вчора відбувалося, відбувалося протягом майже 11 годин. Вам важко зрозуміти всю картинку, бо ви бачите тільки ті фрагменти, які ми вам давали побачити, чи ті, які могли почути з повідомлень преси. Коли тривали переговори, домовилися, що спочатку вийде терорист, він здасться, покаже, що в нього вільні руки, що він залишив зброю, і його зустрічає група з трьох осіб: медик, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та ще один співробітник КОРД", - розповів він.

Аваков зазначив, що після того, як правоохоронці зафіксували терориста, який здався, в наручниках, під'їхала група Служби безпеки України, тому що інші люди ще перебували в автобусі, і не можна було до кінця передбачити, чи немає у злочинця спільників в автобусі, чи немає ситуації, за якої автобус все-таки міг вибухнути.

"Тому СБУ ухвалила рішення зіграти за правилами повністю. Такі правила вам іноді, можливо, видаються зайвими, але так треба діяти. От і все", - сказав він.

Аваков наголосив, що ухвалені 21 липня рішення щодо захопленого в Луцьку автобуса не були простими. Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський у цій ситуації поставив пріоритетом збереження людських життів.

"Тобто нульовий ризик для кожного заручника, і, в тому числі, з високою гуманністю до цієї неадекватної людини. Не можу сказати, що всі правоохоронці і силовики були в захваті від такого сценарію, але для того і працює система балансу, коли в тебе є рука, яка б'є, і є голова, яка ухвалює рішення. І коли все це перебуває в балансі - ми отримуємо ось такий непоганий результат", - сказав він.

Глава МВС також повідомив, що терорист зажадав від нього розблокувати коментарі на його (Авакова. - Ред.) сторінці у Facebook, і відразу туди "бахнув свою шизофренічну маячню".

"Повисіло кілька хвилин, і слава богу. Тому що люди всі залишилися задоволені і живі, і тільки шоковані", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Луцьк (419) МВС (3509)


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Топ коментарі
+35
быдло зеленое схавает}за каких же идиотов держат зелебобов}
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22.07.2020 15:18
+25
Аваков пояснил, почему СБУ проводила операцию после того, как "луцкий террорист" сдался: Спецслужба решила сыграть по правилам полностью - Цензор.НЕТ 3442
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22.07.2020 15:19
+25
Аваков пояснил, почему СБУ проводила операцию после того, как "луцкий террорист" сдался: Спецслужба решила сыграть по правилам полностью - Цензор.НЕТ 5646
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22.07.2020 15:30
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Пересмотри то видео про собаку, ты поймёшь, что этот гондурас три раза впихивал "сюжет" про собаку, так как первые два раза не последовало реакции собеседников. Это была явная продуманная срежиссированная провокация. Они, конечно, дебилы, но как манипулировать сознанием толпы, люди стоящие за их спиной, умеют замечательно.
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23.07.2020 11:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=siDQnn0cex4

Посмотри это видео, как его на самом деле "задержали". Как он стоял минут пять, ждал пока кто-нибудь вообще отреагирует, Как к нему менты подходят в развалочку. Как все знают, что у него нет гранат и поясов "шахида" и тд. Менты в уверенности, что он абсолютно безопасен.
И сравни это, с фильмом-боевиком основанном на нереальных событиях от Авакова.
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22.07.2020 16:24 Відповісти
Вот так работают профессионалы, а не любители с Беслана.
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22.07.2020 16:31 Відповісти
какие профессионалы? на его сумку вообще ноль внимания, на то что он мог быть со взрывчаткой ноль внимания, на то, что он мог быть вооружён и с поясом-ноль. Про то, что он задалбался их ждать, я вообще молчу. "Беслан" начался позже, после "дубль 2". Когда мордой в пол и "всё по взрослому". Это уже на видосиках от Авакова, с заранее установленным освещения для лучшей картинки(сейчас у власти киношники как никак).
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22.07.2020 16:41 Відповісти
Типа даже рядовые полицейские знали что это постанова? Провернуть такое в свободной стране это безумный риск.
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22.07.2020 17:09 Відповісти
Дебильная отмазка. И это говорит министр. Печалька
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22.07.2020 16:15 Відповісти
"я дураков из вас не делал - я на готовое пришел." (с)
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22.07.2020 16:21 Відповісти
Аваков з розмаху нахлобучив сову на глобус і пішов. Те, що сова луснула, він вже не чув і не бачив. Відіо ж в мережі, його вже не видалиш. Навіщо продовжувати грати дурника, якщо всі все вже зрозуміли? Чи не краще тихенько здриснути до себе в Італію, а звідти по факсу заяву про відставку?
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22.07.2020 16:24 Відповісти
Лучшие бы вообще никак, чем так.
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22.07.2020 16:34 Відповісти
"Вся наша жизнь игра..."(с).
І сумно, і прикро і гидко!
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22.07.2020 16:36 Відповісти
Дурилка картонная... хотел обмануть. Позорники.
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22.07.2020 16:40 Відповісти
Это уже не шуточки аля 95-ть...я понимаю, что бобики на детородном органе крутили и своих и чужих...и когда один хер поддрачивает в Раде или другой шлюх заказывает - это одно...но произошедшее показывает - у этих людей нету никаких граней реальности, это очень опасный прецедент на будущее.
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22.07.2020 16:41 Відповісти
да уж, народ смеется до изнеможения от телодвижений мусоров и сбу.
вот что происходит когда у власти профаны на всех должностях начиная с презика и до самого захудалого чинушки. ))))
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22.07.2020 16:45 Відповісти
Вони, вибачаюсь, не профани. Вони - злочинці. Є така стаття - свідома фальсіфікація справи групою осіб, що призвела до важких матеріальних, репутаційних і моральних втрат, та спричинила небезпеку втрати державної незалежності. До 15 ти, на хвилинку.
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22.07.2020 17:15 Відповісти
Тому що послідовні)))
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22.07.2020 16:54 Відповісти
Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю - Цензор.НЕТ 6780
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22.07.2020 17:01 Відповісти
Авакову пора очень серьёзно проверить голову ,сдаётся мне, что он чуток тронулся а может и не чуток ...
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22.07.2020 17:02 Відповісти
эта мразь весь народ тронутым считает и безнаказанно продолжает глумиться надеюсь просто отставкой и пенсией в шезлонге на Карибах это не закончится.
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22.07.2020 17:49 Відповісти
Один ямку викопує інший цю ямку засипає.А той що мав дерево садити не прийшов.Але ті двоє вирішили не порушувати відлагоджену технологію. Щось схоже відбулось вчора.
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22.07.2020 17:04 Відповісти
Вот это чувак круто бредонул. Наверное чОрт отдельно операцией керУвал, а бакланов отдельно? Кажись они там с бубочкой вместе кокаин нюхают, а может и каждый по отдельности, чтобы друг друга не спалить?
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22.07.2020 17:14 Відповісти
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZVgEs6eQDWYmCc87k-li2afw0p3QeKVbUwQCElHUdMAYfVA3TkS7awwxfELvjVMbiFXdoSFCMq9IKWfrPf2Hoxf1Z8jwd4g6jTSV-KXYgL0b08Itb4WsvpGtsUqDH2AUvU&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3465315276865861?__cft__[0]=AZVgEs6eQDWYmCc87k-li2afw0p3QeKVbUwQCElHUdMAYfVA3TkS7awwxfELvjVMbiFXdoSFCMq9IKWfrPf2Hoxf1Z8jwd4g6jTSV-KXYgL0b08Itb4WsvpGtsUqDH2AUvU&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

- Скажите, а следующий раз, чтобы Зеленский вытащил солдата с нейтралки, тоже нужно брать заложников?..

Я что-то запутался.
Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю - Цензор.НЕТ 7175
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22.07.2020 17:26 Відповісти
Ты не запутался. Просто тебя глючит от всех слов, начинающихся со слога "Зе".
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22.07.2020 18:15 Відповісти
Постанова
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22.07.2020 17:47 Відповісти
Не надо оправдываться, Арсен, за блестяще проведенную операцию. Расшифровывать очевидные вещи соевой свиноферме. Бесполезно. Нормальные люди (а их подавляющее большинство) и так всё поняли, Луцк благодарил силовиков. А "мнение" порохосвинов уже заранее сформировано методичками. Вот они уже наложившего в штаны "заложника Андрея" успели прикупить, чтобы он называл "цирком" опасную, профессиональную работу. Спасибо!
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22.07.2020 18:14 Відповісти
Жги Ысчо!
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22.07.2020 19:17 Відповісти
Якщо це не постанова(?!), то слава Богу, всі живі. А могло б статися так, як в Княжичах.
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22.07.2020 18:34 Відповісти
постанова
из серии "расстрел дрона на мосту в Киеве"
режиссер и постановщик - Афаков, он же Авакян, он же кремлевский Штирлиц
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22.07.2020 19:19 Відповісти
а автобусик то непростой - афаковский, для спецопераций
https://www.youtube.com/watch?v=oyn70h-VM8w
Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю - Цензор.НЕТ 6006
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22.07.2020 19:17 Відповісти
Да, игранули полностью - чел вышел, положил возле себя и автобуса рюкзак? поднял руки, его арестовали, рюкзак лежит возле автобуса, бтр с спецназом бросают свето-шумовую гранату в пустой автобус, рюкзак лежит рядом, обыскивают автобус на предмет взрывчатки, рюкзак лежит один одинёшенек. Шо это было с рюкзаком?
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22.07.2020 19:40 Відповісти
Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю - Цензор.НЕТ 8446
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22.07.2020 19:46 Відповісти
Надеюсь после Шмаркли и Панамского патриота президентом Украины станет Аваков. Причем без выборов, вы один черт выбирать не умеете.
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22.07.2020 19:47 Відповісти
тут навіть розшифровки чорних скриньок ваших з тонькою труселів не потрібно -- сморід на весь притомний світ!
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22.07.2020 20:16 Відповісти
И что могла поменять шумовая граната???
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22.07.2020 20:42 Відповісти
для кого это он говорит? для тех, кто еще видео не посмотрел?
дешевые отмазки какие-то. даже с постановкой не справились, а если настоящие терроры будут?
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22.07.2020 20:48 Відповісти
Спектакль надо отыграть да занавеса.
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22.07.2020 21:28 Відповісти
Поважаю,чесно,був сценарій по пунктам...і на вас не угодиш:десяток ловило плавця в карантин перепливав без маски -погано,один взяв злодія-терориста -погано-хоч плач суді Вовку.Уже виявили купу спільників:мабудь колись всі разом були на рибальці.
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22.07.2020 21:38 Відповісти
Похоже на анекдот:
"-,Арсен Борисович, куда делись миллиарды, выделенные на полицию?
-У Вас не специальных знаний, что бы это понять."
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22.07.2020 21:40 Відповісти
Поважаю,чесно,був сценарій по пунктам...і на вас не угодиш:десяток ловило плавця в карантин перепливав без маски -погано,один взяв злодія-терориста -погано-хоч плач суді Вовку.Уже виявили купу спільників:мабудь колись всі разом були на рибальці.
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22.07.2020 21:41 Відповісти
И этому цирку доверенна безопасность страны в условиях войны с Россией.
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22.07.2020 21:42 Відповісти
Що воно недолуге меле. Тут вже повині діяти санітари з палати номер 6.
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22.07.2020 22:05 Відповісти
Всё верно. Я сразу вчера сказал, что группа захвата действовала по инструкции.
А кто хрюкает про "спиктакыль", тот полезный для кремля идийот.
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23.07.2020 02:21 Відповісти
Підори мають українців за дебілів. І останні вибори показали що вони так праві!
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23.07.2020 05:43 Відповісти
Дешёвый ****@ж.
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23.07.2020 13:58 Відповісти
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