Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив, що Служба безпеки України вирішила проводити операцію щодо автобуса із заручниками в Луцьку навіть після того, як його залишив терорист Максим Кривош, який утримував людей, для перестраховки і за повною в таких ситуаціях процедурою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу в середу в Миколаєві.

"Все, що вчора відбувалося, відбувалося протягом майже 11 годин. Вам важко зрозуміти всю картинку, бо ви бачите тільки ті фрагменти, які ми вам давали побачити, чи ті, які могли почути з повідомлень преси. Коли тривали переговори, домовилися, що спочатку вийде терорист, він здасться, покаже, що в нього вільні руки, що він залишив зброю, і його зустрічає група з трьох осіб: медик, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та ще один співробітник КОРД", - розповів він.

Аваков зазначив, що після того, як правоохоронці зафіксували терориста, який здався, в наручниках, під'їхала група Служби безпеки України, тому що інші люди ще перебували в автобусі, і не можна було до кінця передбачити, чи немає у злочинця спільників в автобусі, чи немає ситуації, за якої автобус все-таки міг вибухнути.

"Тому СБУ ухвалила рішення зіграти за правилами повністю. Такі правила вам іноді, можливо, видаються зайвими, але так треба діяти. От і все", - сказав він.

Аваков наголосив, що ухвалені 21 липня рішення щодо захопленого в Луцьку автобуса не були простими. Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський у цій ситуації поставив пріоритетом збереження людських життів.

"Тобто нульовий ризик для кожного заручника, і, в тому числі, з високою гуманністю до цієї неадекватної людини. Не можу сказати, що всі правоохоронці і силовики були в захваті від такого сценарію, але для того і працює система балансу, коли в тебе є рука, яка б'є, і є голова, яка ухвалює рішення. І коли все це перебуває в балансі - ми отримуємо ось такий непоганий результат", - сказав він.

Глава МВС також повідомив, що терорист зажадав від нього розблокувати коментарі на його (Авакова. - Ред.) сторінці у Facebook, і відразу туди "бахнув свою шизофренічну маячню".

"Повисіло кілька хвилин, і слава богу. Тому що люди всі залишилися задоволені і живі, і тільки шоковані", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.