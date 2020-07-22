Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив, що Служба безпеки України вирішила проводити операцію щодо автобуса із заручниками в Луцьку навіть після того, як його залишив терорист Максим Кривош, який утримував людей, для перестраховки і за повною в таких ситуаціях процедурою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу в середу в Миколаєві.
"Все, що вчора відбувалося, відбувалося протягом майже 11 годин. Вам важко зрозуміти всю картинку, бо ви бачите тільки ті фрагменти, які ми вам давали побачити, чи ті, які могли почути з повідомлень преси. Коли тривали переговори, домовилися, що спочатку вийде терорист, він здасться, покаже, що в нього вільні руки, що він залишив зброю, і його зустрічає група з трьох осіб: медик, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та ще один співробітник КОРД", - розповів він.
Аваков зазначив, що після того, як правоохоронці зафіксували терориста, який здався, в наручниках, під'їхала група Служби безпеки України, тому що інші люди ще перебували в автобусі, і не можна було до кінця передбачити, чи немає у злочинця спільників в автобусі, чи немає ситуації, за якої автобус все-таки міг вибухнути.
"Тому СБУ ухвалила рішення зіграти за правилами повністю. Такі правила вам іноді, можливо, видаються зайвими, але так треба діяти. От і все", - сказав він.
Аваков наголосив, що ухвалені 21 липня рішення щодо захопленого в Луцьку автобуса не були простими. Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський у цій ситуації поставив пріоритетом збереження людських життів.
"Тобто нульовий ризик для кожного заручника, і, в тому числі, з високою гуманністю до цієї неадекватної людини. Не можу сказати, що всі правоохоронці і силовики були в захваті від такого сценарію, але для того і працює система балансу, коли в тебе є рука, яка б'є, і є голова, яка ухвалює рішення. І коли все це перебуває в балансі - ми отримуємо ось такий непоганий результат", - сказав він.
Глава МВС також повідомив, що терорист зажадав від нього розблокувати коментарі на його (Авакова. - Ред.) сторінці у Facebook, і відразу туди "бахнув свою шизофренічну маячню".
"Повисіло кілька хвилин, і слава богу. Тому що люди всі залишилися задоволені і живі, і тільки шоковані", - зазначив Аваков.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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Посмотри это видео, как его на самом деле "задержали". Как он стоял минут пять, ждал пока кто-нибудь вообще отреагирует, Как к нему менты подходят в развалочку. Как все знают, что у него нет гранат и поясов "шахида" и тд. Менты в уверенности, что он абсолютно безопасен.
И сравни это, с фильмом-боевиком основанном на нереальных событиях от Авакова.
І сумно, і прикро і гидко!
вот что происходит когда у власти профаны на всех должностях начиная с презика и до самого захудалого чинушки. ))))
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3465315276865861?__cft__[0]=AZVgEs6eQDWYmCc87k-li2afw0p3QeKVbUwQCElHUdMAYfVA3TkS7awwxfELvjVMbiFXdoSFCMq9IKWfrPf2Hoxf1Z8jwd4g6jTSV-KXYgL0b08Itb4WsvpGtsUqDH2AUvU&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
- Скажите, а следующий раз, чтобы Зеленский вытащил солдата с нейтралки, тоже нужно брать заложников?..
Я что-то запутался.
из серии "расстрел дрона на мосту в Киеве"
режиссер и постановщик - Афаков, он же Авакян, он же кремлевский Штирлиц
https://www.youtube.com/watch?v=oyn70h-VM8w
дешевые отмазки какие-то. даже с постановкой не справились, а если настоящие терроры будут?
"-,Арсен Борисович, куда делись миллиарды, выделенные на полицию?
-У Вас не специальных знаний, что бы это понять."
А кто хрюкает про "спиктакыль", тот полезный для кремля идийот.