На Закарпатті дозволили роботу басейнів і SPA-зон, дитсадки поки залишаються закритими, - ОДА

Комісія ТЕБ та НС Закарпатської області дозволила роботу басейнів і SPA-зон. Водночас дитсадки досі залишаються закритими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Також Комісія дозволила роботу громадського транспорту у вихідні дні.

"Знаю про невдоволення закарпатців через заборону роботи дошкільних навчальних закладів. У самого 5 дітей і, повірте, я прекрасно розумію, який тягар ліг на плечі батьків. Усі наступні дні ми будемо консультуватися з відповідними службами з цього питання, однак на сьогодні епідеміологи категорично проти відкриття дитячих садків. І їхню позицію я також розумію, тому що на першому місці для всіх нас - здоров'я наших малюків", - зазначив голова ОДА Олексій Петров.

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