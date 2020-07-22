За рік "зелені" перетворили СБУ на мило. Пасивна роль служби у вчорашніх подіях у Луцьку тому доказ, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов виступив з критикою на адресу Служби безпеки України після захоплення в Луцьку автобуса із заручниками.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки я один помітив, що СБУ в цій вельми дивній історії зайняла абсолютно пасивну роль і лаври (або прокляття) отримали інші відповідальні товариші?

Відповідь проста. За останній рік це відомство з поважної спецслужби перетворилося на інструмент зведення рахунків з місцевим самоврядуванням", - зазначає Філатов.

На його думку, "напевно, в Україні немає жодної мерії, куди б з обшуком не прийшла СБУ".

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"Напередодні місцевих виборів хотілося б дізнатися у пана Баканова, яку кількість кримінальних справ його підлеглі порушили проти терористів (колаборантів, сепаратистів), а скільки проти муніципалітетів?" - задається питанням Філатов.

"За рік "зелені" перетворили СБУ на мило. І чесні офіцери, які давали присягу Україні, а не золотій монеті, говорять про це вже не ховаючись", - підсумував мер Дніпра.

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