Перепису населення найближчим часом не буде, це контактна процедура і в умовах пандемії проводити її не можна, - Немчінов
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов допускає, що перепису населення в Україні не буде ні в 2020, ні 2021 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Немчінов заявив під час засідання уряду.
"Державна служба статистики до цього готова (до всеукраїнського перепису. - Ред.), але я думаю, що це питання не буде актуальним найближчим часом", - зазначив міністр.
За словами Немчінова, це пов'язано з тим, що класичний перепис - це контактна процедура і в умовах пандемії не можна ставити питання про проведення такого заходу.
Крім того, міністр звернув увагу, що перепис є доволі дорогим процесом.
"Якщо ми будемо проводити класичний перепис, як це записано в програмі дій уряду і передвиборчій програмі президента, то це, я думаю, не цей рік точно і, можливо, не наступний", - заявив Немчінов.
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Документ розробляло Міністерство молоді та спорту. У ньому названо основні проблеми молоді і запропоновано способи їх розв'язку.
Як повідомили в http://www.kommersant.ua/ "Коммерсант-Україна" , за допомогою стратегії молодіжної політики до 2020 року молодих людей мають намір мотивувати вести здоровий спосіб життя і вивчати іноземні мови. Випускників вишів планують забезпечити робочими місцями, пільговою іпотекою на 30 років і знижками на купівлю житла. При цьому у стратегії немає пункту про патріотичне виховання молоді, який є у чинній програмі.
Згідно з новою стратегією, вирішувати нагальні питання пропонується поетапно. Зокрема, до 2015 року планується знизити віковий критерій для молоді з 35 до 28 років і розробити детальний план заходів у рамках стратегії. "Світ змінився, жінка і чоловік до 35 років сьогодні - це матір трьох дітей і успішний бізнесмен. А молодь - це категорія, яка вимагає підвищеної підтримки та уваги з боку держави, найчастіше це люди до 28 років", - пояснив перший заступник міністра молоді і спорту Сергій Глущенко.