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Перепису населення найближчим часом не буде, це контактна процедура і в умовах пандемії проводити її не можна, - Немчінов

Перепису населення найближчим часом не буде, це контактна процедура і в умовах пандемії проводити її не можна, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов допускає, що перепису населення в Україні не буде ні в 2020, ні 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Немчінов заявив під час засідання уряду.

"Державна служба статистики до цього готова (до всеукраїнського перепису. - Ред.), але я думаю, що це питання не буде актуальним найближчим часом", - зазначив міністр.

За словами Немчінова, це пов'язано з тим, що класичний перепис - це контактна процедура і в умовах пандемії не можна ставити питання про проведення такого заходу.

Крім того, міністр звернув увагу, що перепис є доволі дорогим процесом.

"Якщо ми будемо проводити класичний перепис, як це записано в програмі дій уряду і передвиборчій програмі президента, то це, я думаю, не цей рік точно і, можливо, не наступний", - заявив Немчінов.

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Автор: 

Кабмін (14140) перепис населення (140) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+3
папуасам не положено знати скільки їх ще залишилося
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22.07.2020 15:48
+3
Ну еще 10к лет и переписывать некого будет...
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22.07.2020 15:49
+2
А на открытие абсолютно нового министерства -- https://censor.net/news/3209555/sozdano_ministerstvo_po_voprosam_strategicheskih_otrasleyi_promyshlennosti!
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22.07.2020 16:00
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это дорогое удовольствие, нету денег на перепись совсем в условиях карантинного кризиса
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22.07.2020 15:47 Відповісти
А на открытие абсолютно нового министерства -- https://censor.net/news/3209555/sozdano_ministerstvo_po_voprosam_strategicheskih_otrasleyi_promyshlennosti!
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22.07.2020 16:00 Відповісти
В Україні планують знизити з 35 до 28 років віковий критерій громадян, які офіційно вважаються молоддю. Такі зміни передбачено стратегією державної молодіжної політики до 2020 року, яку 27 вересня затвердив президент України. Експерти припускають, що зниження вікового цензу покликане зменшити кількість людей, на яких поширюються пільги.
Документ розробляло Міністерство молоді та спорту. У ньому названо основні проблеми молоді і запропоновано способи їх розв'язку.
Як повідомили в http://www.kommersant.ua/ "Коммерсант-Україна" , за допомогою стратегії молодіжної політики до 2020 року молодих людей мають намір мотивувати вести здоровий спосіб життя і вивчати іноземні мови. Випускників вишів планують забезпечити робочими місцями, пільговою іпотекою на 30 років і знижками на купівлю житла. При цьому у стратегії немає пункту про патріотичне виховання молоді, який є у чинній програмі.
Згідно з новою стратегією, вирішувати нагальні питання пропонується поетапно. Зокрема, до 2015 року планується знизити віковий критерій для молоді з 35 до 28 років і розробити детальний план заходів у рамках стратегії. "Світ змінився, жінка і чоловік до 35 років сьогодні - це матір трьох дітей і успішний бізнесмен. А молодь - це категорія, яка вимагає підвищеної підтримки та уваги з боку держави, найчастіше це люди до 28 років", - пояснив перший заступник міністра молоді і спорту Сергій Глущенко.
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22.07.2020 15:47 Відповісти
папуасам не положено знати скільки їх ще залишилося
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22.07.2020 15:48 Відповісти
"но я думаю, что этот вопрос не будет актуален в ближайшее время", - отметил министр.(Источник:https://censor.net/n3209579)" ==> министр == папуас.
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22.07.2020 16:02 Відповісти
Ну еще 10к лет и переписывать некого будет...
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22.07.2020 15:49 Відповісти
перепись населения - это слово ругательное и прошу его к нам не применять ))))
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22.07.2020 15:54 Відповісти
А Китай провёл, как раз в период карантина...
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22.07.2020 16:01 Відповісти
Пе́репись населе́ния - единый процесс сбора, обобщения, анализа и публикации демографических, экономических и социальных данных населения.(с) - т.е. это нужно в первую очередь властям чтобы знать от чего отталкиваться в программах бюджета и социальных программ !!! .. но им это не нужно - воровать с бюджета легче не зная реальных цифр.
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22.07.2020 16:06 Відповісти
Ну хоть в кризис лишних расходов не будет...ю
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22.07.2020 16:10 Відповісти
Украинская мафия никогда не будет проводить Перепись населения, несмотря на фамилию Президента
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22.07.2020 16:16 Відповісти
 
 