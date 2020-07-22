Перепису населення найближчим часом не буде, це контактна процедура і в умовах пандемії проводити її не можна, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов допускає, що перепису населення в Україні не буде ні в 2020, ні 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Немчінов заявив під час засідання уряду.

"Державна служба статистики до цього готова (до всеукраїнського перепису. - Ред.), але я думаю, що це питання не буде актуальним найближчим часом", - зазначив міністр.

За словами Немчінова, це пов'язано з тим, що класичний перепис - це контактна процедура і в умовах пандемії не можна ставити питання про проведення такого заходу.

Крім того, міністр звернув увагу, що перепис є доволі дорогим процесом.

"Якщо ми будемо проводити класичний перепис, як це записано в програмі дій уряду і передвиборчій програмі президента, то це, я думаю, не цей рік точно і, можливо, не наступний", - заявив Немчінов.

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