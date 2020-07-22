На всіх пляжах Києва вода не відповідає санітарним нормам, купатися не рекомендують, - Держпродспоживслужба

Дослідження проби води відкритих водойм Києва не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби Києва.

Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на всіх пляжах м. Києва ("Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина", "Галерний", "Чорторий", "Вербний" та "Пуща-Водиця").



Зафіксовано колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж "Передмістна Слобідка"; плаваючі домішки на пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", ""Золотий", "Передмістна Слобідка", "Центральний", "Галерний" (мілкі водорості); відхилення через запах – пляж "Галерний"; через водневий показник – пляж "Вербний"; біохімічна потреба в кисні (БПК 5 ) – пляжі "Вербний" та "Пуща-Водиця".

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Інформуємо, що до покращення показників якості води у водоймах пляжами можна користуватися виключно як зонами відпочинку – без купання.



Досліджені проби води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах м. Києва на 20.07.2020 не відповідають гігієнічним вимогам до води питної, призначеної для споживання людиною за наступними показниками:

- загальне залізо: пляжі "Райдуга", "Центральний" та "Чорторий";

- марганець: пляжі "Центральний" та "Чорторий";

- загальне мікробне число: пляжі "Вербний", "Галерний", "Пуща-Водиця", "Тельбін" та "Чорторий";

- наявність загальних колі форм: пляжі "Вербний", "Галерний", "Пуща-Водиця", "Тельбін" та "Чорторий";

- кількість бактерій групи кишкової палички: пляжі "Пуща-Водиця" та "Чорторий".

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