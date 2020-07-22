Держдеп США оголосив винагороду по $1 млн за допомогу в затриманні двох українських хакерів

Державний департамент США пропонує $1 млн винагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати двох громадян України, які розшукуються за кіберзлочини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Державний департамент США оголошує винагороду в розмірі до 1 мільйона доларів США (за кожного розшукуваного) за інформацію, яка допоможе заарештувати і/або засудити громадян України Артема В'ячеславовича Радченка та Олександра Віталійовича Єременка за їхню участь у транснаціональній організованій злочинності, зокрема в кіберзлочинах", - сказано в заяві для преси держсекретаря США Майка Помпео.

У заяві наголошується, що в січні 2020 року, внаслідок розслідування, проведеного Секретною службою США, було пред'явлено звинувачення проти Радченка і Єременка у 16 статтях, звинувачуючи їх у змові з метою шахрайства з цінними паперами, електронного шахрайства і кібершахрайства. Звинувачення стверджує, що Радченко та Єременко зламали електронну систему збору, аналізу та пошуку даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів і бірж США, і викрали тисячі конфіденційних файлів, які потім незаконно продали, щоб отримати прибуток. Комісія з цінних паперів і бірж США також подала позов, висунувши звинувачення проти Єременка та інших фізичних і юридичних осіб.

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"Ці дії демонструють прихильність Державного департаменту США підтримувати зусилля правоохоронних органів і загальнодержавний підхід до боротьби з транснаціональною організованою злочинністю", - сказано в повідомленні.