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Держдеп США оголосив винагороду по $1 млн за допомогу в затриманні двох українських хакерів

Держдеп США оголосив винагороду по $1 млн за допомогу в затриманні двох українських хакерів

Державний департамент США пропонує $1 млн винагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати двох громадян України, які розшукуються за кіберзлочини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Державний департамент США оголошує винагороду в розмірі до 1 мільйона доларів США (за кожного розшукуваного) за інформацію, яка допоможе заарештувати і/або засудити громадян України Артема В'ячеславовича Радченка та Олександра Віталійовича Єременка за їхню участь у транснаціональній організованій злочинності, зокрема в кіберзлочинах", - сказано в заяві для преси держсекретаря США Майка Помпео.

У заяві наголошується, що в січні 2020 року, внаслідок розслідування, проведеного Секретною службою США, було пред'явлено звинувачення проти Радченка і Єременка у 16 статтях, звинувачуючи їх у змові з метою шахрайства з цінними паперами, електронного шахрайства і кібершахрайства. Звинувачення стверджує, що Радченко та Єременко зламали електронну систему збору, аналізу та пошуку даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів і бірж США, і викрали тисячі конфіденційних файлів, які потім незаконно продали, щоб отримати прибуток. Комісія з цінних паперів і бірж США також подала позов, висунувши звинувачення проти Єременка та інших фізичних і юридичних осіб.

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"Ці дії демонструють прихильність Державного департаменту США підтримувати зусилля правоохоронних органів і загальнодержавний підхід до боротьби з транснаціональною організованою злочинністю", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Держдепартамент США (1645) кіберзлочин (810) хакер (1360)


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Топ коментарі
+5
Можешь считать что они уже сидят...😃 за лимон их сдадут их же дружки...
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22.07.2020 17:02
+5
І там знайдуть за такі гроші... та ще й привезуть куди треба...
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22.07.2020 17:20
+3
Придется пацанам пол поменять, как и фсбешным отравителям "Боширову и Петрову".
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22.07.2020 17:04
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Не поймают.
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22.07.2020 16:46 Відповісти
І там знайдуть за такі гроші... та ще й привезуть куди треба...
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22.07.2020 17:20 Відповісти
Можешь считать что они уже сидят...😃 за лимон их сдадут их же дружки...
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22.07.2020 17:02 Відповісти
Будут искать этих хакеров как Пакистан искал Бен Ладена. СБУ найдёт их очень быстро, скорее всего уже нашли. Только теперь вместо того чтобы продавать эту ворованную информацию, будут отдавать бесплатно в СБУ, пока те будут их продолжать "искать".
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22.07.2020 17:22 Відповісти
Придется пацанам пол поменять, как и фсбешным отравителям "Боширову и Петрову".
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22.07.2020 17:04 Відповісти
Давайте вводні , пошукаю -)
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22.07.2020 17:13 Відповісти
Так і я не проти пошукати )
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22.07.2020 17:19 Відповісти
А я вже шукаю.
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22.07.2020 17:31 Відповісти
найдешь скажешь мне я американцам напишу что у тебя
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22.07.2020 17:56 Відповісти
Предложили бы больше, сами себя сдали бы!
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22.07.2020 19:51 Відповісти
а кто засветил сии имена и что они настоящие и не сии ли ребята сливают малолеткам и в телеграмм все даннье украинцев ?если да то они давно уже в какой нибуть из стран на востоке
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22.07.2020 22:07 Відповісти
им шо, именно этих ??
я знаю тут пару подонков ...
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22.07.2020 22:08 Відповісти
 
 