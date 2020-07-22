Ціна газу для населення і виробників тепла в липні виросте на 7,2% Ціна поставки НАК "Нафтогаз України" природного газу для потреб населення і виробників тепла в липні 2020 року становитиме 2,298 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газзбутів), що на 7,2% більше, ніж у червні (2,142 грн/куб. м).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

У "Нафтогазі" зазначають, що ціни на головних європейських хабах в останню декаду червня та на початку липня почали зростати, досягнувши максимальних значень з середини травня. Стримуючими факторами для українських цін є значні запаси газу у вітчизняних сховищах та рекордний розрив між попитом та пропозицією.

"Світові ціни на газ традиційно падають в період низького попиту і ростуть напередодні опалювального сезону. І, попри коронавірус, економічну кризу і скорочення попиту, 2020 рік не став винятком з цього сезонного правила. Втім, ціна все ще рекордно низька порівняно з попередніми періодами і ми вже сьогодні можемо припустити, що в другому півріччі, в розпал опалювального сезону, вартість газу все одно буде нижче, ніж в 2019 році. За попередніми розрахунками — на 20, а то і на 30%", — наводяться в повідомленні слова голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

У НАК зазначають, що загалом від початку року ціна ПСО знизилася на 51%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року - на 62%.

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