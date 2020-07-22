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Ціна газу для населення і виробників тепла в липні виросте на 7,2%

Ціна газу для населення і виробників тепла в липні виросте на 7,2%

Ціна газу для населення і виробників тепла в липні виросте на 7,2% Ціна поставки НАК "Нафтогаз України" природного газу для потреб населення і виробників тепла в липні 2020 року становитиме 2,298 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газзбутів), що на 7,2% більше, ніж у червні (2,142 грн/куб. м).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

У "Нафтогазі" зазначають, що ціни на головних європейських хабах в останню декаду червня та на початку липня почали зростати, досягнувши максимальних значень з середини травня. Стримуючими факторами для українських цін є значні запаси газу у вітчизняних сховищах та рекордний розрив між попитом та пропозицією.

"Світові ціни на газ традиційно падають в період низького попиту і ростуть напередодні опалювального сезону. І, попри коронавірус, економічну кризу і скорочення попиту, 2020 рік не став винятком з цього сезонного правила. Втім, ціна все ще рекордно низька порівняно з попередніми періодами і ми вже сьогодні можемо припустити, що в другому півріччі, в розпал опалювального сезону, вартість газу все одно буде нижче, ніж в 2019 році. За попередніми розрахунками — на 20, а то і на 30%", — наводяться в повідомленні слова голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

У НАК зазначають, що загалом від початку року ціна ПСО знизилася на 51%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року - на 62%.

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Автор: 

газ (10481) Нафтогаз (4429) ціни (4015)


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Топ коментарі
+28
больше ада, зедебилы...больше
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22.07.2020 17:02
+28
Кушайте, зебилы, кушайте. Все по приколу
Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2% - Цензор.НЕТ 1353
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22.07.2020 17:09
+23
Цена газа сейчас это копейки...по сравнению с транспортировкой и обслудивпнием газопроводов...
Причем есть один интересный факт...если ты газ не потребляешь...то ты за него и не платишь...а вот за обслуживание газопроводов ты платишь всегда...вот так хитро зеленое стадо типа уменьшило цену газа..
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22.07.2020 17:05
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больше ада, зедебилы...больше
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22.07.2020 17:02 Відповісти
У моїй платвдці за транспортування, яку чомусь дають наперед на місяць, за липень вимагають 206 гривень. Всі попередні місяці було 188 гривень. Цікаво, чому зросла вартість транспортування, яка і так була неадекватною?
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22.07.2020 17:13 Відповісти
просто жесть...
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22.07.2020 17:05 Відповісти
...тим часом...- https://www.youtube.com/watch?v=4Gows2eXeZE&t=0s Чарівний світ Зеленського, де посмішка Путіна і зелений Волошин...
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22.07.2020 17:05 Відповісти
Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2% - Цензор.НЕТ 6438
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22.07.2020 17:05 Відповісти
навіть в Польщі стільки не заробляють
але малороському бидлу хватило відеороликів від шута
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22.07.2020 17:09 Відповісти
До речі, Дмитрик теж повів я і голосував за Зєлєнского, хоча зараз це заперечує. 😁
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22.07.2020 17:14 Відповісти
Цікаво, за кого ще мали нормальні люди голосувати? За шматок лайна Пєтю чи за кота у ворку?
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22.07.2020 18:39 Відповісти
Нормальні - це ті, які зараз рвуть на собі волосся?😁
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22.07.2020 19:19 Відповісти
шо дятел. и тебя прижали твои зеленые? а тыж так за них топил. жри теперь... черпай двумя руками.
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22.07.2020 17:42 Відповісти
Цена газа сейчас это копейки...по сравнению с транспортировкой и обслудивпнием газопроводов...
Причем есть один интересный факт...если ты газ не потребляешь...то ты за него и не платишь...а вот за обслуживание газопроводов ты платишь всегда...вот так хитро зеленое стадо типа уменьшило цену газа..
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22.07.2020 17:05 Відповісти
И эту абон плату они хотят за все и за свет и за отопление (у кого есть возможность отключить при горизонтальной разводе когда не дом), за отопление абон плату даже летом, за воду итд итп.

Примечательно, что даже если цена на газ падает, цена на отопление нет. Не учитывается, что многие котельные топят углем, цены одинаковые как за газ.

Свет хотят поднять сначала на 54%, а затем в 7-10, раз потому что видети ли нам сильно дёшево платить.

Что обещал леприкон когда его выбирали? Правильно посадки и снизить тарифы, а начал с распродажи имущества страны и людей, против территориальной и продовольственной безопасности принял закон о продажи земли и ГРАБИТ ЛЮДЕЙ И ИХ СБЕРЕЖЕНИЯ.
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22.07.2020 18:09 Відповісти
Что наша жизнь? Игра!
Добро и зло - одни мечты!
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22.07.2020 17:10 Відповісти
Чаних нема. 😁 Є приховані. Ті, яким вже встидно. 😊
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22.07.2020 17:15 Відповісти
"Да паприколу,главнае што ни Порошенко")))
Але,зебилы...ну что?Довольны?Намазуйте на хлебушек,а с сентября еще и эл/энергия подорожает,вы жрите, жрите))
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22.07.2020 17:06 Відповісти
І не подавляться суки...
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22.07.2020 17:08 Відповісти
Оце так, при сивочолому гецьмані то жодних підвищень не було, ні на відсоточок! Поверніть взад гецьмана!
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22.07.2020 17:13 Відповісти
Твоєму заду сумно без стороннього предмета? 🤔 😁
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22.07.2020 17:17 Відповісти
Ціна газу для населення і виробників тепла в липні виросте на 7,2% - Цензор.НЕТ 1176
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22.07.2020 19:56 Відповісти
А цена газа без цены газа будет нуль,пишите мрази нормальную,натуральную цену со всеми налогами,поборами и наценками.
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22.07.2020 17:09 Відповісти
к этому добавим, что кабмин утвердил "поставщика последней надежды"...и дешевый газ обойдется все так же дорого, как при гройсмане...ибо это его реальная цена
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22.07.2020 17:09 Відповісти
дороже
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22.07.2020 17:30 Відповісти
Кушайте, зебилы, кушайте. Все по приколу
Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2% - Цензор.НЕТ 1353
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22.07.2020 17:09 Відповісти
Поехал рейтинг , падение....
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22.07.2020 17:12 Відповісти
Не прошло и года...а вони разом сили на СРАКУ)
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22.07.2020 17:16 Відповісти
зеленая быдлота счастлива!
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22.07.2020 17:10 Відповісти
Готовятся к отопительному сезону. Пора усиливать стрижку зелохов.
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22.07.2020 17:11 Відповісти
А що на це скажуть зебіли?
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22.07.2020 17:12 Відповісти
Не надо их травмировать такими вопросами . Убогие ...
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22.07.2020 17:13 Відповісти
А що на це скажуть зебіли?
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22.07.2020 17:12 Відповісти
клятий...порошенко?
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22.07.2020 17:16 Відповісти
Це мабуть и э та шалена перемога величайшего лидера сумасности)
А вы как думаете ЗЕшавки?)
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22.07.2020 17:14 Відповісти
Ура капитану Смоллету!
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22.07.2020 17:15 Відповісти
Это какой-то ПОЗОР !!!
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22.07.2020 17:15 Відповісти
А хіба ж могло бути по-іншому? Після того, як ми з гідністю піднесли її на самий європейський рівень, а навіть трохи вище...

Середня ціна російського газу в Європі:
Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2% - Цензор.НЕТ 3009
*$1.75 MMBtu = $62 за тисячу кубометрів.
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22.07.2020 17:16 Відповісти
Ну, так гривню обезцінюють, то й ціна в нас росте, бо як сказав шмигаль, раби розлінилися, і такими їх робить стабільність національної валюти і низький рівень інфляції.
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22.07.2020 17:35 Відповісти
Так гривню з гідністю обезцінили ще на самому початку 2014-го, коли вонючий російський газ в Європу продавали майже по триста доларів!
Відтоді курс гривні "вийшов на плато" і незначно коливається там синхронно з "лінієй партіі".
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22.07.2020 18:00 Відповісти
Что там, девальвируем гривну по 10% в год, греем экономику?
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22.07.2020 17:20 Відповісти
такими темпами к отопительному сезону свынарей по цене переплюнем
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22.07.2020 17:27 Відповісти
Да,уж... И бакс за 28 перевалил.Хотя каждое лето он падал.
"Пошла жара в хату"
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22.07.2020 18:04 Відповісти
Цена на хабах на газ упала в 3 раза - "Ура, МЫ снизили цену на газ для населения!"
Цена в платежках за июль растет: "Это не мы, это цена на хабах растет!"
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22.07.2020 17:29 Відповісти
так же сказано "Може буде краще"(С). Сыграли в лото Забава! Игромания - болезнь неизлечимая.
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22.07.2020 17:34 Відповісти
И её решили узаконить
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22.07.2020 18:06 Відповісти
Возрастет цена на газ - возрастет цена на тепло, далее возрастет цена на товары и услуги. А все это будет оплачивать конечный потребитель = зебилы Украины. Отакэ. О повышении благосостояния рекомендую забыть и не мечтать. При Порохе еще был некий шанс, все похэрили.
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22.07.2020 17:41 Відповісти
В июне 2018 года средняя цена 1куб.м. газа в Украине составляла 6, 98 грн. (в ноябре - почти (9,00 грн.), в июле - 2019 года - 6,48 грн., а в июле 2020 года - 2,30 грн. Зато Порошенко хороший, а Зеленский плохой.
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22.07.2020 17:46 Відповісти
Зеленский не плохой, просто он не на своем месте.
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22.07.2020 17:56 Відповісти
стоимость газа привязана к стоимости нефти
см год назад
А хранилища газа заполнены при стоимости 1887
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22.07.2020 17:57 Відповісти
Почему абоплату не посчитали?

Почему отопление и гор вода не снизилось? Основная плата за отопление и платёжка вцелом не уменьшилась, более того все цены растут, кто будет поднимать цены на э/э в августе?
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22.07.2020 18:23 Відповісти
сегодня +7,2%за газ(без НДС)

завтра у некоторых партий -73%
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22.07.2020 17:53 Відповісти
Некоторые будут греться словами - «зато не барыга»!
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22.07.2020 18:10 Відповісти
Ціна газу для населення і виробників тепла в липні виросте на 7,2% - Цензор.НЕТ 9562
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22.07.2020 17:58 Відповісти
Формула Роттердам+ от Порошенко превратилась в формулу вротердам от Зеленского!
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22.07.2020 18:09 Відповісти
ПОЧЕМУ ВСЕ ПОМНЯТ ТОЛЬКО ГАЗ?

А отопление за которое хотят абоплату и летом у нас снизилось?
Не важно использует твоя котельная газ или уголь, всеравно нужно по цене газа платить...

Где снижение за отопление?
Наоборот за все, втч за обслуживание домов цены растут, газ это не единственное за что мы платим.
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22.07.2020 18:12 Відповісти
Все конечно частично приивязано к цене на энергоносители: это газ, нефть, э/э, уголь. Повышение цены на э/э - платит конечныйпотребитель, повышение зарплат и пенсий - платит конечный потребитель. Хотя парадокс Украины- даже если цена на газ падает, цены на товары и услуги растут!?
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22.07.2020 18:52 Відповісти
От снижения цены на газ выигрывают только барыги.
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22.07.2020 18:53 Відповісти
Почитаєш оцю шоколядну істерику і починаєш їх убогіх жаліти.. ще 9 років їм скаженіти від люті, як витримають?
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22.07.2020 18:43 Відповісти
Чувствую рехвомы в действии И чем ближе к зиме тем глубже чувствую
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22.07.2020 18:51 Відповісти
Парашенко, астанавииись!
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22.07.2020 19:14 Відповісти
Дело идет к зиме ))))))
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22.07.2020 19:23 Відповісти
Закачали дешового газку, теперь можно впарить подороже, кинэць эпохи бидности
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22.07.2020 19:29 Відповісти
Это супер новость! зелесрань выгнала Витренко, чтобы спокойно повысить цены на газ! Карл, в мире цены на газ падают, а в стране где шут каломойши презедент - повышают!
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22.07.2020 19:54 Відповісти
А что уже предверие отопительног сезона? Почему не с апреля начать повышать?
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22.07.2020 20:02 Відповісти
Вариантов несколько 1) лето уже "закончилось" 2) гривна упала ( а все считается в твердой валюте) 3) кому то реально мало денег в свете осенних выборов..
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22.07.2020 20:03 Відповісти
Духовный наркоман вместо масок зебилам повышение цен на газ
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22.07.2020 20:40 Відповісти
 
 