Ціна газу для населення і виробників тепла в липні виросте на 7,2%
Ціна газу для населення і виробників тепла в липні виросте на 7,2% Ціна поставки НАК "Нафтогаз України" природного газу для потреб населення і виробників тепла в липні 2020 року становитиме 2,298 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газзбутів), що на 7,2% більше, ніж у червні (2,142 грн/куб. м).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.
У "Нафтогазі" зазначають, що ціни на головних європейських хабах в останню декаду червня та на початку липня почали зростати, досягнувши максимальних значень з середини травня. Стримуючими факторами для українських цін є значні запаси газу у вітчизняних сховищах та рекордний розрив між попитом та пропозицією.
"Світові ціни на газ традиційно падають в період низького попиту і ростуть напередодні опалювального сезону. І, попри коронавірус, економічну кризу і скорочення попиту, 2020 рік не став винятком з цього сезонного правила. Втім, ціна все ще рекордно низька порівняно з попередніми періодами і ми вже сьогодні можемо припустити, що в другому півріччі, в розпал опалювального сезону, вартість газу все одно буде нижче, ніж в 2019 році. За попередніми розрахунками — на 20, а то і на 30%", — наводяться в повідомленні слова голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
У НАК зазначають, що загалом від початку року ціна ПСО знизилася на 51%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року - на 62%.
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але малороському бидлу хватило відеороликів від шута
Причем есть один интересный факт...если ты газ не потребляешь...то ты за него и не платишь...а вот за обслуживание газопроводов ты платишь всегда...вот так хитро зеленое стадо типа уменьшило цену газа..
Примечательно, что даже если цена на газ падает, цена на отопление нет. Не учитывается, что многие котельные топят углем, цены одинаковые как за газ.
Свет хотят поднять сначала на 54%, а затем в 7-10, раз потому что видети ли нам сильно дёшево платить.
Что обещал леприкон когда его выбирали? Правильно посадки и снизить тарифы, а начал с распродажи имущества страны и людей, против территориальной и продовольственной безопасности принял закон о продажи земли и ГРАБИТ ЛЮДЕЙ И ИХ СБЕРЕЖЕНИЯ.
Добро и зло - одни мечты!
Але,зебилы...ну что?Довольны?Намазуйте на хлебушек,а с сентября еще и эл/энергия подорожает,вы жрите, жрите))
А вы как думаете ЗЕшавки?)
Середня ціна російського газу в Європі:
*$1.75 MMBtu = $62 за тисячу кубометрів.
Відтоді курс гривні "вийшов на плато" і незначно коливається там синхронно з "лінієй партіі".
"Пошла жара в хату"
Цена в платежках за июль растет: "Это не мы, это цена на хабах растет!"
см год назад
А хранилища газа заполнены при стоимости 1887
Почему отопление и гор вода не снизилось? Основная плата за отопление и платёжка вцелом не уменьшилась, более того все цены растут, кто будет поднимать цены на э/э в августе?
завтра у некоторых партий -73%
А отопление за которое хотят абоплату и летом у нас снизилось?
Не важно использует твоя котельная газ или уголь, всеравно нужно по цене газа платить...
Где снижение за отопление?
Наоборот за все, втч за обслуживание домов цены растут, газ это не единственное за что мы платим.