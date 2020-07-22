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Новини
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Моряк з Індії стрибнув за борт в Одесі, щоб отримати страховку

Моряк з Індії стрибнув за борт в Одесі, щоб отримати страховку

Судно з Туреччини під прапором Коморських островів вже підходило до причалу, коли чоловік несподівано стрибнув за борт.

Про це розповіли в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Воно (судно. - Ред.) вже підходило до причалу, коли з борту несподівано вистрибнув чоловік. Буксир, який рухався позаду теплохода, помітив чоловіка і підібрав, щоб доставити до берега. Стрибун виявився громадянином Індії - членом екіпажу", - повідомили в відомстві.

Іноземець пояснив, що, стрибнувши в море, він міг отримати виплати зі страхування від нещасних випадків.

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Зараз громадянин Індії перебуває на судні і чекає на відповідне рішення суду. Крім того, він притягнутий до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) іноземець (393) моряки (927) Одеса (5494) порт (2056) страхування (765)


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Топ коментарі
+9
Навіщо гадати? Я навіть поясню чому вона сьогодні з'явилась, бо ви зелені дебіли вчора конкретно обісрал.ись.
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22.07.2020 17:23
+7
А он это сделает . Просто был в отпуске 5 лет . Я не фанат пети , но постепенно становлюсь им , глядя на "успехи" цирка .
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22.07.2020 17:23
+6
Админ, почему на Цензоре нет этой новости, целый день по всему интернету эта новость, а у вас нет.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/22/7260295/ Жвания заявил, что Порошенко захватил власть в 2014-м и пытается сделать это снова

Моряк из Индии прыгнул за борт в Одессе, чтобы получить страховку - Цензор.НЕТ 6520
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22.07.2020 17:20
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От лошара...
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22.07.2020 17:16 Відповісти
Нет, просто соевый дебил из Индии)))
У нас таких 26%.
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22.07.2020 19:23 Відповісти
Руку не успел себе отгрызть , чтобы потом списать на акул (катран) ?
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22.07.2020 17:16 Відповісти
Админ, почему на Цензоре нет этой новости, целый день по всему интернету эта новость, а у вас нет.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/22/7260295/ Жвания заявил, что Порошенко захватил власть в 2014-м и пытается сделать это снова

Моряк из Индии прыгнул за борт в Одессе, чтобы получить страховку - Цензор.НЕТ 6520
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22.07.2020 17:20 Відповісти
А ты догадайся почему? На всех информ ресурсах уже есть эта новость.
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22.07.2020 17:22 Відповісти
Навіщо гадати? Я навіть поясню чому вона сьогодні з'явилась, бо ви зелені дебіли вчора конкретно обісрал.ись.
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22.07.2020 17:23 Відповісти
А он это сделает . Просто был в отпуске 5 лет . Я не фанат пети , но постепенно становлюсь им , глядя на "успехи" цирка .
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22.07.2020 17:23 Відповісти
как-то неудобно получилось))
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22.07.2020 17:28 Відповісти
В декабря 2016 года нардеп-беглец Александр Онищенко заявлял, что за место в парламенте https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/12/14/7129877/ давал деньги Жвании.

Хто Жванії на цей раз грошенят підкинув?
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22.07.2020 17:29 Відповісти
Зебил, а ведь при Порохе было лучше
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22.07.2020 17:38 Відповісти
⁷Там же в статье ниже, Климкин разжовывает словоблудие Жвания и отрицает какой либо подкуп политиков в ЕС для поддержки Пети. Завтра еще кто нибудь из бывших пробное заявит, это предвыборный процесс, ничего не меняется.
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22.07.2020 17:39 Відповісти
йшов п'ятий рік президентства Зеленського. Пецю він досі не поборов, а Україну давно проср.ав.
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22.07.2020 17:41 Відповісти
О петре говорят или хорошо или очень хорошо.Третьего недано
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22.07.2020 17:53 Відповісти
ПУЧ?
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22.07.2020 18:43 Відповісти
А перед выборами Порошенко раздавал по 2 000 гривен.Можно заработать и в море прыгать не надо.
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22.07.2020 17:20 Відповісти
а ЗеБил даже шаурму 73% не раздал .... даже с сопляным соусом как вы любите.
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22.07.2020 17:23 Відповісти
розумні узяли 2000 грн., а дебіли чекали зарплату у 4000 баксів
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22.07.2020 17:25 Відповісти
у индусов есть свои зебараны? не знал не знал
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22.07.2020 17:24 Відповісти
не предвставляте сколько, даже знаю одного иднуса алкана,
если бы своими не видел в жизни не поверил бы.
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22.07.2020 18:58 Відповісти
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22.07.2020 17:25 Відповісти
дурне індуЗЕ...
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22.07.2020 17:32 Відповісти
Хитрый цыган.
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22.07.2020 17:41 Відповісти
индусы они такие - плавали, знаем...)))
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22.07.2020 18:56 Відповісти
папааЗЕ,кули...
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22.07.2020 20:51 Відповісти
 
 