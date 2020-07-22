Моряк з Індії стрибнув за борт в Одесі, щоб отримати страховку

Судно з Туреччини під прапором Коморських островів вже підходило до причалу, коли чоловік несподівано стрибнув за борт.

Про це розповіли в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Воно (судно. - Ред.) вже підходило до причалу, коли з борту несподівано вистрибнув чоловік. Буксир, який рухався позаду теплохода, помітив чоловіка і підібрав, щоб доставити до берега. Стрибун виявився громадянином Індії - членом екіпажу", - повідомили в відомстві.

Іноземець пояснив, що, стрибнувши в море, він міг отримати виплати зі страхування від нещасних випадків.

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Зараз громадянин Індії перебуває на судні і чекає на відповідне рішення суду. Крім того, він притягнутий до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).