Громадяни Туреччини та України вербували жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині, - прокуратура

Повідомлено про підозру двом особам, які вербували жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в столиці діяла організована злочинна група з міжнародними зв'язками, до складу якої входили громадяни Турецької Республіки та України. Учасники цієї групи шляхом обману та використання уразливого становища жінок вербували їх нібито для працевлаштування в Туреччині.

Насправді після переміщення через державний кордон зловмисники створювали для постраждалих умови боргової кабали і шляхом погроз життю і здоров'ю змушували надавати сексуальні послуги.

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В ході досудового розслідування зібрані докази про вербування учасниками організованої групи 8 громадянок України, з яких троє були переміщені в Турецьку Республіку, де піддавалися сексуальній експлуатації.

Повідомлено про підозру двом особам за фактом торгівлі людьми, вчиненої організованою групою (ч. 3 ст. 149 КК України).

Зараз підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Встановлюються інші учасники нелегального бізнесу.

Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.