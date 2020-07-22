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Громадяни Туреччини та України вербували жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині, - прокуратура

Громадяни Туреччини та України вербували жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині, - прокуратура

Повідомлено про підозру двом особам, які вербували жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в столиці діяла організована злочинна група з міжнародними зв'язками, до складу якої входили громадяни Турецької Республіки та України. Учасники цієї групи шляхом обману та використання уразливого становища жінок вербували їх нібито для працевлаштування в Туреччині.

Насправді після переміщення через державний кордон зловмисники створювали для постраждалих умови боргової кабали і шляхом погроз життю і здоров'ю змушували надавати сексуальні послуги.

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В ході досудового розслідування зібрані докази про вербування учасниками організованої групи 8 громадянок України, з яких троє були переміщені в Турецьку Республіку, де піддавалися сексуальній експлуатації.

Повідомлено про підозру двом особам за фактом торгівлі людьми, вчиненої організованою групою (ч. 3 ст. 149 КК України).

Зараз підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Встановлюються інші учасники нелегального бізнесу.

Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19632) прокуратура (3694) торгівля людьми (213)


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Топ коментарі
+1
Вот это новость !
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22.07.2020 17:26
+1
Очень часто бывал по работе в Стамбуле. Каждая третья-четвертая с турком ходит славянка, русская или украинка не важно. В погоне за длинной лирой. Ещё неизвестно кто кого там эксплуатирует.
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22.07.2020 18:08
+1
женщины протестовали?
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22.07.2020 18:37
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22.07.2020 17:26 Відповісти
МВТ - международный вагалищный туризм. Почему бы и нет?
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22.07.2020 17:56 Відповісти
Когда услышим о сексуальной эксплуатации мужчин - ведь у нас равноправие....Не-не о нормальной эксплуатации того что спереди, а не на оборот...
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22.07.2020 17:59 Відповісти
Проще на месте расстрелять эту мразь !!
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22.07.2020 18:03 Відповісти
Очень часто бывал по работе в Стамбуле. Каждая третья-четвертая с турком ходит славянка, русская или украинка не важно. В погоне за длинной лирой. Ещё неизвестно кто кого там эксплуатирует.
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22.07.2020 18:08 Відповісти
Успех Роксоланы не дает покоя.
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22.07.2020 18:19 Відповісти
важно, кацапки не слов'янки
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22.07.2020 18:43 Відповісти
Чувствуется узколобость профессии, чтобы проституцию назвать - сексуальной эксплуатацией!
Они (сутенеры) проводили ввод эксплуатацию на своём оборудовании?
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22.07.2020 18:24 Відповісти
женщины протестовали?
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22.07.2020 18:37 Відповісти
Дикость! Ловить и объявлять "преступниками" менеджеров отдела кадров! А все потому, для сАбоковцев проституция -бизнес и источник доходов, а конкуренты (не платя ДАНЬ) хотели вывести "орудия производства" за кордон (и менты теряют возможную прибыль)!
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22.07.2020 19:48 Відповісти
"Мама,а я летчика люблбю.."
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22.07.2020 22:17 Відповісти
 
 