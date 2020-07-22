Від початку доби поранено 2 українських воїнів, найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - пресцентр ОС

Від початку доби 22 липня незаконні збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Майорська. З гранатометів та кулеметів загарбники обстріляли опорні пункти українських оборонців біля Хутору Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки та Лебединського. Проти оборонців населеного пункту Богданівка збройні формування РФ застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.

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За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, двоє захисників зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано допомогу лікарів.

Підсумки за минулу добу

21 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 7 населених пунктів: Павлополя, Гнутового, Лебединського, Водяного, Новотошківського, Хутору Вільний та Кримського.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один – зазнав поранення.

21 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 4 факти незаконного поводження з наркотиками. Крім того, виявлено 49 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4 831 транспортний засіб та 4 548 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 811 осіб. В зворотному напрямку – 608 осіб. Через КПВВ "Мар’їнка" в обидва боки прослідувало по одній особі. КПВВ "Новотроїцьке" з вини окупантів не функціонувало.