Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу енкаведистами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення

В РФ засудидили історика і правозахисника Юрія Дмитрієва до 3,5 років за насильство над прийомною дочкою. Правозахисники кажуть, що справу сфабриковано. Дмитрієва також звинувачували в поширенні порнографії і зберіганні зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Медиазона".

Вирок виніс Петрозаводський міський суд. Прокуратура вимагала для Дмитрієва 15 років суворого режиму. Суд постановив, що він має провести в колонії 3,5 року. З урахуванням часу, яке Дмитрієв уже провів у СІЗО, він може вийти на свободу в листопаді.

Крім розпусних дій, Дмитрієву інкримінували виготовлення порнографії і зберігання зброї, але за цими статтями його виправдали.

Звинувачення у виготовленні порнографії ґрунтувалося на 9 фото оголеної прийомної дочки у віці 3,5 і 6 років. Дмитрієв каже, що робив знімки, щоб можна було відстежити, як прийомна дівчинка з дистрофією набирає вагу.

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У зберіганні зброї Дмитрієва звинувачували через знайдені у нього вдома фрагменти мисливської рушниці.

Правозахисники вважають справу Дмитрієва політичною. У 1997 році історик знайшов масові поховання репресованих громадян СРСР у лісовому урочищі Сандармох, а також складав списки пам'яті репресованих жителів Карелії. На підтримку Дмитрієва писали листи нобелівські лауреати, російські та іноземні діячі культури і вчені.

У Сандармосі загинув цвіт українського Розстріляного відродження, нагадує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Там скосили наших найкращих, українське Розстріляне відродження: Валер'яна Підмогильного, Миколу Куліша, Леся Курбаса, Антіна Крушельницького, Миколу Зерова, Валер'яна Поліщука, Мирослава Ірчана, Григорія Епіка та інших. Тому цей вирок безпосередньо стосується і нас - це війна з правдою про історію України у складі СРСР", - написав Кулеба.

Режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов пише, що вся вина Дмитрієва - в тому, що він розповів про масові поховання під Сандармохом.

"Здавалося б, як історик, який докопується до правди подій майже столітньої давності, може стати ворогом нинішньої російської держави. Виявляється може, тому що у цього монстра свій погляд на історію, в якому репресії були не такими вже й масовими, Сталін не таким уже й кривавим, а НКВД, взагалі - браві хлопці, які чесно виконували свій обов'язок. Іноді мені хочеться, щоб Україна надала політичний притулок усім адекватним росіянам, а решта Росії провалилася в пекло до свого улюбленого Сталіна і горіла там вже разом", - написав Сенцов.

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