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Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу енкаведистами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення

Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу енкаведистами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення

В РФ засудидили історика і правозахисника Юрія Дмитрієва до 3,5 років за насильство над прийомною дочкою. Правозахисники кажуть, що справу сфабриковано. Дмитрієва також звинувачували в поширенні порнографії і зберіганні зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Медиазона".

Вирок виніс Петрозаводський міський суд. Прокуратура вимагала для Дмитрієва 15 років суворого режиму. Суд постановив, що він має провести в колонії 3,5 року. З урахуванням часу, яке Дмитрієв уже провів у СІЗО, він може вийти на свободу в листопаді.

Крім розпусних дій, Дмитрієву інкримінували виготовлення порнографії і зберігання зброї, але за цими статтями його виправдали.

Звинувачення у виготовленні порнографії ґрунтувалося на 9 фото оголеної прийомної дочки у віці 3,5 і 6 років. Дмитрієв каже, що робив знімки, щоб можна було відстежити, як прийомна дівчинка з дистрофією набирає вагу.

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У зберіганні зброї Дмитрієва звинувачували через знайдені у нього вдома фрагменти мисливської рушниці.

Правозахисники вважають справу Дмитрієва політичною. У 1997 році історик знайшов масові поховання репресованих громадян СРСР у лісовому урочищі Сандармох, а також складав списки пам'яті репресованих жителів Карелії. На підтримку Дмитрієва писали листи нобелівські лауреати, російські та іноземні діячі культури і вчені.

У Сандармосі загинув цвіт українського Розстріляного відродження, нагадує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Там скосили наших найкращих, українське Розстріляне відродження: Валер'яна Підмогильного, Миколу Куліша, Леся Курбаса, Антіна Крушельницького, Миколу Зерова, Валер'яна Поліщука, Мирослава Ірчана, Григорія Епіка та інших. Тому цей вирок безпосередньо стосується і нас - це війна з правдою про історію України у складі СРСР", - написав Кулеба.

Режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов пише, що вся вина Дмитрієва - в тому, що він розповів про масові поховання під Сандармохом.

"Здавалося б, як історик, який докопується до правди подій майже столітньої давності, може стати ворогом нинішньої російської держави. Виявляється може, тому що у цього монстра свій погляд на історію, в якому репресії були не такими вже й масовими, Сталін не таким уже й кривавим, а НКВД, взагалі - браві хлопці, які чесно виконували свій обов'язок. Іноді мені хочеться, щоб Україна надала політичний притулок усім адекватним росіянам, а решта Росії провалилася в пекло до свого улюбленого Сталіна і горіла там вже разом", - написав Сенцов.

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Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу енкаведистами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення 01
Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу енкаведистами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення 02

Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу енкаведистами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення 03
Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу енкаведистами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення 04

Автор: 

історія (1071) вирок (1090) репресії (1623) росія (65856) Сенцов Олег (899) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Нарешті на ЦН виклали..
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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22.07.2020 18:34
+10
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0/100005478302156?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODYxNDE0NTg5Mzk1M18xMDE1ODYxNDMzNzEzODk1Mw%3D%3D Лариса Вакульницька

У нас чомусь маловідомо, але за те ж саме, що і Дмітрієва - за захист історичної істини, що в Сандармоху розстріляли радянці багато тисяч громадян СРСР, а не в війну фіни совєтських військовополонених, як зараз намагаються нав'язати кремлівські, посадили по сфабрикованій справі і теж з гидотним звинуваченням "педофілія" (чекісти не гребують ніякими засобами) на 9 років не тільки Дмітрієва, а й директора музею у Медвеж'єгорську Владіміра Коптиріна, який нещодавно помер у в'язничній лікарні (в нього був рак).

Плата за Сандармох - https://www.youtube.com/watch?v=IcmoPLPkLW8
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22.07.2020 19:06
+10
А вот о сопротивлении украинцев уголовникам писал:
«Не знаю, где и как, а у нас это началось с приезда Дубовского этапа - в основном западных украинцев, http://argumentua.com/stati/istoki-oun-porazitelnaya-sudba-ukrainskogo-rytsarskogo-ordena ОУН овцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронул воз. Дубовский этап привёз к нам бациллу мятежа. Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству - и потянулись к ножу.
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22.07.2020 20:06
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Нарешті на ЦН виклали..
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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22.07.2020 18:34 Відповісти
Та не казав солжєніцин такого. Він сам кацап був.
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22.07.2020 18:53 Відповісти
А вот о сопротивлении украинцев уголовникам писал:
«Не знаю, где и как, а у нас это началось с приезда Дубовского этапа - в основном западных украинцев, http://argumentua.com/stati/istoki-oun-porazitelnaya-sudba-ukrainskogo-rytsarskogo-ordena ОУН овцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронул воз. Дубовский этап привёз к нам бациллу мятежа. Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству - и потянулись к ножу.
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22.07.2020 20:06 Відповісти
И, как не странно, этот "кацап" писал в своем Архипелаге и такое:
Почему нас так раздражает украинский национализм, желание наших братьев говорить и детей воспитывать, и вывески писать на своей мове? Даже Михаил Булгаков (в "Белой гвардии") поддался здесь неверному чувству. Раз уж мы не слились до конца, раз уж мы разные в чем-то (довольно того, что это ощущают они, меньшие!) -- очень горько! но раз уж это так? раз упущено время и больше всего упущено в 30-е и 40-е годы, обострено-то больше всего не при царе, а после царя! -- почему нас так раздражает их желание отделиться? Нам жалко одесских пляжей? черкасских фруктов?
Мне больно писать об этом: украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце и в мыслях. Но большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл мне, как у них наболело. Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших.
Топнуть ногой и крикнуть "моЈ!" -- самый простой путь. Неизмеримо трудней произнести: "кто хочет жить -- живите!" Нельзя и в конце ХХ века жить в том воображаемом мире, в котором голову сломил наш последний недалекий император. Как ни удивительно, но не сбылись предсказания Передового Учения, что национализм увядает. В век атома и кибернетики он почему-то расцвЈл. И подходит время нам, нравится или не нравится, -- платить по всем векселям о самоопределении, о независимости -- самим платить, а не ждать, что будут нас жечь на кострах, в реках топить и обезглавливать. Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не числом подопечных народов, -- но величием поступков. И глубиною вспашки того, что нам останется за вычетом земель, которые жить с нами не захотят.
С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за века -- значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим -- федералистам или сепаратистам, кто из них кого убедит. Не уступить -- безумие и жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды восстановить единство в будущем."
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22.07.2020 20:16 Відповісти
І от таке писав: "Это волчье племя - откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? не нашей крови? Нашей. Так чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе - палачом таким не стал бы и я? Это - страшный вопрос, если отвечать на него честно."
Але того, що вище, про "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап." - немає джерела, скоріше за все- фейк. І це ніяк не змінює суті, звісно. Просто на мою думку припускатися тих же методів, що і ворог якось принизливо. Їхній інструмент брехня, а наш - правда.
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22.07.2020 20:33 Відповісти
Согласна, но думаю, что форумчанин просто поприкалывался. Цитаты, которые я выложила - не прикол, они действительно есть в его Архипелаге.
http://www1.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag3.txt_with-big-pictures.html
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22.07.2020 21:01 Відповісти
Я повністю архіпелага не читав. Але я читав "как нам абустроіть рассію". Імперська мерзота він ще та. І не про українців мова. Він там рассуждаєт про казахів: мовляв де пасуть стадо раз в рік, то і їхня земля. А так мовляв не годиться. Земля твоя коли ти мовляв виорав і засіяв. А тундру б теж орать став би, дебіл кацапський? А от "Матрьонін двор" (здається так) - дуже людяно і проникливо. Мішанина в нього в голові. Бога там немає. А тому і розуму.
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23.07.2020 16:56 Відповісти
Давай, кацапчику, вперду ..ойц..вперьод!!
Я Хрущева ще чудово пам'ятаю!!
Бояри хряпни, пограй на балалалайці лаптем, сидячі на пляшці!!
🤣🤣🤣
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22.07.2020 20:49 Відповісти
«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким
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22.07.2020 20:55 Відповісти
«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)
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22.07.2020 20:56 Відповісти
«Когда русский говорит о Боге, он всегда чешет задницу». - В. Г. Белинский, литературный критик (1811 - 1848 гг.)
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22.07.2020 20:57 Відповісти
«Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия. ‹…› Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.» -- К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века (июнь 1856 г.- март 1857 г.)
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22.07.2020 20:58 Відповісти
«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.)
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22.07.2020 21:00 Відповісти
Фактически, ограничились отсиженным. Срок заканчивается в сентябре. По-нынешнему, считай, оправдали. Такой приговор сегодня - признание невиновности.

Если бы не общественный резонанс, умер бы в лагерях.
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22.07.2020 18:36 Відповісти
Это не признание в невиновности. Это принцип измазывания в дерьме. Мол, мы знаем, что ты невиновен, но отпустить не отпустим, а морально опустим. Лови обвинение ложное и маленький срок. Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению - Цензор.НЕТ 2825
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22.07.2020 18:39 Відповісти
Ну, я б не сильно разгонялся с перечислением репрессированных.
Не буду тыкать пальцем, но родной брат одного из перечисленных через месяц после приговора получает звание академика, жена репрессированного - профессора.
Для семьи организуется институт какой то там гидробиологии, где они все до десятого колена получают работу, всех прикрепляют к спецраспределителю, по жизни им всячески содействуют органы.
Институт получает теплоход, на котором они каждое лето отправляются в экспедиции по Днепру, типо для изучения биологии.
Мы ж прекрасно помним, что случалось с родными "врагов народа".
Нестыковка просто вопиющая.
Я году так в 1961 некий гражданин с другой фамилией объявляется в Киеве, женится на вдове и усыновляет детей.
Злые языки говорили, что он был внедрен в ОУН, также был бугромистром, кажись, Житомира.
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22.07.2020 18:43 Відповісти
Тут ничем не поможешь . Надо ждать , убогое не вечно . Весь мир ждёт .
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22.07.2020 18:47 Відповісти
Ждать бесполезно. Какая разница какая фамилия будет у главного кацапа.
Стена и ров с крокодилами.
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22.07.2020 20:13 Відповісти
Оскорблённые внучки чекистов, с дедовским опытом состряпали обвинения, выродки из последних сил стараются защитить кровавую память о своих дедах - полачах и кровопийцах рода человеческого.
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22.07.2020 18:51 Відповісти
руссофашістопутіністо=руссоллібералістопофігісто
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22.07.2020 18:53 Відповісти
...досзволили гнобити Дмітріева, в той час коли навіть в совдепію виходили люди на спротив кремлівсьому фашизму
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22.07.2020 18:55 Відповісти
Висловлюю моральну підтримку пану Дмітрієву. Стосовно ж історії закликаю почитати крайні статті Ілларіонова в його "живому журналі". Там сенсаційні факти. Виявляється, сталін напрошувався в союз з гітлером в 1940 році. Реально хотів включити ссср в союз "держав осі", який складався на анти-комінтернівських принципах.
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22.07.2020 18:59 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0/100005478302156?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODYxNDE0NTg5Mzk1M18xMDE1ODYxNDMzNzEzODk1Mw%3D%3D Лариса Вакульницька

У нас чомусь маловідомо, але за те ж саме, що і Дмітрієва - за захист історичної істини, що в Сандармоху розстріляли радянці багато тисяч громадян СРСР, а не в війну фіни совєтських військовополонених, як зараз намагаються нав'язати кремлівські, посадили по сфабрикованій справі і теж з гидотним звинуваченням "педофілія" (чекісти не гребують ніякими засобами) на 9 років не тільки Дмітрієва, а й директора музею у Медвеж'єгорську Владіміра Коптиріна, який нещодавно помер у в'язничній лікарні (в нього був рак).

Плата за Сандармох - https://www.youtube.com/watch?v=IcmoPLPkLW8
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22.07.2020 19:06 Відповісти
ПаРаша - здохни. Щоб ти була проклята у віках
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22.07.2020 19:15 Відповісти
Вона і так проклята, куди вже далі...
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23.07.2020 16:58 Відповісти
Мало того, что самого человека физически измучили и объявили виновным в том, чего он заведомо не делал. Сам Дмитриев по крайней мере знал, на что шел, расследуя преступления сталинского гестапо.
Но еще обмазали грязью и морально измучили его приемную дочь, которая уж точно перед нынешними российскими властями ни в чем не виновата. Цинизм, бессовестность и запредельная жестокость "путинских" палачей.
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22.07.2020 19:38 Відповісти
Вечная Память,

расстрелянным нквд Украинцам во все времена и веси.

Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу НКВС-никами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення - Цензор.НЕТ 3208
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22.07.2020 20:31 Відповісти
-
Вісімдесят три роки тому, в розпал великого сталінського терору, в урочищі Сандармох у Карелії була проведена одна з найбільших каральних операцій НКВС. Протягом п'яти ночей - з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року - були розстріляли 1111 в'язнів, серед яких: українські фермери, політики, військові, вчені, письменники, художники і священики.
Терор досяг своєї найвищої точки саме в 1937-1938 рр .. Свій великий ювілей - двадцятиріччя більшовицької бандитської жовтневої революції, комуно-фашисти відзначилося масовими кривавими вбивствами видних українців.
У Сандармоху загинули видатні поети-неокласики: Микола Зеров і Павло Филипович, літератори: Мирослав Ірчана, Григорій Епік, Павло Пилипович, Валер'ян Підмогильний, президент харківської академії літератури Михайло Яловий, драматург Микола Куліш, режисер Лесь Курбас, відомий академік-історик Матвій Яворський та академік Степан Рудницький, міністр освіти УНР Антон Крушельницький, міністр фінансів Михайло Полоз і багато інших видатних українців ..
Так окупаційний комуністичний кремлівський режим знищив еліту української нації. Розстріли виконував неосвічений кривавий кат кацап майор НКВС Матвєєв. З 27.10 по 4.11 1937. він, переважно власноруч вбивав Українців пострілом в голову.
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22.07.2020 20:00 Відповісти
Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу НКВС-никами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення - Цензор.НЕТ 8986
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
Тогда давайте обратимся к историческому списку коммунистов в высших эшелонах власти. Это еще бе з списков в Главном Управлении нквд и сб.
в Ссср в 1917 - 1940 г . г .
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР СОСТАВЛЕННЫЙ В. МАРСДЕНОМ.
В списке 40 000 фамилий (см. список) управленцев - творивших эти злостные преступления против Украинского народа . .
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22.07.2020 20:28 Відповісти
Был бы он "ЕДРОССОМ" (или в "близком круге"), то "закрыли бы глаза" на многое, в том числе на серийный убийства и жестокие садистские изнасилования, а если "классовый враг" им, то совершенно не важно "виновен или невиновен" дело сошьют в раз и заморачиваться не станут, что "белыми нитками"!
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22.07.2020 20:33 Відповісти
Не підсказуйте Зелі!!! Бо у нас завтра у всіх героїв АТО повилучають фотки маленьких дітей чи онуків без памперсів!
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23.07.2020 16:58 Відповісти
 
 