УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14940 відвідувачів онлайн
Новини
3 544 77

Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви. ФОТО

Голова партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з послом Польщі в Україні Бартошем Цихоцьким.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви 01

Порошенко передав особисті привітання президенту Польщі Анджею Дуді у зв’язку з його переобранням на другий президентський термін. Було відзначено важливість продовження зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Варшавою.

"Ми всі впевнені, що завдяки якості вашого лідерства, уряду і реформ з часів Майдану Україна зробила більше, ніж за 20 років до цього. Це великий шлях, який пройшла Україна. Для нас успіх України – це наш успіх. Поразка України – це наша поразка. Я завжди був вражений, коли зустрічався з офіцерами і солдатами Збройних сил України, і ми бачили, як це було до війни, і якими темпами відроджувались ваші Збройні сили за час вашого президентства. Багато країн НАТО могли би вчитися, і нашим офіцерам, солдатам є чого вчитися від ваших. Ваше лідерство, пане Президенте, я впевнений, зробить Україну ключовою темою європейських трансатлантичних справ", – зазначив Цихоцький.

П’ятий Президент висловив сподівання, що Польща і надалі залишатиметься послідовним адвокатом інтересів України в рамках ЄС та НАТО.

Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви 02

"Я хочу подякувати за дуже важливу роботу в сфері безпеки, коли ви допомагали захисту, в тому числі, і безпеки Європейського Союзу. Бо я завжди казав: коли наші воїни на східному фланзі НАТО дають відсіч російській агресії, ми себе відчуваємо, що ми боремося не лише за суверенітет України, але і за свободу, за демократію в Європі і у світі. Ми мали дуже ефективні консультації, координацію. Ми відкриті щодо доступу наших польських партнерів до інформації, яку ми отримаємо під час відсічі російській агресії. І в цьому випадку обидві сторони виграють.

Окремо хотів зазначити необхідність продовження розвитку нашої співпраці в рамках Україно-Польсько-Литовської бригади. Я з приємністю згадую наші з паном президентом відвідання Любліна, коли ми разом з президентом Литви пані Грибаускайте мали можливості перевірити всі етапи: і підготовки і розробки, і координації, і спільного навчання. Це є надзвичайно корисно", – наголосив Порошенко.

Наголошено на пріоритетності спільної протидії триваючій російській агресії та важливості зміцнення санкційної політики проти Кремля. Сторони підкреслили необхідність консолідації міжнародної єдності і солідарності для забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також сталості і послідовності прогресу України на шляху внутрішніх реформ.

Особливу увагу Петро Порошенко приділив стану забезпечення поваги верховенства права і свободи слова та ЗМІ в Україні. Він також поінформував співрозмовника про існуючі загрози повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань.

Порошенко звернувся з проханням підтримати процес міжнародного визнання Православної церкви України, зокрема з боку Польської православної церкви.

Читайте також: Польща розуміє, що переговори в "нормандському форматі" і ТКГ в Мінську - це лінія, де немає компромісів, - посол Ціхоцький

Автор: 

Польща (8612) Порошенко Петро (15190) Цихоцький Бартош (40) ПЦУ (796) Європейська Солідарність (1089)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 1094
показати весь коментар
22.07.2020 18:44
+25
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 7905
показати весь коментар
22.07.2020 18:46
+24
один видосики пишет для террористов
другой с послами встречается
каждому свое
показати весь коментар
22.07.2020 18:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Похоже, в Варшаве гундявого президентом Украины считают ну так "на пол-шишечки".
показати весь коментар
22.07.2020 18:37 Відповісти
Нынешнего вообще никак не воспринимают .
показати весь коментар
22.07.2020 18:44 Відповісти
один видосики пишет для террористов
другой с послами встречается
каждому свое
показати весь коментар
22.07.2020 18:38 Відповісти
Пэтя, Нарика(Петровского) попроси - он порешает!
показати весь коментар
22.07.2020 18:41 Відповісти
А де засцика півшоста? На Бірючому коксом убивається з горя?
показати весь коментар
22.07.2020 18:42 Відповісти
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 1094
показати весь коментар
22.07.2020 18:44 Відповісти
+100%
показати весь коментар
22.07.2020 20:48 Відповісти
Ответственность за то, что нашим президентом сегодня стал практически случайный человек, несут прежний президент и его политика в течении этих 5 лет. Только он? Нет. Ещё его сторонники. Потому что убедили Порошенко, что его коррупция, ложь и манипуляции достойны не осуждения от тех, кто его выбирал, а подобострастного «дякую».
А кто ещё ? Все президенты, которые за эти 29 лет так и не смогли из советской Украины создать независимую развитую и успешную Украину. Показать реальный результат своей деятельности. Каждый из них внес свою долю в то массовое разочарование украинцами своим политическим классом, которое и привело к тому, что 70% населения страны готово выбрать во власть любого, кто до этого не был в политике.
показати весь коментар
22.07.2020 18:44 Відповісти
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 7905
показати весь коментар
22.07.2020 18:46 Відповісти
"Мы все уверены, что благодаря качеству вашего лидерства, правительства и реформ со времен Майдана Украина сделала больше, чем за 20 лет до этого. Это большой путь, который прошла Украина. Для нас успех Украины - это наш успех. Поражение Украины - это наше поражение. Я всегда был поражен, когда встречался с офицерами и солдатами Вооруженных сил Украины, и мы видели, как это было до войны, и какими темпами возрождались ваши Вооруженные силы за время вашего президентства. Многие страны НАТО могли бы учиться, и нашим офицерам, солдатам есть чему учиться у ваших. Ваше лидерство, господин Президент, я уверен, сделает Украину ключевой темой европейских трансатлантических дел ", - отметил Цихоцкий.Источник: https://censor.net/n3209632
показати весь коментар
22.07.2020 18:47 Відповісти
Ти МОЛОДЕЦЬ! Я думав, що це шняга, що зєбіли звинувачують Порошенка в перемозі сцикунця ! А, ні, правда!
показати весь коментар
22.07.2020 18:47 Відповісти
НЕВИНАВАТАЯЯ ОНСАМПРИШЕЛ!!!
показати весь коментар
22.07.2020 18:50 Відповісти
Президент!!!!!!!
показати весь коментар
22.07.2020 18:45 Відповісти
Дякуємо! Славімо Його!
показати весь коментар
22.07.2020 20:30 Відповісти
Армія, мова, віра 2020Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 8262
показати весь коментар
22.07.2020 18:45 Відповісти
Мамамія, Вован, Іра
показати весь коментар
23.07.2020 10:38 Відповісти
а в это время в замке "шефа"

Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 183
показати весь коментар
22.07.2020 18:46 Відповісти
Викладання вищої арифметики, для слухачів Трускавецької Академії.
показати весь коментар
22.07.2020 18:48 Відповісти
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 1283
показати весь коментар
22.07.2020 18:47 Відповісти
Йому важливо постійно бути в "телевізорі" і щоб поменше згадували про "жму руку, обнімаю". Ради цього він хоч з послом зустрінеться, хоч 3 насоси на затоплене Закарпаття передасть.
показати весь коментар
22.07.2020 18:48 Відповісти
Коли дістали Жванію атакувати Пороха, то діла в Зєлі апше х#йові. Кремль вже палить всі консерви.
показати весь коментар
22.07.2020 18:49 Відповісти
Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви - Цензор.НЕТ 8999
показати весь коментар
22.07.2020 18:54 Відповісти
Малорос, тобі завидно?
показати весь коментар
22.07.2020 18:48 Відповісти
Походу за Новака терли, а пцу как отмазка для лохтората.
показати весь коментар
22.07.2020 18:50 Відповісти
Наконец-то! Теперь заживём!
показати весь коментар
22.07.2020 18:48 Відповісти
ты то тут каким боком? зебараны как жили так и будут жить бедненько но чистенько. а порохоботы и так неплохо живут
показати весь коментар
22.07.2020 18:50 Відповісти
С грязными душами - это неплохо? Нет уж, лучше "бедненько, но чистенько"!
показати весь коментар
22.07.2020 18:53 Відповісти
а почему у тебя душ грязный? ты засранец что ли?
показати весь коментар
22.07.2020 18:57 Відповісти
Петики, живите счастливо. Пока сребреники не вылезли боком...
показати весь коментар
22.07.2020 18:59 Відповісти
спасибо конечно, но пожелания от зебарана о счастливой жизни звучат как то не убедительно.
показати весь коментар
22.07.2020 19:07 Відповісти
Видно в школе ты плохо учился.Опять в одном и том же слове ошибку делаешь
показати весь коментар
22.07.2020 19:08 Відповісти
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 4997
показати весь коментар
22.07.2020 18:49 Відповісти
Долго думал?
показати весь коментар
22.07.2020 18:52 Відповісти
Шо тут думать?! Это свершившийся факт
показати весь коментар
22.07.2020 18:55 Відповісти
а почему невыездной ?

ты запретил ?
показати весь коментар
22.07.2020 19:00 Відповісти
В твоем больном воображении.
показати весь коментар
22.07.2020 19:04 Відповісти
Зеленский и Порошенко любуются собственной извращенностью, а мы за это платим...

🤗
показати весь коментар
22.07.2020 18:52 Відповісти
Порошенко єдиний президент України який для неї стільки багато зробив. І зробить більш, але ми маємо хворий електорат....Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 9372
показати весь коментар
22.07.2020 18:53 Відповісти
В какой-нибудь реинкарнации ему достанется нормальный электорат. Но не в этой жизни!
показати весь коментар
22.07.2020 18:56 Відповісти
Россияне, назовите одно достижение Путина/путинизма, улучшевшее вам жизнь, которым вы можете гордиться.
показати весь коментар
22.07.2020 18:58 Відповісти
грехи замаливает
показати весь коментар
22.07.2020 18:59 Відповісти
Справжній президент та державний діяч.
Йому вдалось найбільше з усіх.
показати весь коментар
22.07.2020 18:54 Відповісти
...вкрасти
показати весь коментар
22.07.2020 18:56 Відповісти
Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви - Цензор.НЕТ 6260
показати весь коментар
22.07.2020 18:57 Відповісти
Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви - Цензор.НЕТ 8204
показати весь коментар
22.07.2020 19:07 Відповісти
Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви - Цензор.НЕТ 7112
показати весь коментар
22.07.2020 19:15 Відповісти
Ось за це і поважаємо Пороха. Державник.
показати весь коментар
22.07.2020 19:28 Відповісти
Респект Пороху!
показати весь коментар
22.07.2020 19:31 Відповісти
Руку жал? Обнимал?
показати весь коментар
22.07.2020 19:57 Відповісти
І відразу на гілку збіглися всі працівники ліпєцкої кондитерської фабрики
показати весь коментар
22.07.2020 20:03 Відповісти
так ти працівник ліпецької фабрики?
а як маскувалося ти, гівно зелене!
показати весь коментар
22.07.2020 20:51 Відповісти
Колєг своїх роздивився ? Дохріна вас тут.
показати весь коментар
22.07.2020 20:53 Відповісти
Все в заботах о делах божьих жму руку-обнимаю, святой человек.
показати весь коментар
22.07.2020 20:08 Відповісти
Польска православна церква хоч й автокефальна але Гундяя облизують як тре , то ж хрін вони коли визнають УПЦ
показати весь коментар
22.07.2020 20:24 Відповісти
Хоть кто то признал?Или все облизывают гундяя?
Просто может пора уже признать,что Петин томос "ниочень". И если раньше украинская церковь была признана во всем мире,то теперь она поместная.Местячковая так сказать
показати весь коментар
22.07.2020 21:07 Відповісти
До чого тут Пєтін томос ?? Пєтін чи Васін то немає значення бо не про то йдеться , поясняти тобі не буду що то є томос і що то є автокефалія , зхочеш то сам знайдешь , хлопчик вже великий
показати весь коментар
22.07.2020 22:09 Відповісти
Ви, напевно, не в курсі, що зараз Українська церква (ПЦУ) вперше за більш як 300 років є автокефальною церквою, 15-ю (в Диптиху автокефальних церков) . РПЦ у цьому Диптиху є 5-ю. УПЦ (МП) ні в якому Диптиху чи переліку не знаходиться, бо всі у світі знають, що це ФСБ-ний підрозділ РПЦ . Вони і не заперечують. ПЦУ офіційно визнали на сьогодні 3 патріархати: Константинопольський, Елладський та Александрійський. Це немало за трохи більше як рік існування. Російську церкву ніхто не визнавав більш як 140 років. Визнання іншими церквами справа не швидка й у інших церков була. Бо часто це справа політична, часто залежить від інших впливів. Всі знають, що майже половина православних автокефальних церков знаходиться під сильним впливом РПЦ і російських політичних, фінансових та ін. впливів. Якби Порошенка обрали на 2-й термін, я впевнений, що в ПЦУ досі перейшла б не менше як половина храмів УПЦ(МП), Лаври і ще 2-3 автокеф. церкви визнали ПЦУ. А з обранням проросійського Зе його пропутінське оточення все робить, щоб загальмувати розвиток і визнання ПЦУ. Є як є.
показати весь коментар
22.07.2020 22:16 Відповісти
Она есть автокефальной в рамках Украины. Общего признания нет.
показати весь коментар
22.07.2020 22:41 Відповісти
Ви - неосвічена людина, ви навіть в інтернеті лінуєтеся подивитися, що до чого. Елементарних речей не розумієте. Яке обще прізнаніє? Шкодую, що на вас час потратив.
показати весь коментар
22.07.2020 23:06 Відповісти
Я зразу зрозумів що немає сенсу цьому пасажирові щось тлумачити , бо він не в темі та й не хоче бути в темі
показати весь коментар
23.07.2020 08:12 Відповісти
Пашол в жопу, махнарылый.
показати весь коментар
23.07.2020 12:12 Відповісти
А вони визнали УПЦ разом з РПЦ. Вони не визнали поки що ПЦУ. А це дві різниці, бо ПЦУ автокефальна, отримала Томос і є канонічна церква в Україні, а УПЦ МП пустишка від РПЦ і немає статусу в Україні, її немає в світовому диптиху.
показати весь коментар
23.07.2020 10:43 Відповісти
Дякую , я це все знаю )
показати весь коментар
23.07.2020 13:31 Відповісти
Пора Пороху порядок наводить и поднимать экономику после зеленой эпохи нищеты
показати весь коментар
22.07.2020 20:29 Відповісти
Молодець, Петро Олексійович!
Повага Вам!
показати весь коментар
22.07.2020 20:50 Відповісти
Але ж і майстри заголовку ! ( Чи це пастка для порохоненависників,щоб збіглися на заголовок і обламались ?)
показати весь коментар
22.07.2020 20:52 Відповісти
а почему он бесстрашно не предложил себя в обмен на заложников ?
показати весь коментар
23.07.2020 03:54 Відповісти
Петя - молодец. Украинскую церковь нужно двигать!
показати весь коментар
23.07.2020 12:13 Відповісти
 
 