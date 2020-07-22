Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви. ФОТО
Голова партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з послом Польщі в Україні Бартошем Цихоцьким.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко передав особисті привітання президенту Польщі Анджею Дуді у зв’язку з його переобранням на другий президентський термін. Було відзначено важливість продовження зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Варшавою.
"Ми всі впевнені, що завдяки якості вашого лідерства, уряду і реформ з часів Майдану Україна зробила більше, ніж за 20 років до цього. Це великий шлях, який пройшла Україна. Для нас успіх України – це наш успіх. Поразка України – це наша поразка. Я завжди був вражений, коли зустрічався з офіцерами і солдатами Збройних сил України, і ми бачили, як це було до війни, і якими темпами відроджувались ваші Збройні сили за час вашого президентства. Багато країн НАТО могли би вчитися, і нашим офіцерам, солдатам є чого вчитися від ваших. Ваше лідерство, пане Президенте, я впевнений, зробить Україну ключовою темою європейських трансатлантичних справ", – зазначив Цихоцький.
П’ятий Президент висловив сподівання, що Польща і надалі залишатиметься послідовним адвокатом інтересів України в рамках ЄС та НАТО.
"Я хочу подякувати за дуже важливу роботу в сфері безпеки, коли ви допомагали захисту, в тому числі, і безпеки Європейського Союзу. Бо я завжди казав: коли наші воїни на східному фланзі НАТО дають відсіч російській агресії, ми себе відчуваємо, що ми боремося не лише за суверенітет України, але і за свободу, за демократію в Європі і у світі. Ми мали дуже ефективні консультації, координацію. Ми відкриті щодо доступу наших польських партнерів до інформації, яку ми отримаємо під час відсічі російській агресії. І в цьому випадку обидві сторони виграють.
Окремо хотів зазначити необхідність продовження розвитку нашої співпраці в рамках Україно-Польсько-Литовської бригади. Я з приємністю згадую наші з паном президентом відвідання Любліна, коли ми разом з президентом Литви пані Грибаускайте мали можливості перевірити всі етапи: і підготовки і розробки, і координації, і спільного навчання. Це є надзвичайно корисно", – наголосив Порошенко.
Наголошено на пріоритетності спільної протидії триваючій російській агресії та важливості зміцнення санкційної політики проти Кремля. Сторони підкреслили необхідність консолідації міжнародної єдності і солідарності для забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також сталості і послідовності прогресу України на шляху внутрішніх реформ.
Особливу увагу Петро Порошенко приділив стану забезпечення поваги верховенства права і свободи слова та ЗМІ в Україні. Він також поінформував співрозмовника про існуючі загрози повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань.
Порошенко звернувся з проханням підтримати процес міжнародного визнання Православної церкви України, зокрема з боку Польської православної церкви.
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другой с послами встречается
каждому свое
А кто ещё ? Все президенты, которые за эти 29 лет так и не смогли из советской Украины создать независимую развитую и успешную Украину. Показать реальный результат своей деятельности. Каждый из них внес свою долю в то массовое разочарование украинцами своим политическим классом, которое и привело к тому, что 70% населения страны готово выбрать во власть любого, кто до этого не был в политике.
ты запретил ?
🤗
Йому вдалось найбільше з усіх.
а як маскувалося ти, гівно зелене!
Просто может пора уже признать,что Петин томос "ниочень". И если раньше украинская церковь была признана во всем мире,то теперь она поместная.Местячковая так сказать
Повага Вам!