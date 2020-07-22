Депутати від "Слуги народу" вимагають від НКРЕКП впровадити RAB-тариф по європейській методології

Депутати фракції "Слуга Народа" спрямували до НКРЕКП відкритого листа з вимогою впровадити RAB-тариф для операторів системи розподілу електроенергії по європейській методології. Пропоновану Регулятором методологію депутати називають "азарівською" та неефективною.

Про це повідомляє нардеп, Голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

В повідомленні зазначено, що депутати проаналізували 8-мирічний досвід намагань Регулятора запровадити в Україні стимулююче тарифоутворення та дійшли висновку, що за 8 років не було запропоновано умови регулювання, що привели б галузь розподілу електроенергії інвесторів.

"Особливу тривогу викликає те, що умови, які Регулятор пропонує сьогодні – підозріло схожі на ті, що пропонував уряд Азарова в 2013 році: розділення всіх активів обленерго на умовно "стару базу" та "нову базу", нарахування різних ставок доходності на ці бази. При тому на умовно "стару" пропонувалася дуже низька ставка доходності 0-5%. Сьогодні НКРЕ робить майже те саме, пропонуючи ставку 1%", - зазначає Буймістер.

Буймістер підкреслює, що інвестори відверто проігнорували реформу часів Азарова та не були зацікавлені інвестувати в електромережі. Це привело до теперішньої негативної ситуації – електромережі зношені на 80% по країні, недоінвестованість інфраструктури 17,5 млрд дол.

Лист до регулятора підписали депутати фракцій "Слуга народа", "Батьківщина" та позафракційні: Л.Буймістер, В. Рубльов, В. Наливайчено, М. Волинець, Д. Шахов, С. Вельможний, П. Павліш, Р. Тісник, Т. Тарасенко, Г. Лічман, В. Гриб, М. Магомедов, М. Єфимов, Б. Приходько, В. Любот, В. Колюх, В. Вагнєр, В.Безгін, А.Дубнов.

У відкритому листі депутати вимагають від державного Регулятора відмовитись від неефективної методології RAB-тарифу 2013 року та привести її у відповідність до найкращих європейских практик, що дозволить її націлити на залучення інвестицій в галузь та бути привабливою для інвесторів.

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Зокрема, депутати пропонують відмовитися від розділу регуляторної бази активів на "нову" та "стару", а розраховувати одну базу активів як це відбувається в більшості країн Європейського Союзу. А також, застосовувати регуляторну норму доходу на регуляторну базу активів - як показник середньозваженої вартості капіталу (WACC), а перерахунок WACC має здійснюватися або раз на рік, або перед початком регуляторного періоду. Така практика широко застосовується в багатьох країнах, коли одна норма доходу застосовується до єдиної регуляторної бази активів.

На наше переконання, ці 2 критерії – є ключовими для успішного впровадження стимулюючого тарифоутворення, що забезпечить успішну приватизацію державних операторів систем розподілу, прозорі та прийнятні умови для інвесторів, а також забезпечить необхідні інвестиції в розподільчі мережі, що значно покращить українські показники втрат та SAIDI", - зазначено в листі.

Нагадаємо, що раніше Міністерство економіки та Міністерство енергетики висловило сумніви, що запропонована регулятором методологія дозволить заучити в галузь інвестиції в необхідному об’ємі. Міненерго закликало Регулятора при впровадженні RAB-тарифу опиратися на рекомендації учасників ринку.

Разом з тим, Європейська Бізнес Асоціація пропонує спиратися на досвід країн, котрі успішно впровадили RAB-тариф. А саме не розділяти базу активів на стару на нову та нараховувати ставку повернення інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу.

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