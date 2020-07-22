УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15146 відвідувачів онлайн
Новини
2 673 56

Депутати від "Слуги народу" вимагають від НКРЕКП впровадити RAB-тариф по європейській методології

Депутати від

Депутати фракції "Слуга Народа" спрямували до НКРЕКП відкритого листа з вимогою впровадити RAB-тариф для операторів системи розподілу електроенергії по європейській методології. Пропоновану Регулятором методологію депутати називають "азарівською" та неефективною.

Про це повідомляє нардеп, Голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

В повідомленні зазначено, що депутати проаналізували 8-мирічний досвід намагань Регулятора запровадити в Україні стимулююче тарифоутворення та дійшли висновку, що за 8 років не було запропоновано умови регулювання, що привели б галузь розподілу електроенергії інвесторів.

"Особливу тривогу викликає те, що умови, які Регулятор пропонує сьогодні – підозріло схожі на ті, що пропонував уряд Азарова в 2013 році: розділення всіх активів обленерго на умовно "стару базу" та "нову базу", нарахування різних ставок доходності на ці бази. При тому на умовно "стару" пропонувалася дуже низька ставка доходності 0-5%. Сьогодні НКРЕ робить майже те саме, пропонуючи ставку 1%", - зазначає Буймістер.

Буймістер підкреслює, що інвестори відверто проігнорували реформу часів Азарова та не були зацікавлені інвестувати в електромережі. Це привело до теперішньої негативної ситуації – електромережі зношені на 80% по країні, недоінвестованість інфраструктури 17,5 млрд дол.

Лист до регулятора підписали депутати фракцій "Слуга народа", "Батьківщина" та позафракційні: Л.Буймістер, В. Рубльов, В. Наливайчено, М. Волинець, Д. Шахов, С. Вельможний, П. Павліш, Р. Тісник, Т. Тарасенко, Г. Лічман, В. Гриб, М. Магомедов, М. Єфимов, Б. Приходько, В. Любот, В. Колюх, В. Вагнєр, В.Безгін, А.Дубнов.

У відкритому листі депутати вимагають від державного Регулятора відмовитись від неефективної методології RAB-тарифу 2013 року та привести її у відповідність до найкращих європейских практик, що дозволить її націлити на залучення інвестицій в галузь та бути привабливою для інвесторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдиний спосіб оновити електромережі - перейти на стимулюючий тариф, - "слуга народу" Буймістер

Зокрема, депутати пропонують відмовитися від розділу регуляторної бази активів на "нову" та "стару", а розраховувати одну базу активів як це відбувається в більшості країн Європейського Союзу. А також, застосовувати регуляторну норму доходу на регуляторну базу активів - як показник середньозваженої вартості капіталу (WACC), а перерахунок WACC має здійснюватися або раз на рік, або перед початком регуляторного періоду. Така практика широко застосовується в багатьох країнах, коли одна норма доходу застосовується до єдиної регуляторної бази активів.

На наше переконання, ці 2 критерії – є ключовими для успішного впровадження стимулюючого тарифоутворення, що забезпечить успішну приватизацію державних операторів систем розподілу, прозорі та прийнятні умови для інвесторів, а також забезпечить необхідні інвестиції в розподільчі мережі, що значно покращить українські показники втрат та SAIDI", - зазначено в листі.

Нагадаємо, що раніше Міністерство економіки та Міністерство енергетики висловило сумніви, що запропонована регулятором методологія дозволить заучити в галузь інвестиції в необхідному об’ємі. Міненерго закликало Регулятора при впровадженні RAB-тарифу опиратися на рекомендації учасників ринку.

Разом з тим, Європейська Бізнес Асоціація пропонує спиратися на досвід країн, котрі успішно впровадили RAB-тариф. А саме не розділяти базу активів на стару на нову та нараховувати ставку повернення інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу.

Читайте також: НКРЕКП використовує методологію уряду Азарова у впровадженні RAB-тарифу, - експерти

Автор: 

енергетика (2611) електроенергія (6245) НКРЕКП (1819) Слуга народу (2816) Буймістер Людмила (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
А зарплатню і пенсії вони не хочуть платити Європейські,чи тільки їм не вистачає 35тис грнн а людям вистачає 1600грн пенсії?
показати весь коментар
22.07.2020 18:59
+6
Короче , электричество подорожает ? Что там с рейтингом ?
показати весь коментар
22.07.2020 18:55
+3
даёшь Копенгаген+ ???
показати весь коментар
22.07.2020 18:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
даёшь Копенгаген+ ???
показати весь коментар
22.07.2020 18:54 Відповісти
...скоріше буде попентрахен ...хоча цей нарід й так "имеют" всі від рудого кнура з фірташом до кіпрсько панамських кнурів з московськими "григоришеними"...і все вротердам
показати весь коментар
22.07.2020 19:50 Відповісти
Короче , электричество подорожает ? Что там с рейтингом ?
показати весь коментар
22.07.2020 18:55 Відповісти
у півшостого на півшостого
показати весь коментар
22.07.2020 18:58 Відповісти
Царь-бубочка террориста победил - рейтинг подрос.
показати весь коментар
22.07.2020 19:55 Відповісти
Від бульдозериста бачили те саме +ротердам і мертвечук представник у мінську.
показати весь коментар
22.07.2020 20:06 Відповісти
А зарплатню і пенсії вони не хочуть платити Європейські,чи тільки їм не вистачає 35тис грнн а людям вистачає 1600грн пенсії?
показати весь коментар
22.07.2020 18:59 Відповісти
Мудрий нарід уже получаєт RAB-зарплати. Какіх єщьо вам турбопєжимних рєформ нєхватаєт?
показати весь коментар
22.07.2020 22:42 Відповісти
А вам?
показати весь коментар
22.07.2020 22:44 Відповісти
Таки нахлєбалово..
🤣🤣
показати весь коментар
22.07.2020 19:01 Відповісти
Зарплати не пробували підняти по європейських тарифах?
показати весь коментар
22.07.2020 19:02 Відповісти
собі коханим ...так
показати весь коментар
22.07.2020 19:51 Відповісти
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut

🤣🤣
показати весь коментар
22.07.2020 19:03 Відповісти
Про тарифы на коммуналку в Шотландии
http://uainfo.org/blognews/1515494832-pro-tarify-na-kommunalku-v-shotlandii.html
показати весь коментар
22.07.2020 19:21 Відповісти
Заточено под одного инвестора - Беню, если кто не понял.
показати весь коментар
22.07.2020 19:22 Відповісти
Складається таке враження що кожна наступна влада все більше працює на стороні ворога проти свого власного народу. В якій країні слуга народу отримує платню більшу за народ?
показати весь коментар
22.07.2020 19:40 Відповісти
це ще було зрозуміло від початку 90х коли крадчук з чучмою почали грабувати промисловість ...
показати весь коментар
22.07.2020 19:53 Відповісти
Вони граб ували не промисловість а країну і грабують досі бо ніхто ні за що не покараний.
показати весь коментар
22.07.2020 20:03 Відповісти
коли відмінили смертну кару за економічні злочини в особливо великих розмірах , відтоді все й почалося ...
показати весь коментар
22.07.2020 20:23 Відповісти
Після того починали з двох майданів і знов обирали комуняк перекрашених в олігархів котрі повинні були сидіти на нарах а не при владі.
показати весь коментар
22.07.2020 20:28 Відповісти
Ага, Виктарфедорыч был хуже Ющенко, но лучше Пороха и Зели. Вернем Виктарфедерыча?
показати весь коментар
22.07.2020 20:33 Відповісти
Ага йди ти на йух разом зі всіма шістьма.
показати весь коментар
22.07.2020 20:55 Відповісти
Тогда хоть Кравчучка вернем, он же был самым первым, а значит и самым лучшим.
показати весь коментар
22.07.2020 20:59 Відповісти
Поверніть його собі і поміняйте на *****,ми не проти.
показати весь коментар
22.07.2020 21:02 Відповісти
А чем тебе Кравчучка не нравится? Он же дал стране кравчучку и Будапештский меморандум и по твоей теории является самым лучшим президентом за всю историю Украины.
показати весь коментар
22.07.2020 21:07 Відповісти
Продаєм патент разом з президентом.Поміняєте свого ***** і буде вам щастя.
показати весь коментар
22.07.2020 21:15 Відповісти
Ты не хочешь вернуть самого лучшего Президента, давшего стране кравчучку и Будапештский меморандум?
показати весь коментар
22.07.2020 21:25 Відповісти
Надо звонить и требовать зарплаты по европейской методологии.
показати весь коментар
22.07.2020 20:28 Відповісти
Хто тобі заважає,чи гроші на рахунку закінчились?
показати весь коментар
22.07.2020 21:01 Відповісти
Дурак?
показати весь коментар
23.07.2020 16:37 Відповісти
Міг би й не представлятись.Я не прагнув знайомства з тобою.Прийми мої співчуття.
показати весь коментар
23.07.2020 16:46 Відповісти
А вот теперь это утверждение, ты ж дурак не видишь в конце вопросительный знак. Кстати это уже второй раз.
показати весь коментар
23.07.2020 17:04 Відповісти
Я з 2014р з ************ посіпаками окупанта не спілкуюсь принципово.Якщо вступаєш в діалог з козлом їх стає два. Признаю. свою поразку.
показати весь коментар
23.07.2020 17:09 Відповісти
Вот из-за таких дебилов Украина и развалится. Ты не знаешь что возможно мне немного больше лет чем тебе и украинский я не учил в школе, точнее у меня он был раз в неделю. А вот такие как ты дауныы кацапским свиньям помогают нас рассорить, давай можешь мне ещё начать угрожать из-за того что я украинский не учил благодаря твоим дедушкам совкам.
показати весь коментар
23.07.2020 17:26 Відповісти
Я закінчив школу на мові окупанта і 50 років на ній спілкувався поки ***** не окупував частину України. Зараз вважаю зрадогю на шостому році війни навіть чути в україні мову окупанта не те що спілкуватись .і якщо ти старший,чи молодший за мене, то тобі повинно бути соромно не знати мови і жити в Україні коли наші діти захищають наш сувенрнітет від нелюдя.
показати весь коментар
23.07.2020 17:35 Відповісти
Ну я ее знаю, тебя ж читаю. Но писать мне трудно и что я маскалем стал сразу или человеком второго сорта? Ты такой же козел как и русские свиньи, в детстве когда я говорил что я украинец все надо мной смеялись, теперь свинья типа тебя говорит что я опять херовый. Или в жопу вместе с русскими. Ты крайность с другой стороны, точнее ты даже не крайность, а крайняя плоть. Напишу тебе чтоб ты понял. Пішов ти в дупу пiвень. Так понятно?
показати весь коментар
23.07.2020 17:52 Відповісти
Азіров прожив все життя в Україні а залишився кацапом.Скільки вовка не годуй а він у ліс дивиться .І мені глибоко пох який ти українець,та якщо ти не знаєш мови ,то ти кацап.
.
показати весь коментар
23.07.2020 17:58 Відповісти
Ну так что рогопил? Не слышу твоих оправданий про кацапский язык на котором оказывается и ты переписываешься, хотя свистел тут что с 14 года ни сантиметра в ж... Вот такие вы все петучи, ладно ты можешь не отвечать, жиденько ты приспустил.
показати весь коментар
23.07.2020 18:07 Відповісти
Іноді собакам треба відповідати собачою.Не асі ж такі як ти.
показати весь коментар
23.07.2020 18:10 Відповісти
Теперь без смеха не могу читать твои жалкие оправдания. Наехал на меня, а сам кукуретик ещё тот. Читаю тебе, а вижу вместо твоего текста только кокококо. Ахахахаха. Все не пиши, я все про тебя понял, на словах ты Лев Толстой, а на деле, ну дальше ты знаешь.Хотя для тебя локализованный вариант, на словах ты пан Франко, а на справді *******.
показати весь коментар
23.07.2020 18:17 Відповісти
ПТН- ПНХ
показати весь коментар
23.07.2020 18:19 Відповісти
Согласен, но это тебя не оправдывает, может ты как и я против пукли, но ты душный козел и брехло.
показати весь коментар
23.07.2020 18:22 Відповісти
Ти мені набрид. Коли починаєш діалог з дебілом ,їх стає два. Я признаю свою поразку.Ти дебіл №1
показати весь коментар
23.07.2020 18:27 Відповісти
Ты перепутал, дебил и брехло тут одно, это ты, а номер можешь себе присвоить любой. Да, уж про второй номер ты в точку подметил, на конкурсе дебилов, где участвуешь только ты, ты займешь второе место, потому что ты дебила и вруша.
показати весь коментар
23.07.2020 19:29 Відповісти
Я ЗНАЮ пнх.
показати весь коментар
23.07.2020 19:36 Відповісти
Если ты и сам знаешь, зачем заводить беседы? Сидел бы молча.
показати весь коментар
23.07.2020 19:47 Відповісти
Не тобі окупантському прихвостню вказувати що я повинен робити у себе дома.Свої побажання висловлюй на ісконно своїх соловках воркуті і теплому магадані окупантська мразота.
показати весь коментар
23.07.2020 19:53 Відповісти
Идиот, я родился и всю жизнь прожил в Украине, я никогда не был в раисе и не собираюсь, у меня украинская фамилия и даже в свидетельстве о рождении ссср написано, что мои родители украинцы, а ты классическое быдло, которое сорит между собой людей. Вышиватник. Ты позор Украины.
показати весь коментар
23.07.2020 20:05 Відповісти
Якщо ти все життя прожив в Україні і не знаєш української мови ,то ти звичайний *********** кацап такий як азіров ,а не українець.Ганьба всім дебілам які не знають української мови і звуть сюди хїуйла на захист.
показати весь коментар
23.07.2020 20:10 Відповісти
Саша ты идиот.
показати весь коментар
23.07.2020 20:13 Відповісти
Мабуть саша і ідіот але не *********** прихвостень і не спілкується мовою окупанта на шостому році війни.
показати весь коментар
23.07.2020 20:18 Відповісти
Я вроде тебе скинул твой комментарий на русском, скинуть еще? Ты балабол. Я буду теперь тебе всегда напоминать об этом.
показати весь коментар
23.07.2020 20:22 Відповісти
Я на тебе і таких як ти поклав буй тож дуже не напружуйся бо всерешся а звинуватиш як завжди мене.Хай щастить у пеклі.
показати весь коментар
23.07.2020 20:27 Відповісти
В пекло я попаду после того, как всех твоих родственников черти трахнут в рот. Буй можешь нюхнуть, ты сам пишешь на русском ахахахаха.
показати весь коментар
23.07.2020 20:35 Відповісти
И да ты брехливая свинья. Вот новость посмотри кем и на каком языке написан третий комментарии в топе. https://censor.net.ua/ua/news/3086615/zamist_zadovolennya_prymh_spetsslujb_agresora_gpu_maye_zoseredytysya_na_rozsliduvanni_prychyn_ilovayiskoyi?_gl=1*kz9wd8*_ga*cTU3bTNxVDYwb2JaTnhCQ290dWpvOXZEVm5lZG9iT1k5eHo4aUJWRkY0d3lVSDlCOExYLTk2cUxHbXJXa0RSbQ..

Виктор Ли ********
Яценюка, Авакова, Шкиряка, Геращенко и т.д тоже винторогие обвиняют в терроризме и завели на них дело.Так почему прокуратура их не передала братьям чекистам?
Так что прикрой поддувала провокатор.
показати весь коментар
23.07.2020 18:00 Відповісти
Навіть мій собака знає три мови а ти хворобливий одну і та феня окупанта. Руський мир крокує Україною на милицях.
показати весь коментар
23.07.2020 18:16 Відповісти
 
 