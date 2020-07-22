Зеленський сам вирішив і зателефонувати терористові, і виконати його вимогу, - Мендель

Президент Володимир Зеленський самостійно прийняв рішення про те, щоб спочатку додзвонитися до Максима Кривоша, який утримував заручників в автобусі в центрі Луцька, а потім виконати його вимогу і записати відеоролик.

Про це прессекретарка Зеленського Юлія Мендель заявила в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент тримав ситуацію під контролем із самого ранку. Консультації зі спецслужбами почалися з самого початку. Під час прийому президента Швейцарії відбувалися постійні перерви для того, щоб уточнювати, як розвивається ситуація", - розповіла Мендель.

За її словами, розглядалося кілька версій, що можна зробити.

"Для нього дуже важливо зрозуміти, чого хоче ця людина, який його психологічний портрет. Вся стратегія була спрямована на те, щоб врятувати життя людей", - стверджує Мендель.

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За її словами, президент вивчав, що це за вимоги, які можуть бути наслідки запису такого відео, і якої шкоди може бути завдано.

"Коли ввечері було вирішено зробити цей запис, то Володимир Олександрович прийняв це рішення сам. І це була домовленість. Хотіла б підкреслити, що в цій домовленості терорист мав зробити перший крок - відпустити трьох осіб", - додала Мендель

На запитання, чи готові в Офісі президента, що надалі інші зловмисники можуть щось вимагати таким чином, Мендель відповіла так: "В цьому випадку розраховувалася стратегія. Будемо сподіватися, що такі ситуації не будуть повторюватися. Але ці ризики все враховували, і я б не хотіла бути людиною, яка ворожить на кавовій гущі, давайте розглядати кожну ситуацію окремо".

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента в Фейсбуці.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.