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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Зеленський сам вирішив і зателефонувати терористові, і виконати його вимогу, - Мендель

Зеленський сам вирішив і зателефонувати терористові, і виконати його вимогу, - Мендель

Президент Володимир Зеленський самостійно прийняв рішення про те, щоб спочатку додзвонитися до Максима Кривоша, який утримував заручників в автобусі в центрі Луцька, а потім виконати його вимогу і записати відеоролик.

Про це прессекретарка Зеленського Юлія Мендель заявила в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент тримав ситуацію під контролем із самого ранку. Консультації зі спецслужбами почалися з самого початку. Під час прийому президента Швейцарії відбувалися постійні перерви для того, щоб уточнювати, як розвивається ситуація", - розповіла Мендель.

За її словами, розглядалося кілька версій, що можна зробити.

"Для нього дуже важливо зрозуміти, чого хоче ця людина, який його психологічний портрет. Вся стратегія була спрямована на те, щоб врятувати життя людей", - стверджує Мендель.

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За її словами, президент вивчав, що це за вимоги, які можуть бути наслідки запису такого відео, і якої шкоди може бути завдано.

"Коли ввечері було вирішено зробити цей запис, то Володимир Олександрович прийняв це рішення сам. І це була домовленість. Хотіла б підкреслити, що в цій домовленості терорист мав зробити перший крок - відпустити трьох осіб", - додала Мендель

На запитання, чи готові в Офісі президента, що надалі інші зловмисники можуть щось вимагати таким чином, Мендель відповіла так: "В цьому випадку розраховувалася стратегія. Будемо сподіватися, що такі ситуації не будуть повторюватися. Але ці ризики все враховували, і я б не хотіла бути людиною, яка ворожить на кавовій гущі, давайте розглядати кожну ситуацію окремо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Коли Кривош побачив звернення Зеленського, відразу почав роззброюватися, віддав нам телефони і пішов здаватися

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб. 

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента в Фейсбуці.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) тероризм (2868) Мендель Юлія (230) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+98
Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель - Цензор.НЕТ 1721
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22.07.2020 19:00
+71
Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель - Цензор.НЕТ 2182
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22.07.2020 19:07
+61
Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель - Цензор.НЕТ 1275
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22.07.2020 19:02
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с такими темпами завтра нам сообщат, что Зеленский сам и организовал теракт

все ОН, все НАШ ВЕЛИКИЙ БУБАЧКА
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22.07.2020 21:12 Відповісти
Гребаное шапито
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22.07.2020 21:15 Відповісти
Уберите эту Мандельвошь, обрыгаться от нее можно, что за мерзское существо
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22.07.2020 21:27 Відповісти
ну треба ж хоч якось бубочкін померлий рейтинг рятувати, то і подзвонив)). Тим більше, що по телефону терорист би бубочку навіть не тіцьнув проміж ніг ))), просто не дістав би.
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22.07.2020 21:35 Відповісти
на якусь дешеву кварталівську виставу схожий і той захват, і той бубочкін пердимонокль з дзвінком.. Шановні українці, ви ж, сподіваюсь, пам'ятаєте що "наш" президент - комедіант? )))
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22.07.2020 21:37 Відповісти
-Так, я не понял! Пачему «кокс» не «вставляет»?!!! «Бодяжите», сволочи???!!!
- В.А., «папа»распорядился… Сказал, что Вы, последнее время, такое творите, что в Украине даже последние идиоты начали догадываться, КОГО они, на свою голову, выбрали…
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23.07.2020 05:35 Відповісти
Зеленський сам вирішив і зателефонувати терористові, і виконати його вимогу, - Мендель - Цензор.НЕТ 7178
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22.07.2020 22:15 Відповісти
Мандель - это реинкарнация Анны Герман.
Зеленський сам вирішив і зателефонувати терористові, і виконати його вимогу, - Мендель - Цензор.НЕТ 1312
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22.07.2020 22:17 Відповісти
А чего аплодируют? Елка сразу сказать сумел?
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22.07.2020 22:28 Відповісти
до первого настоящего террориста
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22.07.2020 22:23 Відповісти
а в ж..пу собі не запропонував дрючком?
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22.07.2020 22:28 Відповісти
Терорист так сміявся що обісрався і був змушений відпустити заручників.
Браво, блазню! Хоч у чомусь ти профі.
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22.07.2020 22:32 Відповісти
Довбойоб
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22.07.2020 22:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uKgaikmTnIA ДУЖЕ ДИВНА ПОДІЯ В ЛУЦЬКУ
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22.07.2020 23:10 Відповісти
Мендель, ты самая настоящая еврейская Ма#да!!!
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22.07.2020 23:11 Відповісти
А где гарантия, что этого уже не случилось?
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23.07.2020 00:16 Відповісти
Явка с повинной?
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23.07.2020 00:13 Відповісти
Сабаков намекал на сообщников ...
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23.07.2020 00:24 Відповісти
Марфушки
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23.07.2020 00:23 Відповісти
Морфинишки 😂
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23.07.2020 00:25 Відповісти
Як солдат 4 дні помирав стікаючи кров'ю без води, так клоун язика з дупи не виймав, а як "терорист", то одразу відосики і бурхлива діяльність.
Яке ж мерз*нне створіння обрали крет#ни...
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23.07.2020 00:30 Відповісти
Зеленський сам вирішив і зателефонувати терористові, і виконати його вимогу, - Мендель - Цензор.НЕТ 4792
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23.07.2020 00:35 Відповісти
А потом, в истерике, всю ночь рассказывал мендельше какой он был герой.
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23.07.2020 01:18 Відповісти
Всё верно Зе сделал.
Кстати а где Пе, чего не предложил себя в обмен на заложников?
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23.07.2020 02:23 Відповісти
ну он же не идиот, в отличие от тебя и бубочки, чтобы вестись на всякое шапито.
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23.07.2020 08:07 Відповісти
не обзывай Пе бубочкой. а идиот не я, а ты и потужный сывочолый попередник-бубочка, устраивающий для 23% шапито.
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23.07.2020 19:49 Відповісти
А Пе в Манчестер Сіті тренером працює, ідіоте.
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23.07.2020 09:21 Відповісти
не я, а ты идиот. Пе работает "тренером" идиотов в партии ес на Лаврской.
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23.07.2020 19:52 Відповісти
У ЗЕгенерата ярко выражена потребность в удовлетворении требований отъявленных мудаков. Что уж тут скрывать очевидное - дегенерат. Как только "на горизонте" появляется очередной мудак ЗЕ тук как тут - "Чего изволите?"...
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23.07.2020 03:23 Відповісти
Бл.дь і його Мендель.
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23.07.2020 09:20 Відповісти
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