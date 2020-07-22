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НБУ полностью и вовремя выполнит обязательства перед МВФ, - глава центробанка Шевченко

НБУ полностью и вовремя выполнит обязательства перед МВФ, - глава центробанка Шевченко

Национальный банк Украины полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с Международным валютным фондом обязательства.

Об этом глава центробанка Кирилл Шевченко сказал в ходе первой встречи с представителями МВФ 21 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить: все обязательства, которые НБУ взял на себя меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", – подчеркнул глава НБУ.

Согласно сообщению, представители МВФ отметили, что во многом макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия Украина обязана взвешенной политике центробанка.

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Во встрече приняли участие глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Голлар, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, а также Шевченко и его заместители.

Кроме того, Шевченко вместе с первой замглавы НБУ Екатериной Рожковой, заместителями Дмитрием Сологубом и Олегом Чурием встретились с представителями украинских и международных инвестиционных учреждений, сообщается на сайте центробанка в среду.

Также на Цензор.НЕТ: Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко

Автор: 

МВФ (3077) НБУ (10460) Шевченко Кирилл (225)


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Топ коментарі
+1
Доллар уже 28 в обменниках! Такими темпами и до 36.6 как пожелал Зеленский недалеко!
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22.07.2020 19:31 Відповісти
+1
привыкай ))))
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22.07.2020 19:33 Відповісти
+1
сообщается на сайте центробанка в среду. (c)
Редактор какой-то хрю-гав немного

НБУ полностью и вовремя выполнит обязательства перед МВФ, - глава центробанка Шевченко - Цензор.НЕТ 7052
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22.07.2020 19:35 Відповісти
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Доллар уже 28 в обменниках! Такими темпами и до 36.6 как пожелал Зеленский недалеко!
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22.07.2020 19:31 Відповісти
НБУ полностью и вовремя выполнит обязательства перед МВФ, - глава центробанка Шевченко - Цензор.НЕТ 3604
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22.07.2020 19:37 Відповісти
Наши люди им уже не интересуются . И на такси в булочную не ездят .
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22.07.2020 19:38 Відповісти
У нас 27
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22.07.2020 20:11 Відповісти
Ау!!!
"центробанк" в кацапии!
в Украине НАЦБАНК!
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22.07.2020 19:33 Відповісти
привыкай ))))
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22.07.2020 19:33 Відповісти
поцбанк ...в Україні
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22.07.2020 19:37 Відповісти
Так НБУ или Центробанк? Определитесь там, адиннарот.
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22.07.2020 19:35 Відповісти
сообщается на сайте центробанка в среду. (c)
Редактор какой-то хрю-гав немного

НБУ полностью и вовремя выполнит обязательства перед МВФ, - глава центробанка Шевченко - Цензор.НЕТ 7052
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22.07.2020 19:35 Відповісти
Для того й приймали потужний "антиколомойський" закон на декількасот сторінок. Готуйтесь до того, що депозити з банків можуть бути вилучені на користь погашення боргових зобов'язань перед МВФ, і жоден суд тепер Нацбанку не указ.
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22.07.2020 19:37 Відповісти
Прикольно буде дивитись на вас, ідіотів, які поприколу дозволили сєбя сдєлать.)))
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22.07.2020 22:38 Відповісти
Браво Зеленский, такими темпами реформатора Петра скоро догоним и переносим. Даёшь курс 75.
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22.07.2020 20:28 Відповісти
Ваши слугі виполнят ваше желаніє. Нємного позже.
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22.07.2020 22:39 Відповісти
 
 