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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора

Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора

Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку в автобусі 13 заручників й утримував їх понад 12 годин, повідомили про підозру.

Про це повідомляє  пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Кривошу повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні й утриманні осіб як заручників із загрозою знищення людей, зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.258, ч .2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 КК України).

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента в Фейсбуці.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) тероризм (2868) Максим Кривош (38) Офіс Генпрокурора (3272)


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Топ коментарі
+11
Более 12 часов! (А БТР все равно опоздал)
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22.07.2020 20:00
+11
Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4124
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22.07.2020 20:11
+9
Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8844
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22.07.2020 20:06
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а що сталося з "терористами" що "мінували" мости у Києві хто що знає , чи всі вийшли зі "справкою" ?
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22.07.2020 19:55 Відповісти
после Луцка
Нацполиции усилило меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

интересный выбор
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22.07.2020 21:23 Відповісти
А что на орган все таки посягательство было, или осколки пролетели мимо, уберите хоть по этой статье обвинение, не позорьтесь.
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22.07.2020 19:56 Відповісти
"The Show Must Go On" - даже несмотря на то, что у Деда Мороза отклеилась борода, а у Снегурочки из под платья вылезли кирзовые сапоги.
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22.07.2020 19:57 Відповісти
Более 12 часов! (А БТР все равно опоздал)
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22.07.2020 20:00 Відповісти
БТР был камуфляжным,на всякий случай,игра ахтероф в цирке-примитивна,сценарист-ваабще-поц,режиссер-полный дебилл..а так ничо,массовка порадовала и не обоссалась,молодца...худший зетриплер у типа власти..
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22.07.2020 20:33 Відповісти
говорят не заводился , потому и опоздали
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22.07.2020 21:18 Відповісти
Там ще за рекламу фільму «Зємлянє», шото повинно бути.
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22.07.2020 20:00 Відповісти
Шо опять, за плагиат еще статья?
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22.07.2020 20:09 Відповісти
роялті, копірайт,...там всьо сложно...а він же ще й прєзєдєнда в це дєло впутав...
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22.07.2020 20:25 Відповісти
Та шоб он так жил на гонорар от своей книжки за 2014 год.
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22.07.2020 20:27 Відповісти
Та отож. А той би зарабатував би грою на піаніно.
Так нє, що одному, шо другому пріключєній було мало...
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22.07.2020 20:30 Відповісти
Пас от Мендєль старейшей профессіі пріняла другая Мендєль - в погонах...
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22.07.2020 20:00 Відповісти
Однодневный всплеск "терроризма" по всей стране. с дурацкими требованиями президенту что то озвучить (почему не сплясать, или повторить коронный номер с роялем ?) - это классический вариант имитации обострения с отслеживанием реакции Зеленского на это. Результат получен - Зеленский трусливо согласится на что угодно, но силовые структуры еще способны принимать самостоятельные решения. Кстати это важно. Если "завтра война", то Зеленский намеревается ее проиграть под предлогом "защиты жизней мирного населения ?А в верхах ВС Украины грохнул конфликт. При всей своей лояльности Хомчак возмутился проводимыми в обход него, министром обороны Тараном и руководством Генштаба бюджетным сокращением ВСУ. После разговора в министерстве на повышенных тонах, где Хомчаку разъяснили, что сокращение "это указание сверху", Хомчак написал докладную Зеленскому. Вместо реакции Зеленского к нему пожаловал Ермак. Но разговора видимо не получилось, ибо вскоре он выскочил из кабинета под звон чего то разбитого.
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22.07.2020 20:01 Відповісти
не усложняй...это была всего лишь пиар-акция президента...нужно же рейтинги спасать
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22.07.2020 21:21 Відповісти
Кстаті сообщнік уже дайот показанія - он тоже із Харьковскіх
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22.07.2020 20:02 Відповісти
И Арсенчик из Харькова. Совпадение?
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22.07.2020 20:04 Відповісти
Не думаю...
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22.07.2020 20:06 Відповісти
Оперетивненько.
А що з цим?

https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk
https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk

... вручение подозрений подписал другой заместитель генпрокурора - Андрей Любович. Казалось бы, все нормально, но в пятницу генеральный прокурор Ирина Венедиктова внезапно... забрала у Любовича надзор по делу Вовка. И передала дело.... а пока никому и не передала.

Что за метаморфоза произошла во власти? Почему в четверг Генпрокуратура бодро без Холодницкого подписывает подозрения, а уже в пятницу у Любовича дело забирают, и по сути откровенно "сливают"?
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22.07.2020 20:02 Відповісти
А нічого. Журналісти зараз у тому місці, як до Порошенка.
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22.07.2020 20:05 Відповісти
А кто же там в окно штаба стрелял?
Типа "покушался"?
А где же " многочисленные сообщники" по городам и селам?
Где отягчающие статьи: "организация опг" и "группой лиц"?
Или мусора надеются, что на радостях об этих проколах СПЕКТАКЛЯ забудем?
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22.07.2020 20:04 Відповісти
Шапіто з акторів під бетонним куполом та сценаристів з харьківськиим минулим - і все на бєдном кріварожском мальчіке отрабативают...
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22.07.2020 20:04 Відповісти
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен


https://twitter.com/natohawks @natohawks


Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3968
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22.07.2020 20:05 Відповісти
Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8844
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22.07.2020 20:06 Відповісти
так то у него вино в мехах в рюкзаке било?
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22.07.2020 20:09 Відповісти
ага
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22.07.2020 20:12 Відповісти
и анекдоты рассказывал)))
(и над видосом видосика месте поржали))))
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22.07.2020 20:17 Відповісти
Я вже другий день угораю з зєбілів. Їм уродам не стидно?
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22.07.2020 20:22 Відповісти
ні... вони ніяк не можуть повірити що знову в котрий раз їх надурили і обісцяли неросою...
вони шукають виправдання цієї ...херні.... вже більш шоб заспокоїти свойого хробака що потроху під"їдає їх беззаперечне вірування у янелоха і його святість... але з тупістю і впертістю зомбі ніколи навіть собі в цьому не признаються... (Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус)
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22.07.2020 20:32 Відповісти
Думаю, що статті про цього терориста треба просто ігнорувати.
Не продивлятися їх.
Вде всі зрозуміли, що то бєспрєдєл, за котрий понесе, знов, відповідальність товарисч Зеленський.
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22.07.2020 20:10 Відповісти
Я думав, що слуги наріда дно пробили зі соснами, але знизу постукали з Луцька.
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22.07.2020 20:11 Відповісти
Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4124
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22.07.2020 20:11 Відповісти
...«Друзья, у меня для вас очень неприятная новость. К сожалению, нас всех опять развели как баранов», - сообщает на своей странице в Фейсбук экс-сотрудник полиции, а ныне политический деятель Денис Ярославский.«Из офиса пре­зи­ден­та, мне со­об­щи­ли, что се­го­дняш­ний Луц­кий сце­на­рий, об­суж­дал­ся в МВД ещё 2 неде­ли назад. Толь­ко ло­ка­цию с тер­рак­том, под­би­ра­ли в дру­гой об­ла­сти. Дан­ный спек­такль, го­то­ви­ли под день го­ло­со­ва­ния по «зе­ле­но­му та­ри­фу». Все про­ис­хо­дя­щее се­год­ня даже не цирк, а пи…ец (неценз. - ред.)!», - пишет он.
«По­здрав­ляю, пока нам по­ка­зы­ва­ли шоу, закон про­го­ло­со­ва­ли. Цены сни­зи­ли на ко­пей­ки, а круп­ные иг­ро­ки на этом рынке, по­лу­чи­ли га­ран­тии го­су­дар­ства, от­но­си­тель­но неиз­мен­но­сти самых вы­со­ких та­ри­фов в Ев­ро­пе«, - также до­ба­вил Д. Яро­слав­ский.
От­ме­тим, что спе­ци­а­лист имеет ввиду закон «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких законів України щодо удос­ко­на­лен­ня умов підт­рим­ки ви­роб­ництва елек­трич­ної енергії з аль­тер­на­тив­них дже­рел енергії».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/396223-druzjja_nas_razveli_kak_baranov_eks-sotrudnik_politsii_vyskazalsja_o_terakte_v_lutske
...
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22.07.2020 20:11 Відповісти
не нужно быть "баранами" и смотреть\читать что вам подсовуют, вот нафиг было не интерестно, не читала толком даже заголовки.....
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22.07.2020 21:14 Відповісти
и маску! Маску он не одел!
А за проезд оплатил?
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22.07.2020 20:13 Відповісти
За два места и багаж.
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22.07.2020 20:17 Відповісти
Анонс: Попавшие в заложники люди начнут выступать в защиту террика.
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22.07.2020 20:15 Відповісти
Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 300
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22.07.2020 20:16 Відповісти
Четыре статьи УК и штраф за отсутствие маски в общественном транспорте..
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22.07.2020 20:17 Відповісти
Иностранец бы сломался, а наш выдержит!
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22.07.2020 20:19 Відповісти
МИ БАЧИЛИ СПРОБУ ЗНЯТИ ЧЕТВЕРТИЙ СЕЗОН "СЛУГИ НАРОДУ" - МАГДА ПРО ТЕРАКТ У ЛУЦЬКУ

https://newsua.one/news/mi-bachili-sprobu-znyati-chetvertii-sezon-slugi-narodu-magda-pro-terakt-u-lucku.html

Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7260
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22.07.2020 20:19 Відповісти
Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4277
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22.07.2020 20:19 Відповісти
єти люди не из нашего квартала
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22.07.2020 20:50 Відповісти
а где мендель?
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22.07.2020 21:22 Відповісти
бєрємєнєєть
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22.07.2020 21:23 Відповісти
У нас,в Беларуси было такое.В 1996 году.Захват заложников в детском саду.Ну,переговоры с террористом велись,правда потом его уничтожили.https://news.tut.by/society/492536.html «Я беру детей в заложники!» - прокричал Александр Зюльков, когда пришел в минский детский сад № 511. 11 июня 1996 года он захватил в заложники 15 детей и двух воспитателей. Потребовал доставить его медкарту и съемочную группу программы «Взгляд». Переговоры шли четыре часа, все это время террорист держал в руках дипломат со взрывчаткой. Накануне 20-летия с того захвата TUT.BY попросил воспитателей, детей и силовиков вспомнить, как это было.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/492536.html
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22.07.2020 20:23 Відповісти
и что, так быстро его освидельствовали на вменяемость....очевидно что нет, как и то что он нормален....
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22.07.2020 21:11 Відповісти
«Чорне дзеркало» по-українськи: реакція соцмереж на події у Луцьку"https://bykvu.com/ua/bukvy/chernoe-zerkalo-po-ukrainski-reakcija-socsetej-na-sobytija-v-lucke/
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22.07.2020 21:31 Відповісти
Все это скорее похоже на рукожопую постановку.
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22.07.2020 21:45 Відповісти
Как работают Аваковские псы
Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4237
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22.07.2020 22:15 Відповісти
Ну не перегибайте!
Через пару минут (после того как тн террориста арестовали) автобус будет атакован спецназом!
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22.07.2020 22:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uKgaikmTnIA ДУЖЕ ДИВНА ПОДІЯ В ЛУЦЬКУ
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22.07.2020 23:01 Відповісти
 
 