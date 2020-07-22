Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора
Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку в автобусі 13 заручників й утримував їх понад 12 годин, повідомили про підозру.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Кривошу повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні й утриманні осіб як заручників із загрозою знищення людей, зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.258, ч .2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 КК України).
"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента в Фейсбуці.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нацполиции усилило меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
интересный выбор
Так нє, що одному, шо другому пріключєній було мало...
А що з цим?
https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk
https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk
... вручение подозрений подписал другой заместитель генпрокурора - Андрей Любович. Казалось бы, все нормально, но в пятницу генеральный прокурор Ирина Венедиктова внезапно... забрала у Любовича надзор по делу Вовка. И передала дело.... а пока никому и не передала.
Что за метаморфоза произошла во власти? Почему в четверг Генпрокуратура бодро без Холодницкого подписывает подозрения, а уже в пятницу у Любовича дело забирают, и по сути откровенно "сливают"?
Типа "покушался"?
А где же " многочисленные сообщники" по городам и селам?
Где отягчающие статьи: "организация опг" и "группой лиц"?
Или мусора надеются, что на радостях об этих проколах СПЕКТАКЛЯ забудем?
https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен
https://twitter.com/natohawks @natohawks
(и над видосом видосика месте поржали))))
вони шукають виправдання цієї ...херні.... вже більш шоб заспокоїти свойого хробака що потроху під"їдає їх беззаперечне вірування у янелоха і його святість... але з тупістю і впертістю зомбі ніколи навіть собі в цьому не признаються... (Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус)
Не продивлятися їх.
Вде всі зрозуміли, що то бєспрєдєл, за котрий понесе, знов, відповідальність товарисч Зеленський.
«Поздравляю, пока нам показывали шоу, закон проголосовали. Цены снизили на копейки, а крупные игроки на этом рынке, получили гарантии государства, относительно неизменности самых высоких тарифов в Европе«, - также добавил Д. Ярославский.
Отметим, что специалист имеет ввиду закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/396223-druzjja_nas_razveli_kak_baranov_eks-sotrudnik_politsii_vyskazalsja_o_terakte_v_lutske
...
А за проезд оплатил?
https://newsua.one/news/mi-bachili-sprobu-znyati-chetvertii-sezon-slugi-narodu-magda-pro-terakt-u-lucku.html
Читать полностью: https://news.tut.by/society/492536.html
Через пару минут (после того как тн террориста арестовали) автобус будет атакован спецназом!