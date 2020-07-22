Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора

Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку в автобусі 13 заручників й утримував їх понад 12 годин, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Кривошу повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні й утриманні осіб як заручників із загрозою знищення людей, зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.258, ч .2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 КК України).

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента в Фейсбуці.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.