"Слуга народу" Холодов оскаржуватиме в суді протокол НАЗК і заявляє про політичний тиск на користь тютюнового картелю

Народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов заявляє, що НАЗК склало проти нього адміністративний протокол за скаргою НАБУ. Причиною він називає свою спробу дізнатися про хід розслідування НАБУ щодо "тютюнової поправки" до законопроєкту 1049, в якому нібито фігурує його прізвище.

Про це Холодов написав в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"НАЗК склало проти мене адміністративний протокол за скаргою НАБУ. З правової точки зору вся ця історія - це політичний тиск. Тиск на мене вигідний тютюновому картелю, оскільки я чи не єдиний народний депутат, який вголос говорить про те, як табачники виводять з Україна мільярди і не платять податки на прибуток", - пише Холодов.

За словами Холодова, восени минулого року він, як і 254 інші депутати, проголосував за законопроєкт 1049. Законопроєкт був прийнятий Радою, але потім заветований президентом через поправку №8 народного депутата Олександра Дубінського.

"Вето було накладено в рамках політичного діалогу з тютюновими компаніями. Я був проти будь-яких домовленостей з тютюновими компаніями і час показав, що я мав рацію. Зараз тютюнові компанії тиснуть на суди, Кабмін і президента з вимогою дозволити їм і далі не платити податки в Україні і безкарно виводити мільярди з країни. У жодній іншій цивілізованій країні світу такого хамства вони собі дозволити не можуть", - написав Холодов.

Читайте також: Приватизація готелю "Дніпро": Глава ФДМ Сенниченко запропонував нардепові Холодову разом передати фонду "Повернись живим" 100 тисяч грн (оновлено)

За його словами, після голосування за законопроєкт 1049 з тютюновою поправкою Дубінського, НАБУ нібито відкрило кримінальне провадження проти нього, як він дізнався зі ЗМІ.

"Читайте уважно: проти мене відкрили кримінальне провадження через голосування. Я не був ні автором, ні співавтором законопроєкту. Я не подавав до нього поправок. Я за нього проголосував. Все", - написав Холодов.

За його словами, за пів року його жодного разу не запрошували в НАБУ для дачі свідчень чи пояснень.

"Я вирішив поцікавитися в НАБУ, чи закінчили вони розслідування у цьому резонансному питанні. Чи буде справа направлена ​​до суду? Коли? До мене є якісь питання? Замість відповіді на свої запитання я отримував відписки. Спочатку про те, що такого кримінального провадження немає, потім - що я не маю права на отримання інформації про його розслідування", - написав Холодов.

За його словами, після цього НАБУ написало на нього скаргу в НАЗК про те, що він нібито намагається "тиснути на НАБУ". При цьому НАБУ написало в НАЗК, що "якась справа все-таки розслідується особисто проти нього з формулюванням "зловживав владою під час розгляду законопроєкту".

"За скаргою НАБУ на мене НАЗК склало проти мене протокол про адміністративний вчинок і передало його в суд. Тепер я чекаю суду, буду вимагати визнати цей протокол нікчемним", - заявив Холодов.

"Я готовий посперечатися, що це провадження НАБУ, за яким пів року немає ніякого руху, активізується зараз, під загострення війни з тютюновим картелем. Будуть на мене тиснути політично і шантажуватимуть репутаційними ударами. Але я абсолютно впевнений у своїй правоті. Буду оборонятися", - написав Холодов.