Розгін Майдану 30 листопада: Завершено досудове розслідування щодо двох ексберкутівців, ще одному повідомлено про підозру

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронці застосували до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації та проведенню зборів. У подальшому колишні міліціонери полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві, склали рапорти про затримання потерпілого, до якого внесли завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, колишні правоохоронці обвинувачуються у перевищенні влади або службових повноважень, службовому підроблені та незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 та ст. 340 Кримінального кодексу України).

Також слідчі ДБР повідомили про підозру у незаконному перешкоджанні проведенню зборів та мітингів, вчиненому групою осіб та службовому підробленні ( ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) колишньому міліціонеру полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві.

"30 листопада 2013 року колишній правоохоронець перешкодив проведенню зборів на Майдані Незалежності в м. Києві та для штучного створення доказів нібито вчинення цього дня потерпілим адміністративних правопорушень, склав завідомо неправдиві офіційні документи", - говориться в повідомленні.

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