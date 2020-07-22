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Судью посадили на 7 лет за взятку в $2,5 тыс., - САП

Судью посадили на 7 лет за взятку в $2,5 тыс., - САП

Судья одного из райсудов Одессы полтора года не рассматривал иск о незаконном выделении квартиры, а потом предложил за взятку ускорить рассмотрение и обеспечить позитивный результат.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Судья с 2017 года рассматривал иск жителя города к одному из предприятий о признании недействительным решения о выделении квартиры работнику этого предприятия, а в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен владелец квартиры. ...Фактически в течение 1,5 лет судебное разбирательство этим судьей не осуществлялось", - сказано в сообщении.

В марте 2019 года судья предложил представителю владельца квартиры за взятку решить вопрос быстро и с гарантированным результатом. Судью задержали в момент передачи денег.

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Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 7 годам лишения свободы, конфискации имущества и еще 3 годам лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Автор: 

взятка (4733) приговор (1092) суд (11739) судья (1589) САП (2237)


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Топ коментарі
+12
Не за хабар, а за демпінг.
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22.07.2020 20:33 Відповісти
+9
Его сдали свои же "коллеги", за демпинг...
Так мало еще никто не брал..
😎
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22.07.2020 20:41 Відповісти
+8
Таких суддів , в Україні , мают щодня садити , десятками!!! Суди , це на 100% корумпована система !!!))
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22.07.2020 20:35 Відповісти
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Ничёсси!
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22.07.2020 20:29 Відповісти
Щось дрібна риба , тюлька !!)))
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22.07.2020 20:32 Відповісти
знаешь скока посада в районном суде города Одесса стоит?!.. 100-150 штук баксов..
посада в райсуде Одессы, это не какие-то там Горишни Плавни..
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22.07.2020 20:38 Відповісти
То отож!! Сплачене тре повернути, та на життя собі та діткам щось зганашити !!)))))
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22.07.2020 20:40 Відповісти
Ну разве это справедливо, за копейки в тюрьму.
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22.07.2020 20:29 Відповісти
Таких суддів , в Україні , мают щодня садити , десятками!!! Суди , це на 100% корумпована система !!!))
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22.07.2020 20:35 Відповісти
Гробят малый бизнес.
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22.07.2020 20:31 Відповісти
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22.07.2020 20:33 Відповісти
Не за хабар, а за демпінг.
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22.07.2020 20:33 Відповісти
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22.07.2020 20:33 Відповісти
Судью посадили на 7 лет за взятку в $2,5 тыс., - САП - Цензор.НЕТ 1597
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22.07.2020 20:35 Відповісти
Судьи посадили судью? Ни фамилии ни чего больше..
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22.07.2020 20:36 Відповісти
Вам скажи, тут же начнёте вопить про политический заказ
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22.07.2020 20:47 Відповісти
Щось у лиси здохло ...
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22.07.2020 20:37 Відповісти
Наконец-то!!! Браво, САП!
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22.07.2020 20:39 Відповісти
Такими темпами, вони цю боротьбу з корупцією , лише в судовій системі,на декілька віков розтягнут !!))
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22.07.2020 20:43 Відповісти
Его сдали свои же "коллеги", за демпинг...
Так мало еще никто не брал..
😎
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22.07.2020 20:41 Відповісти
Нашли какого-то БЕДАЛАГУ, подсунули ему (ну, смех какой-то: 0,0025 млн.$) и повязали (для отчетности и рапорта "о борьбе с коррупцией"), "приличные" судьи на эту сумму "ужинают в ресторане"!
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22.07.2020 20:41 Відповісти
"Страшно подумать", сколько бы дали судье возьми он как "обычно" (25 млн), аккурат под очередной подлет нынешней кометы (7 тыс. лет)!
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22.07.2020 20:52 Відповісти
Но, о чем это я при таких взятках не страшен ни черт, ни бог (откупятся)!
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22.07.2020 20:53 Відповісти
Судья-либо поц,либо в новостях опечт.лятка с 000 нулями...
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22.07.2020 20:43 Відповісти
Наказали за демпинг.
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22.07.2020 20:50 Відповісти
Блін, у лісі щось велике здохло....очам своїм не вірю....останні раз здається судили із суддів тільки великого колядника із Львова.
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22.07.2020 20:53 Відповісти
Да ладно. Видно таксы не придерживался, демпигнул. Пот воры в мантиях и обиделись.
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22.07.2020 21:19 Відповісти
Оце перемога!!! Мабудь самий некчемний суддя -жебрак,від которого не знали, як здихатися, щоб не заважав нормальні справи продавати...Щось до Вовка - руки короткі, вже не кажучи про інших...та Кримчан
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22.07.2020 21:26 Відповісти
Типа на его место прийдёт честный и неподкупный)))
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22.07.2020 21:41 Відповісти
Да такие судьи - почти все.
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22.07.2020 23:17 Відповісти
 
 