Судью посадили на 7 лет за взятку в $2,5 тыс., - САП

Судья одного из райсудов Одессы полтора года не рассматривал иск о незаконном выделении квартиры, а потом предложил за взятку ускорить рассмотрение и обеспечить позитивный результат.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Судья с 2017 года рассматривал иск жителя города к одному из предприятий о признании недействительным решения о выделении квартиры работнику этого предприятия, а в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен владелец квартиры. ...Фактически в течение 1,5 лет судебное разбирательство этим судьей не осуществлялось", - сказано в сообщении.

В марте 2019 года судья предложил представителю владельца квартиры за взятку решить вопрос быстро и с гарантированным результатом. Судью задержали в момент передачи денег.

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Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 7 годам лишения свободы, конфискации имущества и еще 3 годам лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.