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Новини Агресія Росії проти України
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Ідентифіковано п'ятьох найманців РФ, які розстріляли генерал-майора Радієвського й інших нацгвардійців під час звільнення Лисичанська, - прокуратура

Ідентифіковано п'ятьох найманців РФ, які розстріляли генерал-майора Радієвського й інших нацгвардійців під час звільнення Лисичанська, - прокуратура

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області у кримінальному провадженні за фактом бойових дій під час окупації міста Лисичанська ідентифіковано п'ятьох учасників незаконних збройних формувань РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури, саме вони обстріляли групу військовослужбовців під керівництвом полковника, посмертно - генерал-майора Національної гвардії України Олександра Радієвського.

"Прокурори спільно зі слідчими СБУ зібрали достатню кількість доказів на підтвердження причетності до вчинення злочину двох громадян Російської Федерації та трьох місцевих мешканців.

За версією слідства, 23 липня 2014 року учасники озброєних підрозділів "Восток-13" та "Сибір" утворили засідку на підступах до міста. У ході наступальної операції підрозділів Нацгвардії України під час звільнення Лисичанська учасники НЗФ РФ почали ворожу атаку із застосуванням снайперської, стрілецької та автоматичної зброї.

У бойовому зіткненні від кулі снайпера в голову Олександр Радієвський загинув, ще троє військовослужбовців Національної гвардії України отримали смертельні тілесні ушкодження, 11-х нацгвардійців у ході обстрілів поранено", - говориться в повідомленні.

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Зазначається, що п’ятьом особам повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України).

"На даний час досудове розслідування, яке здійснюється слідчими третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, триває. Встановлюються інші учасники незаконних збройних формувань Російської Федерації", - повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, командир в/ч 3011 Нацгвардії полковник Олександр Радієвський загинув 23 липня 2014 року - під час операції зі звільнення Лисичанська. Разом з бійцями він потрапив у засідку на мосту між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. За день до загибелі полковник звільняв Сєвєродонецьк, Миколаївку, Семенівку, Слов'янськ. Олександру Радієвському присвоєно військове звання генерал-майора (посмертно), він нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Снайпера, який убив під час штурму Лисичанська командира військової частини 3011 Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії полковника Олександра Радієвського, затримали в липні 2014 року.

Автор: 

Лисичанськ (315) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3696) силовики (2514) найманці рф (2063) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+19
Сегодня, кстати годовщина освобождения трех важных городов на Луганщине, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка в 2014 году.
ПреЗедент вспомнил об этом, поздравил?

Неудобные для нынешней капитулянтской власти события и даты.
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22.07.2020 20:58
+10
Где фото и адреса етих террористов? Или вы думаете что все забудется и им и их семьям сойдет все с рук ?
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22.07.2020 20:47
+10
Их убивать надо Даже не судить а убивать а не идентифицировать А наши тщедушные власти обменяли даже ублюдков взорвавших мину в Харькове и погубивших в том числе школьников (Какое отношение они имели к передовой на востоке )Они были типичными террористами Обменяли цемаха Вот так и жухают нас потому что мы не убиваем а идентифицируем Погибшим нашим бойцам под зайцево что легче будет от вашей идентификации
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22.07.2020 20:59
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Где фото и адреса етих террористов? Или вы думаете что все забудется и им и их семьям сойдет все с рук ?
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22.07.2020 20:47 Відповісти
Знаешь. сойдет. Увы. а их детишки приедут в Украину учиться (льготное поступление без ЗНО, гарантированная стипендия). А вот дети погибших нацгвардейцев - в общую очередь. Как говаривал зебобик - а какая разница. А вообще поддерживаю тебя - ответственность и семей тоже. до седьмого колена.
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23.07.2020 09:04 Відповісти
Сегодня, кстати годовщина освобождения трех важных городов на Луганщине, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка в 2014 году.
ПреЗедент вспомнил об этом, поздравил?

Неудобные для нынешней капитулянтской власти события и даты.
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22.07.2020 20:58 Відповісти
Их убивать надо Даже не судить а убивать а не идентифицировать А наши тщедушные власти обменяли даже ублюдков взорвавших мину в Харькове и погубивших в том числе школьников (Какое отношение они имели к передовой на востоке )Они были типичными террористами Обменяли цемаха Вот так и жухают нас потому что мы не убиваем а идентифицируем Погибшим нашим бойцам под зайцево что легче будет от вашей идентификации
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22.07.2020 20:59 Відповісти
Новая победа зеленого ублюдка. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного.
С 27.07.2020. У нас так понимаю, опять не сообщают.
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22.07.2020 21:23 Відповісти
Покрошили молодых украинцев, нужно передохнуть.
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22.07.2020 23:53 Відповісти
Надо было не в лоб идти по Первомайской а параллельными улицами вот и попали под огонь..жалко что погибли..можно было просто обойти шанхаями
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22.07.2020 21:53 Відповісти
Идентифицированы пятеро наемников РФ, расстрелявших генерал-майора Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, - прокуратура - Цензор.НЕТ 705
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22.07.2020 21:55 Відповісти
За час карантину побував в декількох компаніях де люди під горілочку, жартома, але з юнацьким запалом аналізували можливість фізичного знищення правлячої прокацапленої жидобільшовицької верхівки країни. Так це гіпотетичні теревені. Але коли це стає масовим явищем то рано чи пізно зеленій шмарклі прийде ******* бо дуже багато людей його вже не просто зневажають, а вважають особистим ворогом кожного українця, руйнівником держави та державним зрадником.
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23.07.2020 03:03 Відповісти
Радієвський і зє- обидва із Кривого Рогу. Перший воїн і герой, другий зелена шмаркля і нікчема.
Слава Герою Радієвському!
вічна ганьба хрипатому недомірку
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23.07.2020 06:35 Відповісти
За все те, що творитться зараз в Украіні всю відповідальність несе Порошенко - всю моральну і кримінальну! Своіми діями, своєю захланністю, Порошенко вбив в людях віру в переміни при його президенстві, що призвело до того, що обрали сопливу шмарклю і його антиукраінську шоблу. У народу не було іншого вибору, а лиш надія, що не буде гірше, ні з шулером Петром.
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23.07.2020 06:58 Відповісти
НАЙМАНЦІ: 1) особи, переважно з іноземців, що наймалися державою для несення військової служби, можуть формувати Найману армію); 2) в ********* міжнародному праві спеціально завербовані особи, з корисливих мотивів беруть участь у збройній боротьбі і не належать до жодної з воюючих сторін. Найманців слід відрізняти від добровольців чи волонтерів, радників військових, а також від військовослужбовців тих держав, в яких комплектування ЗС здійснюється шляхом найму громадян на основі контракту. Поняття «Найманець» розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати безпосередню участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду у вигляді матеріальної винагороди від воюючої сторони, розміри якої істотно перевищують винагороду, що виплачується цією стороною військовослужбовцям такого ж рангу і з такими ж функціями з числа особового складу своїх збройних сил; не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил. Які можуть бути найманці штатні агенти ФСБ, ГРУ послані країною РФ яка є учасник конфлікту в ДиРі?
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23.07.2020 07:35 Відповісти
 
 