Ідентифіковано п'ятьох найманців РФ, які розстріляли генерал-майора Радієвського й інших нацгвардійців під час звільнення Лисичанська, - прокуратура

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області у кримінальному провадженні за фактом бойових дій під час окупації міста Лисичанська ідентифіковано п'ятьох учасників незаконних збройних формувань РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури, саме вони обстріляли групу військовослужбовців під керівництвом полковника, посмертно - генерал-майора Національної гвардії України Олександра Радієвського.

"Прокурори спільно зі слідчими СБУ зібрали достатню кількість доказів на підтвердження причетності до вчинення злочину двох громадян Російської Федерації та трьох місцевих мешканців.

За версією слідства, 23 липня 2014 року учасники озброєних підрозділів "Восток-13" та "Сибір" утворили засідку на підступах до міста. У ході наступальної операції підрозділів Нацгвардії України під час звільнення Лисичанська учасники НЗФ РФ почали ворожу атаку із застосуванням снайперської, стрілецької та автоматичної зброї.

У бойовому зіткненні від кулі снайпера в голову Олександр Радієвський загинув, ще троє військовослужбовців Національної гвардії України отримали смертельні тілесні ушкодження, 11-х нацгвардійців у ході обстрілів поранено", - говориться в повідомленні.

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Зазначається, що п’ятьом особам повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України).

"На даний час досудове розслідування, яке здійснюється слідчими третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, триває. Встановлюються інші учасники незаконних збройних формувань Російської Федерації", - повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, командир в/ч 3011 Нацгвардії полковник Олександр Радієвський загинув 23 липня 2014 року - під час операції зі звільнення Лисичанська. Разом з бійцями він потрапив у засідку на мосту між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. За день до загибелі полковник звільняв Сєвєродонецьк, Миколаївку, Семенівку, Слов'янськ. Олександру Радієвському присвоєно військове звання генерал-майора (посмертно), він нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Снайпера, який убив під час штурму Лисичанська командира військової частини 3011 Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії полковника Олександра Радієвського, затримали в липні 2014 року.