Судновласник ще раз спробує підняти затонулий танкер Delfi, у випадку невдачі цим займеться АМПУ, - Шмигаль

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що до 26 липня власник затонулого біля Одеси танкера Delfi спробує ще раз його підняти.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо вона (спроба підняти танкер Delfi. - Ред.) буде невдалою, то власник відмовиться від прав власності на танкер, і тоді цим питанням займеться державна Адміністрація морських портів", - зазначив міністр.

Він додав, що зараз усі підвідомчі уряду органи відпрацьовують додаткові сценарії, щоб якомога швидше вирішити проблему з затонулим танкером.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

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Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.

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