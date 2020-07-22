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Новини
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Судновласник ще раз спробує підняти затонулий танкер Delfi, у випадку невдачі цим займеться АМПУ, - Шмигаль

Судновласник ще раз спробує підняти затонулий танкер Delfi, у випадку невдачі цим займеться АМПУ, - Шмигаль

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що до 26 липня власник затонулого біля Одеси танкера Delfi спробує ще раз його підняти.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо вона (спроба підняти танкер Delfi. - Ред.) буде невдалою, то власник відмовиться від прав власності на танкер, і тоді цим питанням займеться державна Адміністрація морських портів", - зазначив міністр.

Він додав, що зараз усі підвідомчі уряду органи відпрацьовують додаткові сценарії, щоб якомога швидше вирішити проблему з затонулим танкером.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затонулий біля Одеси танкер Delfi після невдалих спроб підйому вирішили зробити легшим

Судновласник ще раз спробує підняти затонулий танкер Delfi, у випадку невдачі цим займеться АМПУ, - Шмигаль 01

Читайте також: У затонулого біля Одеси танкера Delfi знову зафіксували витік нафтопродуктів, - Адміністрація Одеського порту

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Дивіться також: Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція. ДОКУМЕНТ

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.

Читайте также: Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился

Автор: 

Одеса (5494) танкер (342) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+8
Шел 9-й месяц как аматоры от власти пытаются поднять затонувший танкер Delfi...
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22.07.2020 21:10
+5
Я знаю одного чудака, который не только танкер может "поднять" но и сымитировать игру х..м на рояле. Согласитесь, там то же надо поднимать. Адресок подкинуть?
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22.07.2020 21:04
+4
На особистому контролі тримає! 😂
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22.07.2020 21:08
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Я знаю одного чудака, который не только танкер может "поднять" но и сымитировать игру х..м на рояле. Согласитесь, там то же надо поднимать. Адресок подкинуть?
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22.07.2020 21:04 Відповісти
На особистому контролі тримає! 😂
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22.07.2020 21:08 Відповісти
Це той чудак, що на литеру "М" починаєтся !!))
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22.07.2020 21:18 Відповісти
Шел 9-й месяц как аматоры от власти пытаются поднять затонувший танкер Delfi...
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22.07.2020 21:10 Відповісти
Я вчера на ЖД локомотив три раза подымал Правда не поднял.
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22.07.2020 22:42 Відповісти
ха... так ты тоже гусь из ЗекАмАнды !!!
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22.07.2020 23:28 Відповісти
Предложите россиянам за бутылку и на металлолом, мигом сделают.
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22.07.2020 21:10 Відповісти
Да и наши тоже...Лично я бы подогнал пожарную мотопомпу....затем покумекал с пожарными как подать пенообразователь к месту сварки...а и вскрыл танки...а далее делай шо хош....
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22.07.2020 21:27 Відповісти
Если не поднимет, то 26 июля судовладелец объявит abandon.
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22.07.2020 21:24 Відповісти
Это уже не танкер, а ржавый металлолом - надо выкачать топливо и смело разделывать.
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22.07.2020 21:37 Відповісти
Такие работы дорогие и по сути убыточны. Всегда было. Владелец всё знал заранее и мурыжил. До пляжного сезона. Молодец---додавил власть! А тут и сцарь прикатил ему в помощь. Стащат с мели конечно. Там скорее плав-кран нужен. Мелко просто для крана. А смотришь и зима катит в глаза скоро. Снегом заметёт.
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22.07.2020 21:41 Відповісти
До годовщины времени еще полно.
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22.07.2020 21:45 Відповісти
Наверное им выгодно его подымать бесконечно - вот если бы деньги платили не за процесс, а за результат - то уже б подняли.
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22.07.2020 23:12 Відповісти
может засосет. надо просто еще подождать
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23.07.2020 00:50 Відповісти
Штормом унесёт обратно в море.
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23.07.2020 01:13 Відповісти
Та не спешите вы так, йоу. Всего месяцев 9 прошло. Тем более, что там точно стырить что-нибудь сложно, а вот опозориться можно легко, чем вы и занимаетесь, думая, что оно само уплывет.
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23.07.2020 01:36 Відповісти
Если оно улывёт оттуда, то только само - как само приплыло при помощи шторма,
так само при помощи шторма и уплывёт.
Ему далеко путешествовать не надо - ему лишь бы скрыться под водой.
И будет дайверам счастье.
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23.07.2020 01:52 Відповісти
 
 