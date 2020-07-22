Серед силовиків, які затримували білоруського опозиціонера, впізнали колишнього "беркута" з Майдану, - ЗМІ. ФОТО
Кілька колишніх бійців "Беркута" служать зараз у правоохоронних органах у Мінську.
Про це йдеться в матеріалі "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.
15 липня житель Мінська Олександр Кувшинов прибув у ЦВК, щоб подати скаргу на відмову в реєстрації кандидатів у президенти. Коли з'ясувалося, що ЦВК припинив прийом скарг, він на велосипеді вирушив додому, але був затриманий ОМОНом.
На фото з затримання впізнали колишнього співробітника українського "Беркута" Сергія Панасенка з Миколаєва. В Україні його підозрюють у злочинах проти активістів Революції Гідності.
Панасенко затримує Кувшинова
затримання Кувшинова
Панасенко не зміг вірно вказати в документах адресу, за якою затримали Кувшинова, і справу відправили на доопрацювання.
Сергій Панасенко
У пресслужбі МВС Білорусі на запит журналістів відповіли, що інформація про людей, які працюють в ОМОН, є закритою.
Три роки тому міжнародний волонтерський проєкт InformNapalm опублікував інформацію як мінімум про трьох колишніх співробітників "Беркута" в Миколаївській області, які втекли з України в Білорусь і служать там у міліції. Крім Сергія Панасенка, журналісти тоді називали Миколу Стахарняка і Сергія Гавриляка.
"З неофіційної інформації я знаю, що було кілька груп. Одна з них поїхала до Білорусі - там були офіцери і навіть, якщо я не помиляюся, заступник командира (миколаївської) роти. Друга група пішла в Крим, а третя - в Росію. Українські спецслужби мають з'ясувати, де вони зараз перебувають", - розповів журналістам ексгубернатор Миколаївщини Вадим Меріков.
Інше джерело повідомило "Свабода", що першим із "беркутів" у Мінськ перебрався Анатолій Горбунов. Він приїхав до столиці Білорусі відвідати родичів, залишився там жити і влаштувався на роботу в білоруську міліцію. А потім перетягнув туди як мінімум трьох своїх колишніх підлеглих.
Анатолій Горбунов - крайній зліва
21 колишнього співробітника "Беркута" оголошено в міжнародний розшук.
Правозахисники й експерти впевнені, що влаштуватися на роботу в білоруську міліцію ексберкутівці могли тільки після отримання громадянства Білорусі.
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-Слышь ДомКом гребанный,ты почему обосрал профессора Преображенского?где я тепероь жрать на халяву буду?
-Обратись в Мавзолей чЛенина,там накормють прямо с чайной ложечки...и 5 раз в день...
На висоті Карпатських гір,
Гніздиться Беркут-птах.
Він гордий, має добрий зір,
На інших він наводить жах.
По класу соколоподібний,
З родини яструбів цей птах.
Красою до орлів подібний,
Тоді у всіх був на устах.
Назвали ним ментівську роту,
Як було просто «Беркута».
Зібрали в ротах всю босоту,
У кожній області «крута».
Найбільшу платню "боєць" мав
Все краще для людиноптаха,
Закон звичайно обминав,
Людей став бити цей невдаха.
Так він перетворився в когута
Майдан цей півень розганяв.
«Відвага» їхня нами незабута,
Дітей вбивав,по вулицях ганяв.
Всих тих, хто його годував
Стріляв, в мороз водою поливав.
Трупами майдан весь засівав,
А потім п'ятками в Росію накивав.
Не захистив свою державу,
За що зарплату в неї брав.
Мав "Беркута" погану славу,
На стороні агресора повоював.
При слові беркут всіх коробить,
У генах нас уже майдан.
Та нація все гідне зробить
Щоб птах позбувся кайдан.
11.07.2018Анатолій Березенський
Коли туди брали на роботу - не дивилися на світогляд чи любов до України.
Головну роль відігравали зріст, м'язи та відсутність мізків.
Ця "державна традиція" акуратно зберігалася за всіх президентів...
Им нужны вертухаи, чтобы держать свою скотинку в стойле и защищать от народа бандитский правящий класс.
В Украине большой ценой удалось очистить страну от правящей банды и их псов, но глупый народ, впервые за долгие годы получивший свободу не знал что с ней делать и в 2019 году с дуру выбрал президентом клоуна.