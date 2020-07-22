Серед силовиків, які затримували білоруського опозиціонера, впізнали колишнього "беркута" з Майдану, - ЗМІ. ФОТО

Кілька колишніх бійців "Беркута" служать зараз у правоохоронних органах у Мінську.

Про це йдеться в матеріалі "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.

15 липня житель Мінська Олександр Кувшинов прибув у ЦВК, щоб подати скаргу на відмову в реєстрації кандидатів у президенти. Коли з'ясувалося, що ЦВК припинив прийом скарг, він на велосипеді вирушив додому, але був затриманий ОМОНом.

На фото з затримання впізнали колишнього співробітника українського "Беркута" Сергія Панасенка з Миколаєва. В Україні його підозрюють у злочинах проти активістів Революції Гідності.

Панасенко затримує Кувшинова

затримання Кувшинова

Панасенко не зміг вірно вказати в документах адресу, за якою затримали Кувшинова, і справу відправили на доопрацювання.

Сергій Панасенко

У пресслужбі МВС Білорусі на запит журналістів відповіли, що інформація про людей, які працюють в ОМОН, є закритою.

Три роки тому міжнародний волонтерський проєкт InformNapalm опублікував інформацію як мінімум про трьох колишніх співробітників "Беркута" в Миколаївській області, які втекли з України в Білорусь і служать там у міліції. Крім Сергія Панасенка, журналісти тоді називали Миколу Стахарняка і Сергія Гавриляка.

"З неофіційної інформації я знаю, що було кілька груп. Одна з них поїхала до Білорусі - там були офіцери і навіть, якщо я не помиляюся, заступник командира (миколаївської) роти. Друга група пішла в Крим, а третя - в Росію. Українські спецслужби мають з'ясувати, де вони зараз перебувають", - розповів журналістам ексгубернатор Миколаївщини Вадим Меріков.

Інше джерело повідомило "Свабода", що першим із "беркутів" у Мінськ перебрався Анатолій Горбунов. Він приїхав до столиці Білорусі відвідати родичів, залишився там жити і влаштувався на роботу в білоруську міліцію. А потім перетягнув туди як мінімум трьох своїх колишніх підлеглих.

Анатолій Горбунов - крайній зліва

21 колишнього співробітника "Беркута" оголошено в міжнародний розшук.

Правозахисники й експерти впевнені, що влаштуватися на роботу в білоруську міліцію ексберкутівці могли тільки після отримання громадянства Білорусі.