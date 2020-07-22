УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7529 відвідувачів онлайн
Новини Розслідування злочинів на Майдані
36 741 126

Серед силовиків, які затримували білоруського опозиціонера, впізнали колишнього "беркута" з Майдану, - ЗМІ. ФОТО

Кілька колишніх бійців "Беркута" служать зараз у правоохоронних органах у Мінську.

Про це йдеться в матеріалі "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.

15 липня житель Мінська Олександр Кувшинов прибув у ЦВК, щоб подати скаргу на відмову в реєстрації кандидатів у президенти. Коли з'ясувалося, що ЦВК припинив прийом скарг, він на велосипеді вирушив додому, але був затриманий ОМОНом.

На фото з затримання впізнали колишнього співробітника українського "Беркута" Сергія Панасенка з Миколаєва. В Україні його підозрюють у злочинах проти активістів Революції Гідності.

Серед силовиків, які затримували білоруського опозиціонера, впізнали колишнього беркута з Майдану, - ЗМІ 01

Панасенко затримує Кувшинова

Серед силовиків, які затримували білоруського опозиціонера, впізнали колишнього беркута з Майдану, - ЗМІ 02

затримання Кувшинова

Панасенко не зміг вірно вказати в документах адресу, за якою затримали Кувшинова, і справу відправили на доопрацювання.

Серед силовиків, які затримували білоруського опозиціонера, впізнали колишнього беркута з Майдану, - ЗМІ 03

Сергій Панасенко

У пресслужбі МВС Білорусі на запит журналістів відповіли, що інформація про людей, які працюють в ОМОН, є закритою.

Три роки тому міжнародний волонтерський проєкт InformNapalm опублікував інформацію як мінімум про трьох колишніх співробітників "Беркута" в Миколаївській області, які втекли з України в Білорусь і служать там у міліції. Крім Сергія Панасенка, журналісти тоді називали Миколу Стахарняка і Сергія Гавриляка.

"З неофіційної інформації я знаю, що було кілька груп. Одна з них поїхала до Білорусі - там були офіцери і навіть, якщо я не помиляюся, заступник командира (миколаївської) роти. Друга група пішла в Крим, а третя - в Росію. Українські спецслужби мають з'ясувати, де вони зараз перебувають", - розповів журналістам ексгубернатор Миколаївщини Вадим Меріков.

Інше джерело повідомило "Свабода", що першим із "беркутів" у Мінськ перебрався Анатолій Горбунов. Він приїхав до столиці Білорусі відвідати родичів, залишився там жити і влаштувався на роботу в білоруську міліцію. А потім перетягнув туди як мінімум трьох своїх колишніх підлеглих.

Серед силовиків, які затримували білоруського опозиціонера, впізнали колишнього беркута з Майдану, - ЗМІ 04

Анатолій Горбунов - крайній зліва

21 колишнього співробітника "Беркута" оголошено в міжнародний розшук.

Правозахисники й експерти впевнені, що влаштуватися на роботу в білоруську міліцію ексберкутівці могли тільки після отримання громадянства Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7960) Беркут (533) майдан (764) Євромайдан (957)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
Думаю, Білорусь немає своїх силових структур. Вони давно російські.
показати весь коментар
22.07.2020 21:26
+18
Менти не люди, а сторожеві пси !! Хто годує ,тому і служат!!)))
показати весь коментар
22.07.2020 21:27
+17
они даже не стране служат...они сторожевые псы преступников у власти, и на паРаше и в Беларуси...
показати весь коментар
22.07.2020 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Де шикарний Кусюк, який ******* кацапів)))))
показати весь коментар
22.07.2020 21:56 Відповісти
Ольга ********* сегодня патриот ДНР,ЛНР,Сирии,Ливии и Грузии...,учитесь жить па рюсски с рюцким Миром... Завтра Оленька стане ПОЦриотом Буркина Фасо....уникальное СУЩЕСТВО....
показати весь коментар
22.07.2020 22:11 Відповісти
Земля имеет форму чемодана за углом встретимся.
показати весь коментар
22.07.2020 22:11 Відповісти
Шариков звонит Швондеру...
-Слышь ДомКом гребанный,ты почему обосрал профессора Преображенского?где я тепероь жрать на халяву буду?
-Обратись в Мавзолей чЛенина,там накормють прямо с чайной ложечки...и 5 раз в день...
показати весь коментар
22.07.2020 22:18 Відповісти
Не добили тут то добють там собак смердячих мусорських
показати весь коментар
22.07.2020 22:32 Відповісти
Беркут выполнил задачу по бандитам, а потом сам в них превратился.
показати весь коментар
22.07.2020 23:18 Відповісти
Беркут, омон - имперская полиция.
показати весь коментар
22.07.2020 23:50 Відповісти
Открою один секрет,который постояльцам Цензора комментаторы под красно-зелеными флажками не сообщают.70-80% противников Луки-это ватаны,недовольные тем,что он не сделал Беларусь губернией одной недоимперии.Так что кого это ОМОНовец будет пиз.ить после 9 августа-еще вопрос
показати весь коментар
23.07.2020 05:35 Відповісти
А чему удивляться дерьмо не тонет,обязательно всплывёт в Беларуси или в Рахе.
показати весь коментар
23.07.2020 06:19 Відповісти
Анд.нет. ОбЦяємо,коли повернуться до влади державницькі сили в Україні- кара неминуче буде над усіма,хто зрадив Україну! Ми доб'ємося цього від влади. При цій вже нічого не зроблять. Іде повна капітуляція державницьких символів, авторитету,ознак,присяги я т.д. Без вибачення.
показати весь коментар
23.07.2020 07:12 Відповісти
Я вибачаюсь, а "державницькі сили" - часом не "сивочолий хряк", який і допоміг "беркутам" спочатку здриснути з Майдану, а потім і - з України? Едине, чим це брехло цинічне відрізняється від "блазня", це - патріотичні лозунги, якими він прикриває свою підлу натуру. "Ми доб'ємося цього від влади"... Чому ж не добивалися відразу після Майдану, або пять років при "презику" порошенку? Тільки одна людина закликала народ не розходитись з Майдану. Казала, що втеча "хама" - ще не перемога. Не послухав її Народ...
показати весь коментар
23.07.2020 07:34 Відповісти
Молодец. Ты за все хорошее против всего плохого. И лозунгами необходимости прикрываться нет. Удобно.
показати весь коментар
23.07.2020 10:06 Відповісти
Скотина- і в Білорусії скотина.
показати весь коментар
23.07.2020 08:01 Відповісти
ІЗ БЕРКУТА ЗРОБИЛИ ПІВНЯ
На висоті Карпатських гір,
Гніздиться Беркут-птах.
Він гордий, має добрий зір,
На інших він наводить жах.

По класу соколоподібний,
З родини яструбів цей птах.
Красою до орлів подібний,
Тоді у всіх був на устах.

Назвали ним ментівську роту,
Як було просто «Беркута».
Зібрали в ротах всю босоту,
У кожній області «крута».

Найбільшу платню "боєць" мав
Все краще для людиноптаха,
Закон звичайно обминав,
Людей став бити цей невдаха.

Так він перетворився в когута
Майдан цей півень розганяв.
«Відвага» їхня нами незабута,
Дітей вбивав,по вулицях ганяв.

Всих тих, хто його годував
Стріляв, в мороз водою поливав.
Трупами майдан весь засівав,
А потім п'ятками в Росію накивав.

Не захистив свою державу,
За що зарплату в неї брав.
Мав "Беркута" погану славу,
На стороні агресора повоював.

При слові беркут всіх коробить,
У генах нас уже майдан.
Та нація все гідне зробить
Щоб птах позбувся кайдан.
11.07.2018Анатолій Березенський
показати весь коментар
23.07.2020 09:48 Відповісти
Кучма понастворював різні силові структури для виконання своїх завдань.
Коли туди брали на роботу - не дивилися на світогляд чи любов до України.
Головну роль відігравали зріст, м'язи та відсутність мізків.
Ця "державна традиція" акуратно зберігалася за всіх президентів...
показати весь коментар
23.07.2020 09:43 Відповісти
Кацапстан и Беларусь ценят такие кадры.
Им нужны вертухаи, чтобы держать свою скотинку в стойле и защищать от народа бандитский правящий класс.
В Украине большой ценой удалось очистить страну от правящей банды и их псов, но глупый народ, впервые за долгие годы получивший свободу не знал что с ней делать и в 2019 году с дуру выбрал президентом клоуна.
показати весь коментар
23.07.2020 10:33 Відповісти
Усатый такое же падло как ..уйло, с ним разговаривать нужно по другому и санкции вводить, а не покупать Мазы и Белорусы, по факту там ваты больше чем в Донецкой и Луганской обл. а мы глаза закрываем
показати весь коментар
23.07.2020 11:17 Відповісти
Смотри как получается.Усатый приехал на инагурацию Порошенко,когда не было ясно-нападет Мордор,или нет.Эта падла вам поставляла авиационное топливо и соляру для танков,в 2014-м,когда ваши,,партнеры,,обосрались.Ну,еще были поставки прицелов и оптики,через белорусские прокладки БелОМО,поставки комплектующих МАЗа для Богдана,который собирал грузовики для ВСУ.Ваша ПТРК,,Стугна,,(белорусский код-классификация Шершень)-совместная,белорусско-украинская разработка-говорят,20%сепарской бронетехники уничтожила..Белорусский тыл украинской войны. Как главный союзник Москвы снабжает армию ее противника https://republic.ru/posts/95030 Может,хватит на Усатого наезжать?Думаешь,другие будут лучше?
показати весь коментар
23.07.2020 11:54 Відповісти
Это все боты олигархов. Украинским олигархам как соринка в глазу, что рядом страна в которой нет олигархии и ВВП на душу населения более чем в 2 раза больше чем в Украине. Поэтому они свои ботофермы напускают и на Лукашенко.
показати весь коментар
23.07.2020 16:43 Відповісти
нечего придет время, они и картофельного луку пи..дить будут.
показати весь коментар
23.07.2020 11:17 Відповісти
а что вы скажите что Ярославские движки ставят на ХТЗ и Херсонских комбайнах, реактивные двигатели собираем, ракеты запускаем, а дизель что не могут, если бы дали Госзаказ!!!!!!!!!! на Южмаше или на другом заводе уже бы испытывали!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
23.07.2020 11:21 Відповісти
В них є відмінний досвід отримувати пиз...и!
показати весь коментар
23.07.2020 13:50 Відповісти
Нічого дивного.Просто лука- гнида,яка заради особистої влади піде на все.І вірити йому ні вчому не можна.Чи тут ще хтось має сумнів в цьому?
показати весь коментар
23.07.2020 16:06 Відповісти
Мерзавцы из украинцев кто набрасывается на Лукашенко. Да вы долбни посмотрите кто вами правит!!! В Украине диктатура олигархов, это намного хуже чем диктатура Лукашенко. Это подтверждает и то, что ВВП на душу населения в Украине более чем в 2 раза меньше чем в Беларуси. Неужели вам скотам это не дает понимание. Занялись бы лучше своей диктатурой.
показати весь коментар
23.07.2020 17:01 Відповісти
Петух из перкута нашел себе петушатник на беларашке
показати весь коментар
23.07.2020 18:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 